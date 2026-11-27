Después de haberse desempeñado como diplomático en ciudades como París, Nueva Delhi y Pekín, al escritor colombiano Santiago Gamboa, de 62 años, el flamante canciller de su país le asignó una nueva misión en el consulado en Puerto Obaldía, en Panamá, en plena selva. Su colega, el escritor y académico Héctor Abad Faciolince, señaló que se trata de un “castigo” del canciller Omar Bula Escobar, que integra el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella.

Gamboa, que tiene diabetes, fue operado recientemente y estuvo hospitalizado en Francia y en China, ha sido destinado a partir del 22 de diciembre a una localidad de 650 habitantes que carece de hospital, escribe Abad Faciolince. El puesto de salud más cercano se encuentra en Colombia, a dos horas de lancha.

En una columna publicada el miércoles en el diario El Espectador, titulada “Manifiesto público contra la humillación y el desprecio”, Abad Faciolince expresa que el gobierno colombiano busca humillar o castigar a Gamboa, cuyo último nombramiento, en Pekín, había sido hecho por el embajador Sergio Cabrera durante la presidencia de Gustavo Petro. Gamboa es un narrador premiado, autor de libros como Necrópolis, El síndrome de Ulises y Colombian Psycho y traducido a varios idiomas.

La humillación y el desprecio al que, cuenta @hectorabadf, la @CancilleriaCol de @omarbula ha sometido al escritor y diplomático Santiago Gamboa



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“Un detalle más: su primer nombramiento, en la India, se hizo por recomendación directa de otro colega escritor: Gabriel García Márquez”, destaca Abad Faciolince que tilda al canciller Bula Escobar de “fanático, reaccionario y atrabiliario” y da a entender que, con la designación, se quiere forzar a Gamboa a que presente su renuncia.

“¿Por qué es una infamia? No es porque quede en Panamá, faltaba más. Es por un motivo grave y simple: en Puerto Obaldía no hay, no digamos un hospital, sino ni siquiera un puesto de salud. El hospital más cercano para una emergencia está a dos horas en lancha, en Necoclí, Antioquia. Y Gamboa, digámoslo así, ya no tiene 50 años. Ya no tiene 60, va a cumplir 62. No es un anciano, claro, pero en los últimos años, en Francia y en China, ha tenido que someterse a intervenciones quirúrgicas y pasar temporadas en el hospital. No voy a entrar en detalles, pero sus asuntos de salud son serios, son delicados”, argumenta.

El autor de El olvido que seremos compara la decisión del canciller con el trato que el primer gobierno de Juan Domingo Perón le dio a Jorge Luis Borges al degradarlo como inspector de aves de corral. “Este gobierno, entonces, lo que quiere es enviarlo a que se pudra en la selva -remarca-. Así como los rusos tienen a Siberia para mandar a sus disidentes a purgar sus ideas, este gobierno pareciera tener ahora al Darién para mandar al destierro a quienes quiere castigar sin explicar siquiera el motivo del castigo. También Perón, cuando quiso humillar a Borges, lo nombró, después de ser funcionario en una biblioteca, inspector de conejos y aves de corral. Del mismo tamaño es esta humillación”.

La arrogancia siempre ha sido la peor consejera ¿De modo que Santiago Gamboa, escritor traducido a 17 idiomas, no puede ser consejero cultural de Colombia en India, jefe de Misión en la Unesco, org., que promueve la coop. internal., en educación y cultura, ni ministro consejero… https://t.co/wcWBAqkpX9 — CeciliaOrozcoTascón (@CeciliaOrozcoT) November 25, 2026

La designación ya motivó una polémica en la prensa Colombiana y en redes sociales.