El fotógrafo Daniel Muchiut ganó un premio en Alemania con la historia de un hombre que vivió décadas a la intemperie

El fotógrafo y cineasta Daniel Muchiut (Chivilcoy, 1967) ganó el prestigioso premio internacional de la Fundación Michael Horbach junto con el fotógrafo cubano Manuel Almenares (La Habana, 1992). Entre ambos, se repartirán diez mil euros.

Oscar Ojeda vivió por décadas en situación de calle en Chivilcoy Daniel Muchiut - Gentileza Daniel Muchiut

En ediciones anteriores, el premio Horbach reconoció trabajos del brasileño Sebastião Salgado, los cubanos Juan Carlos Alom, Leysis Quesada Vera, Daylene Rodríguez Moreno y Raúl Cañibano, la mexicana Flor Garduño, los alemanes Bettina Flittner y Thomas Karsten y los españoles Pep Bonet y Miquel Frontera Serra, entre otros. En 2021, lo obtuvo Marcos Zimmermann.

Oscar Ojeda, retratado por Daniel Muchiut Daniel Muchiut - Gentileza Daniel Muchiut

En su ensayo fotográfico galardonado en Alemania, Muchiut sigue la vida del misionero Oscar Ojeda (1950), que vivió en situación de calle en Chivilcoy durante décadas, tras perder el trabajo en un horno de ladrillos. Entre 1998 y 2016, el fotógrafo documentó su vida, su entorno, su transformación física y su amistad con los perros que lo acompañaban.

A lo Juan Moreira, Ojeda en Chivilcoy con sus amigos los perros Daniel Muchiut - Gentileza Daniel Muchiut

En 2017, las fotos sirvieron como puente para reunir a Oscar con sus hermanos, que lo buscaban desde hacía 58 años y ahora lo visitan cada quince días en el geriátrico municipal de Chivilcoy donde vive con dos pichichos. El reencuentro ocurrió tras el estreno del documental La vida de Oscar, dirigido por Muchiut y el colectivo La Confianza, que se puede ver en YouTube y refleja además el proceso de pauperización de un sector (el más desamparado) de la sociedad.

Escena del documental "La vida de Oscar" Captura de video

En 2023, la Fundación ArtexArte publicó el fotolibro La vida de Oscar, acompañado por escritos del autor, también de Chivilcoy, Hernán Ronsino y la fotógrafa y escritora Inés Ulanovsky. “Daniel quiso fotografiarlo y Oscar aceptó -escribe la autora de Las fotos-. En esas primeras fotos es difícil distinguir la figura de un hombre. Oscar está mimetizado con una montaña sin límites hecha de perros, bolsas y basura”. Ojeda vivió dentro de un auto abandonado en las inmediaciones del puente Las Tres Bocas.

Por décadas, Ojeda vivió aislado, en las afueras de Chivilcoy Daniel Muchiut - Gentileza Daniel Muchiut

Detrás del premio se encuentra el empresario, economista y coleccionista de fotografía alemán Michael Horbach (Aachen, 1950), que visitó la Argentina varias veces y colaboró en proyectos sociales y artísticos. El acto de premiación será próximo 27, en la sede de la Fundación Michael Horbach, en Colonia, donde se hará una exposición de obras de ambos fotógrafos.

El fotógrafo Daniel Muchiut Darío Fernández - Gentileza Daniel Muchiut

“Sé que Michael es una persona extremadamente sensible y ha hecho mucho por los fotógrafos latinoamericanos para acompañarlos y ayudarlos en sus proyectos -dice Muchiut a LA NACION-. Ha reconocido a grandes fotógrafos y a otros no tan grandes, como es mi caso, y eso ha sido gracias a su sensibilidad y su forma de ver la vida”.

Ojeda acampaba con sus perros en las cercanías del puente Las Tres Bocas, en Chivilcoy Daniel Muchiut - Gentileza Daniel Muchiut

Se siente muy emocionado por el premio. “Llega después de cuarenta años de hacer fotografía y de contar historias -admite-. Y esta historia en particular es, tal vez, la que más me ha transformado como persona porque estuve al lado de un ser maravilloso, como es Oscar, que me enseñó a amar la naturaleza y a los animales, a amar al otro. Es alguien especial. Y que gracias a mi trabajo se haya reencontrado con su familia es algo milagroso; estoy completamente agradecido a Oscar, a la fotografía y a Michael por haber puesto la mirada en mi trabajo”.

De la serie "La vida de Oscar" Daniel Muchiut - Gentileza Daniel Muchiut

“Nada de casual tiene esta proyección en los tiempos dramáticos que volvemos a vivir los argentinos -señala el fotógrafo-. La dolorosa existencia de Oscar no es una fatalidad del destino, es el resultado de feroces palizas y persecuciones por parte de la policía a lo largo de su vida y el maltrato de quienes lo convirtieron en una especie de ‘Viejo de la Bolsa’. Una vez más, el camino para hacer visible lo que el poder necesita ocultar se concreta a través del arte, manifestando lo latente, explicitando lo implícito, invitando al desafío de animarnos a ponerle nombre a eso que habita el territorio de lo inconsciente, de lo prohibido, de lo que para algunos sigue siendo prudente y más cómodo ignorar”.

Muchiut fue reconocido en Alemania por su ensayo fotográfico Daniel Muchiut - Gentileza Daniel Muchiut

En Chivilcoy, donde lleva la vida de un “pobre obrero gráfico”, Muchiut se desempeña además como profesor de talleres de fotografía y curador en el Museo de Artes Plásticas Pompeo Boggio de la Fotogalería 22, que ya tiene 37 años de vida. “Sigo haciendo fotos -dice-. Hago mis ensayos y además me dedico al cine documental; tengo unas diez películas”. Entre otras, figuran los documentales Resurrexit (sobre el escritor y comediante Roberto Nield García) y Pamela (sobre una peluquera trans de Chivilcoy). Con el dinero del premio, cuenta, ayudará a sus hijos.

Sus fotos fueron expuestas en Chivilcoy, Río Gallegos, Rosario, La Plata, Olavarría, Múnich, Stuttgart, Berlín, Yucatán, Santiago de Chile, Nueva York, Texas, Curitiba, Río de Janeiro, Lima, La Habana, Barcelona, Valladolid, Granada, Madrid, París, Roma y Mumbai, entre otras ciudades del país y del mundo. Museos, fundaciones y coleccionistas privados de la Argentina, México, Estados Unidos, España y Alemania tienen obra suya.

“Muchiut encontró en esta historia un elemento que distingue y atraviesa su obra: contar una vida despojada de prejuicios para devolver una mirada encarnada en una profunda densidad humana -escribió Ronsino sobre La vida de Oscar-. Eso que no se ve o se desprecia, Muchiut lo rescata desde su mirada de artista para contar algo que, finalmente, conmueve”. Algunas imágenes también ayudan a construir sociedades empáticas.