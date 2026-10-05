Por primera vez, los amigos de los museos celebrarán su día mundial

“¡Tus museos, nuestra pasión!” Bajo ese lema, dos millones de amigos que integran unas doscientas asociaciones de veinte países celebrarán el domingo por primera vez su propio día a nivel global. Así lo acordaron en abril último en Atenas que integran la Federación Mundial de Amigos de los Museos (WFFM, por sus siglas en inglés), que cumple medio siglo.

Según anunció la Federación Argentina de Amigos de Museos (Fadam), el Día Mundial de los Amigos de los Museos se celebrará cada segundo domingo de octubre para “reconocer la labor de quienes, desde sus asociaciones, contribuyen a acompañar a los museos, preservar el patrimonio y acercar la cultura a la comunidad”. La fecha elegida da continuidad al Día Europeo de los Amigos de los Museos, que se celebra desde 2023.

La decisión se tomó en abril en Atenas, cuando la Federación Mundial de Amigos de los Museos celebró medio siglo Gentileza WFFM

“Es una oportunidad para reconocer el valor del compromiso colectivo y la tarea de quienes trabajan para que el patrimonio cultural se conserve, se conozca y siga formando parte de la vida de las futuras generaciones”, anunció en un comunicado Fadam, institución creada en 1982 por Nelly Arrieta de Blaquier, Lucrecia Oliveira César de García Arias, Fernanda Galli y otras personas comprometidas con los museos argentinos. A nivel nacional, los amigos de los museos celebran su día el 1 de junio, en conmemoración del primer encuentro de las Asociaciones de Amigos de Museos realizado ese año en La Plata.

Nelly Arrieta de Blaquier fue una de las impulsoras de Fadam, y vicepresidenta de la WFFM para América del Sur Archivo

Aquella iniciativa surgió del vínculo local con la WFFM, creada en 1976, y de “la voluntad de reunir y fortalecer a las asociaciones de amigos de museos de nuestro país”. Desde entonces, la Argentina ha tenido una participación destacada en la Federación Mundial: Nelly Arrieta de Blaquier ingresó a su consejo de administración en 1994 y, en 1997, fue elegida vicepresidenta para América del Sur. Ese puesto lo ocupa hoy Marta Álvarez Molindi, actual presidenta de Fadam.

Fachada de la sede de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, creada hace más de nueve décadas Gentileza Aamnba

En 2002, Fadam ocupó un rol central en la organización del congreso mundial realizado en Buenos Aires. El año próximo, la Argentina volverá a ser sede de un encuentro internacional que incluirá una asamblea y actividades académicas en Córdoba -dedicadas, entre otros temas, a las misiones jesuíticas- y un recorrido por museos y colecciones locales.