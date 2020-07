Premio Booker: quién es Hilary Mantel, la dama favorita del galardón inglés

Hilary Mantel obtuvo dos veces el premio Booker y podría ganar otra vez en 2020 Fuente: AP

Nuevamente una novela de la escritora Hilary Mantel (Glossop, 1952) compite por el premio Booker, que consagra a la mejor novela en lengua inglesa de cada año. Con The Mirror & The Light, cierre de su trilogía sobre Thomas Cromwell, que fue secretario de estado durante el reinado de Enrique VIII, Mantel podría ganar por tercera vez el galardón, que dio a conocer hoy una longlist con mayoría de aspirantes mujeres. Los dos títulos anteriores de la saga de Mantel, En la corte del lobo y Una reina en el estrado, ambas publicadas en español por el sello Destino, obtuvieron este premio en 2009 y 2012, respectivamente, y fueron adaptadas al formato televisivo por la BBC. La serie Wolf Hall, protagonizada por Damian Lewis, Tom Holland y Claire Foy, ganó en 2016 el premio Bafta en el rubro de mejor serie británica de drama. La nueva novela de Mantel tiene más de ochocientas páginas.

"Quiero dar al lector la seguridad de que lo que digo que pasó pudo haber pasado -declaró años atrás en una entrevista, mientras aún escribía la novela hoy en carrera por el Booker-. Alguien como Thomas Crom­well está muy bien documentado. Si quiero que vaya de viaje tengo que encontrar una grieta, dos o tres días en los que no están recogidos sus movimientos. ¿Dónde pudo haber estado? Los espacios en blanco en los diarios o entre cartas son mis oportunidades. Cuanto más sabes, más piensas en las cosas que no sabes. Me mueve la curiosidad, el potencial de los espacios vacíos". Sin saberlo hasta que ella misma dio con el diagnóstico, padeció endometriosis durante décadas. "En vez de pensar que ellos se equivocaban, los médicos pensaban que estaba loca", dijo con ironía.

La escritora estadounidense Anne Tyler también está en carrera

Elogiada por su prosa por colegas como John Banville y Margaret Atwood, la autora inglesa publicó novelas, libros de cuentos y un libro de memorias (Giving Up the Ghost, de 2003, donde evoca su infancia católica y su juventud socialista en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres), escribió crítica de cine para The Spectator y colabora en forma habitual en medios como The Guardian, la London Review of Books y la New York Review of Books. Además del Booker, obtuvo el Premio Costa y el National Book Critics Circle. En 2014 fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico y ese mismo año protagonizó un episodio picante al declarar que había fantaseado con asesinar a la primera ministra Margaret Thatcher, aunque solo llegó a escribir un relato, "The Assassination of Margaret Thatcher: 6 August 1983", que da título a uno de sus libros de cuentos (en español se consigue como El asesinato de Margaret Thatcher). En la Argentina, el sello Fiordo lanzó su novela Fludd, de 1989, basada en la vida del médico, erudito y alquimista inglés Robert Fludd y que fue galardonada con los premios Winifred Holtby, Cheltenham y Southern Arts Literature.

Una long list con mayoría de mujeres

En la lista larga de 13 semifinalistas del Booker, que incluye nada menos que a la estadounidense Anne Tyler por su novela Redhead by the Side of the Road (que, por supuesto, transcurre en la ciudad de Baltimore), figuran nueve escritoras. Además de la autora de El turista accidental y la dama de la novela histórica inglesa, fueron seleccionadas la escritora zimbabuense Tsitsi Dangarembga, la británica Sophie Ward, las estadounidenses Avni Doshi, Kiley Reid, Diana Cook y C Pam Zhang, y la etíope-estadounidense Maaza Mengiste.

En 2019, Margaret Atwood y Bernardine Evaristo ganaron en forma conjunta el Booker. Otro autor conocido por los lectores argentinos que aparece en la lista es el irlandés Colum McCann, autor de Que el vasto mundo siga girando y Trece formas de mirar, entre otros títulos. Ahora compite con Apeirogon. Completan la lista larga de esta edición los británicos Gabriel Krauze y Douglas Stuart, y el estadounidense Brandon Taylor.

El irlandés Colum McCann figura entre los 13 semifinalistas del Booker Crédito: shutterstock

La lista larga anual se compiló a partir de 162 novelas en inglés publicadas en el Reino Unido e Irlanda; ocho de los títulos seleccionados son primeras novelas. "Se incluyen novelas históricas con personajes memorables que cobran vida y adquieren visibilidad, novelas que representan un momento de cambio cultural o abordan las presiones que enfrenta un individuo en la sociedad pre y postdistópica", señaló la escritora y editora Margaret Busby, presidenta del jurado. El 15 de septiembre se anunciarán los nombres de los seis finalistas y, en noviembre, el título de la novela ganadora o, si prevalece el criterio de 2019, las novelas ganadoras.