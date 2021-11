¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? El viaje extraordinario de un elefante llamado Pensamiento

En el título de esta semana confluyen dos de los libros maravillosos que hoy recomendamos: El viaje extraordinario del señor O. y Mi elefante propio. Pero hay más, claro: Roberto & Gelatina, un exquisito álbum a cuatro manos de los autores del genial Mi pequeño; Miedoso, el nuevo cuento ilustrado de Pablo Bernasconi; la cuarta parte de Las Súper 8; y una historia peculiar protagonizada por Pablo, un chico que tiene unos pulmones gigantescos que no puede hablar sin gritar. En el bonus track, actividades para disfrutar el fin de semana en familia. Pasen y lean.

Humor, fantasía y amistad, en una historia para todas las edades Gentileza Lecturita Ediciones

¡Grita, Pablo, grita!, de Fran Pintadera y Roger Ycaza (Lecturita Ediciones). “Los pulmones de Pablo eran grandes. Descomunales. ¡Estratoféricos! Nadie en el pueblo gritaba tanto como él. Incluso si quería hablar suave, su voz salía despedida como un torbellino”: así empieza la maravillosa historia de Pablo, que ayuda a los vecinos a resolver problemas gracias a su potente voz. Es el héroe del pueblo. Pero un día (ya sabemos que las buenas tramas siempre presentan un pero), el chico descubre que está afónico. Y ahí empieza otra historia: una historia de amistad, lealtad, travesuras y amor, por qué no.

Un viaje extraordinario

El viaje extraordinario del Señor O., de Amalia Boselli y Francesca Massai (Pípala). El reflexivo Señor O., protagonista del excelente libro Los indomables pensamientos del Señor O, de la misma autora e ilustrado por Vero Gatti, vuelve a aparecer para alegría de los lectores. Esta vez, el personaje emprende un gran viaje por “inmensos mares azules, verdes y transparentes”. Al recorrer el gran océano se cruza con monstruos e islas desconocidas. Pero no tiene miedo: se deja llevar “por el mar de sus pensamientos hacia nuevos destinos”.

Como dijo Elsa Bornemann, "que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos"

Mi elefante propio, de Mauro Zoladz y Nella Gatica (Periplo). Otro libro maravilloso, también poblado por personajes especiales como un elefante llamado Pensamiento, que se instala en la cabeza de la pequeña narradora. Como un día se da cuenta de que Pensamiento está triste, ella quiere sumar un canario y llamarlo Suspiro. Una joyita para no dejar pasar.

"Roberto & Gelatina", el nuevo libro creado a cuatro años por los autores del genial "Mi pequeño"

Roberto & Gelatina, de Albertine y Germano Zullo (Limonero). “Un cuento grande para grandes”, dice en la tapa del nuevo libro de los Zullo, mi pareja creativa favorita. Y tienen razón: la situación que vive Roberto, que intenta trabajar (escribir una novela, en su caso) mientras un niño demanda atención es un gran problema de grandes. ¡Y vaya si lo vivimos en primera persona durante esta larga y restrictiva pandemia! No sé en realidad si los autores del conmovedor libro Mi pequeño se inspiraron en nuestro presente a la hora de crear esta historia, pero lo sospecho.

“¡Trobeeeetooo!”, le grita Gelatina a cada rato. Lo interrumpe tanto que Roberto decide dejar de trabajar por un momento para leerle su cuento favorito. “¡Iupi!”, celebra el pequeño. Pero, como suele suceder, después de un cuento tiene que venir otro y otro más. Entonces, Gelatina se propone inventar su propio cuento para grandes. Y ahí empieza una historia fantástica, ilustrada con más colores que la simple y delicada paleta inicial formada solo de rojo, azul, blanco y negro. Aparece el verde, el naranja, el amarillo, el celeste. Y aparece, también, el delirio. Otro tesoro para sumar a la biblioteca familiar.

