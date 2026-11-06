Por iniciativa de Fito Páez, la Fundación El Libro donó más de mil libros a una biblioteca popular neuquina

A casi ocho meses del concierto de apertura de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en La Rural, que comenzó con una hora de demora, a cargo del cantante, escritor y cineasta Fito Páez, la Fundación El Libro (FEL) formalizó una gran donación de libros para la Biblioteca Popular de la localidad neuquina de Moquehue, un pueblo de 560 habitantes en el departamento de Aluminé. El artista, que no cobró honorarios por el show, pidió que se donaran libros.

Fito Páez, en el concierto de apertura de la última Feria del Libro: pidió que se donen libros para bibliotecas populares

“Estoy muy feliz de que haya un ámbito lleno de libros y con gente deseosa de leerlos”, dijo Páez.

Desde la FEL informaron que, en menos de dos meses, y gracias a la coordinación con treinta editoriales, se logró superar la meta de la convocatoria. Se recolectaron más de 1100 ejemplares para la Biblioteca Popular de Moquehue, que coordina la docente y bibliotecaria Luján Álvarez.

La bibliotecaria de Moquehue, Luján Álvarez, con las cajas de la donación de libros, gentileza de Fito Páez

También explicaron que, debido a cuestiones climáticas dignas de las novelas de Jack London (tormentas de nieve que bloquearon los accesos), el “alud” de libros demoró en llegar a Moquehue, un pueblo de la Patagonia que queda bastante aislado geográficamente durante el invierno y cuyo nombre, en idioma mapuche, significa “lugar donde hay maqui” (un pequeño árbol siempreverde).

Vista primaveral de la Biblioteca Popular de Moquehue, en Neuquén

Cuenta con una población joven y lectora: 60 chicos y chicas en primaria, 35 en secundaria, y unos 150 jóvenes de 20 a 35 años. Las editoriales acercaron títulos pensados especialmente para esos públicos.

“Uno de los grandes ídolos de la cultura, una persona generosa que me dijo sí cuando lo llamamos para inaugurar la Feria, solo pidió una donación -dice a LA NACION el presidente de la FEL, Christian Rainone-. Celebro que la Fundación haya podido articular nuevamente una acción solidaria, en este caso para la Biblioteca Popular de Moquehue, y agradezco a Fito por sumarse a la celebración de la Feria y a los editores que donaron sus libros. Gracias a esta unión de voluntades los libros pudieron llegar a Moquehue después de varios meses de intensas nevadas. Seguiremos trabajando para que estas acciones solidarias se repitan, ya que nuestra intención es llevar los libros, la lectura y las ferias a cada rincón del país”.

La localidad de Moquehue tiene 560 habitantes y una biblioteca popular

La bibliotecaria de Moquehue agradeció la donación. “Nuestra biblioteca estuvo a punto de ser cerrada porque no estaba el edificio en condiciones, había que hacer refacciones y junto con otro grupo de voluntarios jóvenes tomamos las riendas del asunto y empezamos a trabajar en lo que hacía falta -dijo Álvarez-. Desde ese momento se empezó a trabajar también con los docentes de la Escuela 261 que siempre traen a los grupos de los niños a la biblioteca para jornadas de lecturas, para actividades como juegos y horas para compartir con las familias y el resto de la comunidad. Significa muchísimo el hecho de que hayan pensado en nosotros para donarnos toda esta enorme cantidad de libros y estamos más que agradecidos”.

Aportaron ejemplares, entre otras, las editoriales Albatros, Beatriz Viterbo, Chirimbote, Colihue, Del Naranjo, Dunken, Ediciones El Libertador, Eterna Cadencia, Grupal, Guadal, Hola Chicos, Kel, La Brujita de Papel, Océano, Palabrava, Penguin Random House, Planeta, Siglo XXI y VyR Editoras.