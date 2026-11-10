El Climate Photo Award pone en foco la crisis climática y la defensa de la biodiversidad

En épocas de negacionismo climático, las imágenes suelen ser más elocuentes que algunos discursos. El miércoles, en la primera Climate Week Argentina -que se hace del 11 al 14 en distintas sedes y con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales como La Impact, Alimentaris, Satellites On Fire, Kolibri y Creative Capital, entre otras- se lanza se lanza el certamen fotográfico Climate Photo Award. La convocatoria invita a fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo a retratar la crisis climática, la biodiversidad y la relación entre las comunidades y los ecosistemas. Las fotografías ganadoras y finalistas formarán parte de un circuito internacional de exposiciones.

Incendio forestal en Córdoba, en 2019; foto de Diego Lima Diego LIMA - Prensa Climate Photo Award

Los organizadores del Climate Photo Award buscan imágenes que pongan en foco la crisis ambiental (negada por algunos líderes mundiales) e inviten a mirar de otra manera el mundo. La primera edición del certamen se presentará este miércoles a las 18.30 en el club La Impact (Maure 2026), durante la noche inaugural de la Climate Week Argentina y donde se realizará una muestra fotográfica en colaboración con el Calamuchita FotoDoc con obras de referentes de la fotografía documental y ambiental.

La legendaria Jane Goodall en un retrato de Michael Nichols Michael Nichols - Prensa Climate Photo Award

Se podrán ver trabajos de Nat Geo Explorers, Vital Impacts, Gauchos del Mar, Ami Vitale, Rafael Villela, Sofía López Mañán, Pablo Piovano, Ana Caroline de Lima, Sebastián López Brach, Alessandro Cinque, Arturo Rodríguez, Tamara Merino, Diego Lima, Sara Aliaga, Gastón Zilberman, Ángela Ponce, Pablo Tosco, Luján Augusti y Sebastián Gil Miranda. A cargo de la apertura oficial del evento estará Boy Olmi, y habrá música en vivo y un Dj set.

Foto de Sebastián Gil Miranda Sebastián Gil Miranda - Prensa Climate Photo Award

La convocatoria internacional del fotocertamen abrirá el próximo 15 y se extenderá hasta el 15 de enero de 2027.

El concurso -que tiene una cuota de entrada de 10 y 15 euros, según la modalidad (foto individual o serie y ensayo fotográfico, respectivamente)- entregará premios de 500 y 1000 euros. Las obras ganadoras y finalistas recorrerán un circuito internacional de exposiciones por Buenos Aires, París, Nueva York y Barcelona, entre otras ciudades, en diversos espacios culturales, festivales y eventos climáticos de referencia.

Vista del río de lava desde el volcán Cumbre Vieja en las islas Canarias; foto de Arturo Rodríguez Arturo Rodríguez - Prensa Climate Photo Award

La selección de los trabajos estará a cargo de un jurado integrado por referentes internacionales de la fotografía documental, editores, curadores y activistas ambientales que se anunciará este miércoles. LA NACION pudo saber que formarán parte del jurado la directora del PhotoVogue Global, Alessia Glaviano; la directora de Nat Geo Society para América Latina, Gael Almeida, y la directora de Vital Impacts, Ami Vitale. También participarán fotógrafos multipremiados y hasta una ganadora de un Oscar.

Foto de Ami Vitale Ami Vitale - Prensa Climate Photo Award

Al concurso -dirigido a personas mayores de 18 años de cualquier parte del mundo- se podrán presentar fotografías individuales y series fotográficas en tres categorías: crisis climática (con imágenes que retraten fenómenos meteorológicos extremos, sequías, inundaciones, incendios, deforestación y desastres ambientales), biodiversidad (fotografías que pongan en foco la vida silvestre, ecosistemas amenazados, áreas protegidas, caza furtiva, sobrepesca, historias de conservación, restauración y reintroducción de especies) y personas y territorio, con historias que visibilicen el vínculo entre las comunidades y sus territorios, pueblos originarios, desplazamientos climáticos, activismos, extractivismos y transición energética.

Foto de Alenssandro Cinque tomada en Ayaviri, en el sur del Perú Alessandro Cinque - Prensa Climate Photo Award

El proyecto de Climate Photo Award fue creado por Sebastián Gil Miranda, Constanza Pramparo y Gastón Zilberman.

Una mujer guaraní se prepara para enfrentar a la policía militar en el territorio indígena Jaraguá, en San Pablo; foto de Rafael Vilela Rafael Vilela - Prensa Climate Photo Award

“Nuestras expectativas son muy altas -dice Gil Miranda a LA NACION-. Es un concurso que ya se está posicionando fuertemente desde la previa de esta primera edición. Hemos construido alianzas sumamente importantes y percibimos un enorme interés en la comunidad. ​Sentimos que este premio viene a ocupar un espacio clave y muy amplio, abarcando la perspectiva ambiental en toda su complejidad: desde la belleza de la naturaleza y la conservación, hasta el impacto de la crisis climática en las personas y los territorios. Estamos convencidos de que la fotografía es una herramienta fundamental para visibilizar estas realidades e inspirar el cambio“.

El Climate Photo Award se lanza en la primera Climate Week Argentina Prensa Climate Photo Award

Climate Photo Award cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales de renombre comprometidas con la acción climática, la conservación y la fotografía ambiental, entre ellas: Earth Alliance, Rewild, Vital Impacts, iLCP y Climate Week, Lago Studio, Climate Film Festival New York, entre otras.

Las bases y condiciones para participar se encuentran disponibles en la cuenta de Instagram @climatephotoaward y en la página web del concurso.