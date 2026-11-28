Emoción, técnica y compromiso social definieron la décima edición del Premio de Fotografía ArtexArte. Ayer, junto con el acto de premiación se dio por inaugurada la muestra con las obras seleccionadas y distinguidas por el jurado. Concursaron más de 1100 fotógrafos de todo el país.

Los jurados Rodrigo Alonso, Valeria Bellusci y Alberto Goldenstein reconocieron al fotógrafo y cineasta chivilcoyano Daniel Muchiut con el Gran Premio Trayectoria, de diez millones de pesos, por su sobrecogedora obra La mirada del adiós (2026), que pasará a formar parte de la colección de ArtexArte. La imagen muestra a un hombre sin hogar, recostado a la intemperie. Gracias a los retratos que Muchiut hizo a Oscar Ojeda, una persona que vivía en situación de calle y que luego fue internado, este pudo reencontrarse con su familia.

Luz Castillo, Daniel Muchiut y Gastón Deleau

“Estoy muy feliz y emocionado de haber recibido este reconocimiento de parte de una galería tan prestigiosa -dice Muchiut a LA NACION-. Uno siente que al estar trabajando en el interior nunca va a llegar un reconocimiento como este, pero esta vez me tocó. Sé que hay muchísimos compañeros mucho más talentosos y con mucha más obra que yo que lo pudieron haber recibido. El jurado, gente que admiro y quiero, decidió que esta vez me correspondía a mí y me pone muy feliz. Son cuarenta años de trabajar muchísimo, de hacer muchos ensayos. También estoy dedicado al cine hace varios años y trabajo para la Fotogalería 22 que creó Eduardo Gil y que continuamos sosteniendo hasta el día de hoy. Estoy agradecido a Luz Castillo, a Gastón Deleau y todos mis amigos y compañeros con los que me he formado y me han enseñado”.

Daniel Muchiut en "Pasado, presente continuo" en Fundación Lariviere Camila Godoy - LA NACION

Actualmente, Muchiut expone la muestra retrospectiva Pasado, presente continuo en la Fundación Larivière, con el foco en distintas problemáticas sociales (como la imagen que resultó premiada en ArtexArte).

"Colección #1", de Giovana Zuccarino

Otras dos distinciones se suman a esta edición del certamen. El primer premio adquisición, de $4.000.000, fue otorgado a Giovana Zuccarino por Colección #1 (2026), una obra que lleva el proceso técnico del siglo XIX al presente, según puntualizó el jurado. El segundo premio adquisición, de $3.000.000, fue para Laura Ortego, por Sin título, de la serie Chicas (2012), que demuestra cómo una imagen de hace más de una década puede seguir interpelando al público.

"Sin título", de la serie "Chicas", de Laura Ortego

El jurado también otorgó dos menciones honoríficas: a Elías Leiro, por su obra A nadie le importa si no vas a la fiesta (2025), y a Gonzalo Garcés Estrada, por Sin título (Cochabamba, Bolivia) (2023).

“Para nosotros, desde la Fundación ArtexArte, es un orgullo poder continuar con un premio tan importante para el mercado y que da la posibilidad a los artistas de seguir soñando que con su trabajo pueden lograr resultados -dice Gastón Deleau a este diario-. Por eso, seguimos haciendo el premio. Se recibieron más de mil y pico de postulaciones, y todo eso confirma que lo que estamos haciendo va por el buen camino. Y después, ver el trabajo de los jurados, seleccionando y premiando, nos pone contentos. Es un lindo reconocimiento para artistas jóvenes y consagrados como Dani Muchuit, que se llevó por primera vez el premio a la trayectoria. Estamos felices y contentos de poder apoyar desde la fundación con este granito de arena para que el mercado y la dinámica de los fotógrafos pueda seguir girando”.

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