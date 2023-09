escuchar

Dice el epígrafe de esta foto llegada a través de Associated Press: “Un joven cadete va a su primera clase en el primer día de escuela”. ¿Cuántos años tendrá? ¿Diez? ¿Poco más, poco menos? La pregunta no inquietaría tanto si su país no estuviera en guerra. El chico, radiante, se prepara para un primer día de clase en un liceo de Kiev. Quiéralo o no, use galas militares o uniformes de civil, su infancia ya fue horadada por la rutina insoportable del conflicto bélico. “La quinta del Biberón” se llamó durante la Guerra Civil Española a la última dotación de combatientes, casi niños, que una República desfalleciente llevó al campo de batalla. Al niño de esta foto le esperan aulas y no trincheras en el futuro inmediato. Pero su país está en guerra; las bombas, la agresión y el horror ya lo tocaron. Y lo seguirán haciendo mientras el mundo, como suele ocurrir, mira para otro lado.

Temas La historia detrás de la foto