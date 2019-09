¿Qué es el "arte joven"? La bienal dispara la pregunta desde el Recoleta

La fachada del Recoleta, intervenida por la mona creada por Edgardo Giménez Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Celina Chatruc

25 de septiembre de 2019

Edgardo Giménez tenía siete años cuando su madre lo llevó al cine, en Santa Fe, a ver la película Tarzán y la fuente mágica. Ese niño que creció hasta convertirse en uno de los grandes referentes de la " generación Di Tella" y del arte pop en la Argentina parece haber bebido de aquella fuente de la eterna juventud, que acaba de recrear a los 76 años para la muestra central de artes visuales de la interdisciplinaria Bienal de Arte Joven.

Se inaugurará hoy a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, edificio histórico que volvió a intervenir su fachada con la clásica mona de Giménez devenida ícono de esta edición de la bienal.

Su obra integra La civilización perdida, instalación realizada en la sala Cronopios con Gabriel Chaile, joven de ascendente carrera internacional, y Geraldine Schwindt, una de las artistas premiadas en la bienal de 2013. Curada por Laura Spivak, esta muestra y otras dedicadas a artistas mayores de 80 años en la bienal obligan a replantearse el concepto de "arte joven" en un mundo donde las categorías de todo tipo parecen estar en creciente disolución.

Edgardo Giménez y la obra realizada para la instalación La civilización perdida Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Otra prueba en este sentido la dará en abril la próxima edición de arteBA, cuando la flamante sección Utopia -que este año tomó la posta del Barrio Joven, con la aspiración de convertirse en "un espacio libre de la restricción del deber ser"- gane autonomía para convertirse en una feria con perfil propio, dedicada exclusivamente a producciones recientes.

"No hablamos de arte joven, cambiamos la etiqueta y hablamos de la juventud como espíritu, como temperatura, como actualidad de la práctica artística, no como edad. No habrá límite de nada. La idea es trabajar sobre la singularidad de la producción más reciente, convocando a la toma de riesgo y el carácter experimental de las propuestas", adelantó a LA NACION Julia Converti, gerente general de arteBA, durante la presentación a la prensa de la bienal.

Jóvenes de ochenta

"Si bien la categoría de joven puede aplicarse a la edad o al inicio en los recorridos dentro del arte, también se puede pensar en un arte joven más allá de la delimitación de la edad de los artistas", coincide Spivak, que también curó con Julián Manzelli para la bienal otras dos muestras dedicadas a artistas mayores de 80 años: Mele Bruniard, Juan Stoppani y Jean Yves Legavre. En estos últimos casos se tuvo en cuenta tanto la "mirada fresca" como "la juventud sostenida y permanente de la obra a lo largo de los años".

"Queríamos generar un puente entre artistas de distintas generaciones, con distintos recorridos. Teniendo en cuenta que Edgardo había hecho el arte gráfico de esta edición de la bienal, que nos gusta mucho su trabajo y que tiene un espíritu muy joven, decidimos invitar a trabajar con él a artistas que habían pasado por la bienal", agrega Spivak en referencia a Chaile y Schwindt, que también superan los 32 años de edad límite estipulada para participar de la bienal.

Instalación de Micaela Piñero producida en el taller de la bienal Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Entre estos últimos se cuentan los creadores de cuatro proyectos seleccionados para desarrollarse en el taller de la bienal. Cada uno recibió 130.000 pesos para su realización y ahora se exhibe en sala propia junto a la Cronopios. Además, una muestra curada por Tainá Azeredo reúne obras de 25 artistas; el domingo se anunciará cuáles de ellos son los ganadores de cinco residencias internacionales.

En el caso de Giménez se valoró también la "juventud" de su obra y su actitud de reinvención constante. "Es una reinvindicación de los artistas aventureros, del deseo de asumir el riesgo de ponerse a disposición del otro, de hacer un proyecto en colaboración. Para hacer esta instalación conjunta había que asumir el riesgo a lo que pudiera resultar de ese encuentro, en un espacio de visibilidad como el que tienen la sala Cronopios y la Bienal de Arte Joven. Eso también lo encuentro vinculado con el espíritu joven", concluye Spivak.

Nace una feria... ¿joven?

"No tenemos nada en contra de las categorías, que ayudan a ordenar. Pero es importante revisarlo", opina Alejandra Aguado, una de las tutoras de esta edición de la bienal, que además es cofundadora con Solana Molina Viamonte del espacio de arte emergente Móvil y cocuradora con Carlos Herrera y Vanina Scolavino de Utopia, la sección de arteBA devenida feria.

"Hace mucho que entendemos que lo joven no tiene que ver estrictamente con una edad marcada por un DNI sino con una energía, con una actitud y con una capacidad para renovar el oxígeno o los ambientes, o permitirnos ver las cosas de otro modo", sostiene Aguado.

Sala intervenida por Sasha Minovich, otro de los artistas que trabajaron en el taller de la bienal Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

En ese sentido, adelanta que la independencia de arteBA le permitirá a Utopia desdibujar algunas de las reglas que ordenaban esa sección para que no compitiera con otras de la feria. "Siempre se lo consideró un espacio de mucha ebullición en el que se prueban cosas, se asumen riesgos -observa-. Lo joven se manifiesta en el hecho de que son expresiones o manifestaciones de la cultura que recién se activan en cierta vida pública."

"Cabe aclarar que el objetivo no es hacer una defensa de lo joven como si fuera un valor en sí mismo -agrega Aguado-, que a veces peca de no reconocer lo anterior, o que por joven parece siempre novedoso, sino reconocer que hay una energía de un hacer que está entrando en circulación, comenzando a ser visto, pensado. Que está estimulándonos de manera fresca y provocándonos, haciéndonos revisar ideas, trayéndolas de nuevo para que no las olvidemos y las entendamos desde nuestra actualidad, pensando algunas cosas críticamente o abriéndonos, también, a formas nuevas de disfrute."

Para agendar:

Como parte de la Bienal de Arte Joven (del 25 al 29 de septiembre, con entrada libre y gratuita) se inaugurarán hoy a las 19 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) varias muestras de artes visuales que continuarán hasta diciembre. Más información en bienal.buenosaires.gob.ar