"Miedoso", un nuevo cuento ilustrado de Pablo Bernasconi

Miedoso, de Pablo Bernasconi (Sudamericana). Hace pocos meses, justo cuando publicó sus dos libros anteriores, Retratos y Para mover el mundo, Bernasconi me contó que estaba a punto de salir un tercer título dedicado a su hija Nina. “Para Nina, minina. Porque no hay más valiente / rugido en el mundo / que el canto rotundo / del miedo ausente”, dice el autor. Y a continuación agrega: “Para todos los profesionales de la medicina que dedican sus vidas a tratar la diabetes infantil”. Sin nombrar la enfermedad de manera directa, Bernasconi creó un cuento sobre los monstruos y los miedos. Protagonizada por Nina, por supuesto, es una historia que combina ternura y humor en dosis perfectas. El monstruo enorme que vive debajo de la cama de Nina tiene un cuerpo extraño formado por partes de varios animales y solo come cosas dulces. “Tiene olor a caramelo de anís y pizarrón, y cada doce minutos se tira estruendosas pedorretas que suenan como corneta de bici”, describe el narrador. Al final, Bernasconi ofrece a los lectores una página en blanco y los invita a dibujar su miedo y transformarlo en otra cosa. “El monstruo sigue ahí, pero ahora sabe que puede ser vencido”.

Sol y Luna, el foco de la cuarta parte de Las Súper 8

Las Súper 8 en foco. Sol y Luna, de Melina Pogorelsky (Ralenti). Continúa la saga de las amigas “Súper 8″, esta vez con foco en una de ellas, Sol, que se muda por un tiempo del pueblo a la capital para vivir con su papá. Es una relación nueva, que deberán construir entre los dos, ya que hace poco tiempo que se encontraron. Sol viaja con todos los miedos y las inseguridades del caso, pero se encuentra con alguien más: una vecina de su edad llamada Luna, que parece muy distinta a ella, aunque no tanto. Con cómics de Camila Torre Notari, que sirven como recurso narrativo de varias escenas, la autora cuenta en esta cuarte parte qué puede pasar cuando alguien desconocido aparece de repente en nuestra vida.

Bonus track

Carrera de autitos a piolín

Atención fanáticos de los juguetes vintage: este sábado, entre las 13 y las 17, habrá una carrera de autitos a piolín organizada por el Museo del Juguete y el San Isidro Automóvil Club. Los que quieran participar deben llevar su auto hecho o decorado de manera casera. Hay distintas categorías y las medidas reglamentarias se pueden consultar en el reglamento disponible en el sitio web del museo, ubicado en Lamadrid 197, Boulogne.

Argentina Florece Ciencia

También esta tarde, entre las 15 y las 21, en el Parque de las Ciencias (detrás del Centro Cultural de la Ciencia, en Godoy Cruz 2270) se desarrollará el programa cultural Argentina Florece Ciencia, con espectáculos, recitales, performances y shows electrónicos vinculados a la ciencia y la tecnología para todas las edades. Entrada libre y gratuita.

Actividades y espectáculos en el Parque de las Ciencias Gentileza Prensa C3

Algunas de las propuestas son: “Entre tango y mate: la matemática y el tango en una sola fórmula”, con el matemático Pablo Amster y músicos; Koufequin + Dinosaurios; Milo Moya y la Orquesta de Beatbox; el artista audiovisual electrónico Jorge Crowe; las artistas Kaleema, y Anyi; y el trío de rock experimental Proyecto Gómez Casa. Además, el público podrá aprovechar y visitar la exhibición Océano. Volverse azul, en el C3, que recorre la cultura oceánica, la relación con nuestra forma de vida y su impacto ambiental.

Feria de editoriales en la Biblioteca Nacional

Este domingo, entre las 14 y las 19, la Biblioteca Nacional organiza una feria de libros en la explanada Juan José Saer. Además de puestos de más de cien editoriales, habrá un espectáculo musical, actividades y un espacio especial dedicado a la historieta y el humor gráfico. De 14 a 18, chicos y jóvenes podrán aprender y practicar ajedrez, armar su propio libro y saber más acerca de cómo se crea una obra escrita, además de leer y pintar. Atención: se suspende por lluvia.