¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? La revolución del mundo digital, según Alessandro Baricco

Esta semana seleccionamos libros informativos y ficciones para el público adolescente : el destacado es un ensayo “arqueológico” del escritor italiano Alessandro Baricco sobre la revolución del mundo digital. Además, una nueva entrega de la exitosa saga Caídos del mapa, de María Inés Falconi, con los protagonistas ya adultos y convertidos en padres y madres que deben “lidiar” con los desafíos que les presentan sus hijos preadolescentes. También, una biografía de Mahatma Gandhi y un recorrido por la historia de las mujeres con perspectiva feminista. Pasen y lean.

The Game: el mundo digital en la mira de Baricco

The game, de Alessandro Baricco (Gribaudo). El escritor italiano se enfoca en la revolución cultural (y mental) que generan las nuevas tecnologías de comunicación en este excepcional libro que firma junto con la autora y guionista Sara Beltrame y el diseñador e ilustrador Tommaso Vidus Rosin. A partir del subtítulo “Historias del mundo digital para jóvenes aventureros” , Baricco plantea a los lectores en la introducción que es necesario tener un mapa del lugar que queremos conocer porque, con ese recurso, “siempre estarás a salvo”. Y eso es lo que se propuso: diseñar, bosquejar, crear un mapa del mundo digital: “Un mapa apto para las manos menudas de los más pequeños”, explica.

En una entrevista con LA NACION, en 2019, cuando presentó el libro en Barcelona, el autor de Seda declaró: “No es un ensayo, es un thriller arqueológico. No es un libro que explique ideas, sino el relato del viaje de un hombre que las busca”. Así, a lo largo de unas 120 páginas, recorre distintas “islas”: la de las computadoras, los videojuegos, la digitalización, la de Internet, la del comercio, los smartphones, las redes sociales y las aplicaciones. Con humor y lenguaje sencillo, Baricco se dirige directo al lector y convierte su trabajo de análisis y reflexión en un diario de viaje, con brújula y mapa para plantear preguntas y atravesar distintos territorios. Una gran travesía, guiada por un excelente marino que revela al final que “no le gusta estar en las redes sociales, pero adora WhatsApp y Spotify”.

Caídos del mapa 13: ahora los protagonistas son adultos y tienen hijos

Caídos del mapa 13, de María Inés Falconi (Quipu). Una nueva entrega de la exitosa saga para adolescentes. En Generación Z. Parecidos, nunca iguales, los protagonistas ya crecieron: ahora son adultos, trabajan, formaron familia y tienen hijos. Por eso, Falconi se concentra en ellos: la nueva generación, que vive aventuras parecidas a las de sus padres, pero en estos tiempos. Julieta, por ejemplo, la hija mayor de Graciela y Federico, tiene 12 años y sorprende a los adultos cuando les plantea que quiere ir a la marcha de los pañuelos verdes. Con diálogos presentados con el recurso del chat y del WhatsApp, la historia avanza entretenida como siempre, sin dejar afuera, claro, peleas, discusiones, desafíos y (des)encuentros.

Mahatma Gandhi, de María Isabel Sánchez Vegara (Catapulta). En tiempos en los que la violencia se impone en países como Afganistán, nada mejor que compartir con los chicos (en casa o en la escuela) la historia de vida de Gandhi desde su infancia en Porbandar, India, sus experiencias y aprendizajes en Inglaterra y Sudáfrica hasta cómo se convirtió en un reconocido líder pacifista. De la colección Pequeño & Grande, el libro tiene ilustraciones de Ana Albero y aporta al final otros datos biográficos y una línea de tiempo para completar su trayectoria. Otros títulos de la serie están dedicados a Frida Kahlo, Marie Curie y Coco Chanel.

La vida de Mahatma Gandhi para pequeños lectores

Ana y los cuidadores, de Luis Arenillas (Ediciones del dragón). Una historia muy original que me resultó fascinante: la vida de Ana cambia de un momento a otro cuando conoce a José Pequetiño, un “cuidador” del equilibrio del mundo que le revela a la nena cuál es su misión en la vida. Para no arruinar la intriga que construye el autor, lo mejor es no adelantar lo que le sucederá. Solo les digo que es una novela ideal para lectores de diez, once años en adelante, porque combina con maestría fantasía, aventura, suspenso, humor y nociones sobre el cuidado del medio ambiente como la polución ambiental, la contaminación y la escasez de agua en ciertas zonas del planeta.

Desconectados, una historia que retrata con humor una típica familia de hoy

Desconectados, de Miriam Tirado y Joan Turu (Abrazandocuentos). Justo esta semana en la que elegí el genial libro de Baricco para abrir la sección decidí incluir también este libro de edición independiente que trata desde la ficción la cuestión de la hiperconexión a la tecnología y la desconexión entre las personas . En este caso, hay una familia típica de hoy: una hija fanática de los videojuegos, un hijo que no puede despegarse del celular, otro más chiquito que pasa el día mirando dibujitos en la tele. Están, también, los adultos conectados: el padre con la tablet y la madre, con la computadora. Si bien en esta época de trabajo virtual y de clases a través de la pantalla, los aparatos tecnológicos son más requeridos que nunca, la autora apuesta a establecer reglas para desconectarse del mundo digital y compartir más momentos “presenciales”.

Tu barrio te respalda

#TuBarrioTeRespalda, de Plaqueta y Andonella (Planeta). Primer tomo de una “breve historia ilustrada de las mujeres” creada por dos autoras mexicanas que presentan el libro con el hashtag #AmigaDateCuenta, título de su libro anterior, “una guía para la vida” de las adolescentes actuales. Con humor, desparpajo y dibujos estilo viñetas, recorren la historia universal desde la época de las cavernas hasta el derecho al voto femenino pasando por las antiguas faraonas, las mujeres en el Antiguo Testamento y en el origen del islamismo, las diosas de griegos y romanos, mujeres en la América prehispánica y en las revoluciones y el protofeminismo, entre muchos otros momentos clave de la historia. Como regalo, el libro trae un afiche para jugar a encontrar a muchas de las protagonistas entre una multitud, al estilo de ¿Dónde está Wally?

Bonus track

Emojis contra el maltrato

El canal Pakapaka convocó a un grupo de chicas y chicos para diseñar emojis contra el maltrato como parte de la campaña “No estás solo ni sola en esto” . Los integrantes del Consejo Inventar Pakapaka trabajaron sobre el maltrato entre pares, un tema que atraviesa a todos. A partir de ahí pensaron una línea de trabajo con acciones para difundir que nadie está solo frente a las situaciones de violencia.

Uno de los emojis diseñados por chicas y chicos que se pueden descargar gratis Gentileza PakaPaka

En una segunda etapa, pensaron cómo compartir con otros chicos y chicas las ideas que habían debatido. Entonces, surgió la propuesta de hacer stickers o emojis, en una imagen y con pocas palabras, que pudieran expresar emociones y consejos. Ya están disponibles para descargar gratis y usar en WhatsApp y en Instagram. Los que quieran pueden compartir historias y etiquear a @canalpakapaka.

Un espacio para soñar

Un nuevo podcast para escuchar con los chicos

La Sueñoteca , una serie podcast infantil realizada por Tinkuy junto al Centro Cultural Kirchner y en coproducción con Pakapaka, propone un espacio para imaginar, desear, inventar y soñar. Son ocho capítulos de diez minutos cada uno y cuentan con las participaciones de Gloria Caro, Daniela Azulay, Ariel Marcel y como invitada especial, Verónica Parodi. Los episodios se pueden escuchar en el canal de YouTube de Pakapaka o en el canal de Spotify del Centro Cultural Kirchner.