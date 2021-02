¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Aventuras en la Patagonia y misterios en el espacio

Esta semana recomendamos libros que nos llevan de viaje al Sur: la Cueva de las manos, en la provincia de Santa Cruz, con relatos ilustrados y títeres creados por Istvansch; secretos y misterios para descubrir junto con las Súper 8, en la tercera parte de la saga de Melina Pogorelsky; y una novela de aventuras, de Pablo De Santis, con un protagonista célebre: el capitán Nemo, de Julio Verne. Pero hay más: un libro informativo y súper atractivo sobre la Antártida y un álbum sobre el espacio que combina datos curiosos e historias mínimas. Pasen y lean. Empieza una travesía extraordinaria.

Imagen de la tapa de "Manos de viento. Un viaje a la Cueva de las manos" Istvansch

Manos de viento, de Istvansch (Arte a Babor). La editorial especializada en libros de arte para chicos publicó este álbum creado íntegramente con papeles recortados. El autor e ilustrador hizo un teatrino con fondos y telones intercambiables que aparecen en cada escena junto con títeres de palito. Con el marco de esas bellísimas ilustraciones, Istvansch cuenta historias de los primeros habitantes de la Patagonia e invita a conocer, a la distancia, la fabulosa Cueva de las manos. Dedicado a “Tere” Andruetto (“amiga, maga, sabia consejera”), el libro nació como un proyecto del Centro Municipal de Cultura de Perito Moreno (Santa Cruz) y ahora llega a las librerías de todo el país.

Empieza así: “Antes del antes del antes estaba el viento. Y los cañadones de altas paredes de roca, el río, el hielo y la nieve, que cada tanto castigaban como daban vida al calafate y al coirón, al choique y al guanaco. Después del antes (mucho después del antes, mucho antes del ahora) el viento trajo unas gentes. Esas gentes trajeron una idea, y esa idea fue ‘que mi huella sobreviva’.”

Guanacos albinos en un atardecer patagónico Istvansch

Hotel Acantilado, de Pablo De Santis (Loqueleo). La nueva novela de misterio y aventuras del autor de El inventor de juegos y El buscador de finales, entre otros libros geniales para adolescentes, es uno de los lanzamientos de febrero de Loqueleo. A lo largo de unas 120 páginas, que no dan ganas de terminar, De Santis cuenta la historia de un personaje literario célebre: el Capitán Nemo, protagonista de Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne. La trama empieza después del hundimiento del submarino Nautilus, cuando Nemo huye a un paraje remoto en la Patagonia e instala un hotel “para solitarios” ubicado al borde de un acantilado. Claro que todo puede cambiar de un instante al otro y la aparente paz puede dejar lugar a las sospechas. Homenaje a Verne y a las novelas de aventuras, es un libro que van a adorar los amantes de las tramas con intrigas y secretos.

Historias en la nieve, de Melina Pogorelsky (Ralenti). Tercera parte de la saga de las Súper 8, de la que me volví fan desde la primera, Un misterioso comienzo. Esta vez, las amigas se encuentran en el medio de la nada: un pasaje desolado del sur, rodeado de nieve, montañas y bosques. Ahí vive la tía de una de las integrantes del grupo, que las recibe con calidez aunque guarda un gran secreto. Hay peleas entre hermanas y amigas, hay celos y discusiones, pero hay también complicidad y risas. Entre todas, casi sin proponérselo, descubrirán qué se esconde en ese lugar solitario. Las ilustraciones de Carolina Romano y Sabina Alvarez Schürmann cumplen una función narrativa: viñetas, diálogo en formato de historieta, recetas de cocina comentadas y escenas de guion cinematográfico enriquecen la historia y la vuelven más atractiva.

El secreto del glaciar, de Jorge Accame (Edelvives). Un libro que ya tiene varios años pero que vuelvo a recomendar porque me encanta. No solo porque el texto es impecable sino porque tiene unas ilustraciones geniales de Fernando Falcone, que hace unos retratos excepcionales de estilo surrealista que le dan un toque fantástico al relato contundente de Accame. En busca del secreto que esconde el glaciar Perito Moreno, el explorador Tadeus Dennerline emprende una travesía junto con sus colegas, Edgar Carolino y Wilson Smith, y un guía llamado Hanis, cuatro personajes muy especiales. Ideal para los que disfrutan de las historias de aventuras y exploradores y también para los que aman los cuentos con misterios.

Novedad: este mes, Alfaguara publica Oscura luz del monte, un libro que reúne seis relatos de Accame, también ilustrados por Falcone. “Estos cuentos han navegado en distintos libros y después de una larga deriva confluyeron en este volumen. Percibo en ellos un tono de crónica: yo había llegado a Jujuy y necesitaba registrar todo aquello que me conmovía”, dice el escritor en las páginas finales. “Seguramente no logré escribir las palabras que el monte decía sino lo que pude entender. Pero acaso eso suceda con todos los diálogos de este mundo”.

Números enormes, con muchos ceros, y datos curiosos sobre el sistema solar en un libro ilustrado con historias mínimas

Un trillón de estrellas, de Seth Fishman (Océano Travesía). Con ilustraciones a toda página de Isabel Greenberg, este libro combina información sobre el sistema solar, sobre números enormes repletos de ceros (billón, trillón y así) y datos curiosos como que “siete mil quinientos millones de seres humanos pesan casi lo mismo que diez mil billones de hormigas”. Como en las enciclopedias más excéntricas y en los libros de récords mundiales, los lectores descubrirán que “la persona promedio camina a lo largo de su vida más o menos 160.000 kilómetros, que es como dar cinco veces la vuelta al mundo”, entre otras cosas extrañas. Lo que más me gustó del relato es que va de lo macro a lo micro y al final hace foco en las singularidades de la gente. En especial, de aquellos que disfrutan leer libros peculiares como Un trillón de estrellas.

Antártida, de Agustina Larrea y Tomás Balmaceda (Ediciones B). Y hablando de libros peculiares recién llegó a mis manos este título de no ficción escrito por dos periodistas y docentes con un lenguaje ameno que invita a aprender “todo lo que usted siempre quiso saber sobre la Antártida y no tenía dónde leer”. Empieza así: “No tiene moneda. De nada sirve llegar hasta allí con billetes, una abultada cuenta bancaria o tarjetas de crédito. No existe idioma oficial; tampoco autoridades, religión o bandera. No posee población estable. No dispone de casas a la venta ni en alquiler para pasar una temporada. No hay dueño, y a la vez cualquiera con ganas de recorrerla puede entregarse a la aventura. Es un poco de todos y, al mismo tiempo, de nadie”. Completísimo, en sus diez capítulos incluye historias de los primeros exploradores, anécdotas sobre la vida cotidiana en las bases del continente, quiénes fueron las pioneras antárticas, la primera expedición científica argentina y muchos otros datos interesantes reunidos en un solo libro. Lo recomiendo, especialmente, para lectores curiosos que siempre quieren aprender algo más y, también, para alumnos que quieran sorprender a los profes de Geografía cuando les toque abordar la Antártida.

Bonus track

Cuentos al piano

La terraza del Museo Roca (Vicente López 2220, Recoleta) es el escenario de “Cuentos al piano”, un encuentro de lectura y música inspirado en cuentos infantiles escritos por Eduarda Mansilla en 1880. La lectura, que lleva como título “Tras las huellas de la jaula dorada”, estará a cargo del actor Gabriel Conlazo, integrante del equipo de Educación del museo, con el acompañamiento musical de la pianista Lucia Ghini. Para agendar: sábados 6 y 13, a las 18. Gratis, con inscripción previa vía web.