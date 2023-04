¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Seis historias mágicas sobre sueños, dragones y lectores

escuchar

Mañana, 2 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil en homenaje al nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen. Con ese tributo como disparador, hoy presentamos libros de grandes autores que tienen como protagonistas a libros y lectores: es el caso del nuevo título de Pablo Bernasconi, Recíproco, que acaba de editar Sudamericana, y de una reedición de Alfaguara, Aprendiz de dragón, de Liliana Bodoc.

El 2 de abril también es el aniversario de la Guerra de Malvinas y, para recordarlo, nada mejor que compartir en casa o en la escuela la novela infantil La tía, la guerra, de Paula Bombara, publicado en 2022 cuando se cumplieron 40 años del conflicto bélico en las islas. Pero hay más: pasen y lean.

"Recíproco", de Pablo Bernasconi

Recíproco, de Pablo Bernasconi (Sudamericana). “Lucía no quiere dormir si antes no le leen un libro. Siempre el mismo. Lo sabe de memoria, lo recita palabra por palabra y de principio a fin”. Así empieza el cuento del autor e ilustrador, un homenaje a los pequeños lectores y los personajes que habitan en las ficciones. El relato, que ahora tiene volumen propio, forma parte de Mentiras y moretones, uno de mis libros favoritos de Bernasconi junto con El infinito.

Aprendiz de dragón, de Liliana Bodoc (Alfaguara). Un bellísimo cuento de la autora de La saga de los confines, especialmente recomendado para leer con los más chicos de la casa. Ilustrado por Poly Bernatene, tiene dos personajes encantadores: Roco, un nene amante de los libros, y Milo, un pequeño dragón que no puede volar. Con la magia de la ficción, Roco y Milo logran lo que parecía imposible. Como dice Galileo Bodoc, hijo de Liliana, en el final: “Un cuento de dragones donde no hay batallas, rugidos ni llamaradas”.

Recreación de la tapa de "¿Qué sueñan los peces del mar?", de Pablo Picyk

¿Qué sueñan los peces del mar?, de Pablo Picyk (Periplo). “Preguntas para pensar en colores” es la propuesta de este libro de edición reciente que invita a reflexionar y preguntar(nos) algunas cosas como “a qué le tienen miedo los fantasmas” y “por qué la noche despierta a los gatos”. Hay, también, algunas más delirantes como “¿qué desayunan los limones?” y “¿cómo se divierten las naranjas en verano?”. Para el final, queda reservada la gran pregunta que da título a este libro excepcional: “¿Qué sueñan los peces del mar?” Y ahí llega la propuesta de jugar a imaginar sueños en colores.

Tres nuevos cuentos del Chiribitil

Una hormiga distraída, de María Inés Falconi (Eudeba). Súper bienvenida esta novedad de la colección Los nuevos cuentos del Chiribitil, editada junto con La noche más fría, de Evelyn Spalding, y Cartas en el agua, de Enrique Melantoni. Con ilustraciones de Dani Arias, es la historia de Rosalía, una hormiga despistada “que siempre andaba pensando en otra cosa”. Aunque lo intenta, Rosalía no logra concentrase en el camino detrás de sus compañeras de hormiguero y se manda varias macanas. Pero (y ahí viene lo que más me gusta de estos cuentos) un día todas se dan cuenta de que el “defecto” de Rosalía puede convertirse, por qué no, en una gran virtud.

"La tía, la guerra", de Paula Bombara Maqueta

La tía, la guerra, de Paula Bombara (Loqueleo). Cuando se cumple un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas (¡41 años ya!), vuelvo a recomendar este libro conmovedor que propone un juego de palabras y sentidos desde el título (“Latía la guerra”). Bombara eligió ubicar los recuerdos de la guerra en las grietas de la memoria de una tía abuela anciana. Hay un chico que hace preguntas, una madre que intenta explicar el contexto de dictadura militar en el que se dio la guerra y una mujer mayor que se olvida de ciertas palabras, pero no del dolor que causa la ausencia de un hijo que fue a la guerra y nunca volvió.

La sartén por el mango, de Mercedes Monti, Adriana Riva y Josefina Schargorodsky (Diente de León). Mañana es el último día de la feria Leer y Comer, en Chacarita, y esa es una gran excusa para buscar en los puestos de libros este volumen ilustrado que cuenta la vida de Doña Petrona. Tal vez los chicos no sepan quién fue la gran cocinera argentina y ese puede ser el disparador para compartir este libro, que tiene prólogo del chef Fernando Trocca. Allí, la define como “una pionera”, “una mujer fuerte”, “una referente”. Además de los momentos clave de su vida, al final las autoras incluyen algunas de sus recetas más famosas (carbonada criolla, empanadas santiagueñas, alfajores de maicena, entre otras) y, también, la clave de su éxito: carisma, empuje, entusiasmo, coquetería, rigor, espontaneidad y talento.