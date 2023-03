La Feria Comer y Leer vuelve al barrio este fin de semana en su única edición de 2023

escuchar

El otoño porteño arranca con todo en materia de eventos culturales. En el primer fin de semana de abril, la Feria Leer y Comer vuelve al barrio de Chacarita para celebrar su 16ª edición. Este sábado y el domingo a partir del mediodía y hasta que caiga el sol, los interesados en libros, ideas y gastronomía tienen programa asegurado en Concepción Arenal y Warnes. A diferencia de otros años, en 2023 Leer y Comer cuenta con una sola edición; hacia la primavera, la mayoría de los habitantes del país estará con la cabeza puesta en las elecciones. Participan del encuentro reconocidos escritores, artistas, cocineros, directores de cine, periodistas, empresarios y músicos. Declarada de Interés Turístico Nacional, Leer y Comer tiene como lema en 2023 “De la Argentina al mundo”.

Luis Majul, anfitrión del evento porteño MAURO ALFIERI

“Esta edición será la única del año -confirma el gestor del encuentro, el periodista y productor Luis Majul, a LA NACION-. Concentraremos todo el esfuerzo en una sola edición”. El eje de Leer y Comer está inspirado en el histórico triunfo de la selección nacional en el Mundial de Fútbol en Qatar: ¿somos capaces en la Argentina de conquistar el planeta en otras disciplinas, más allá del Mundial? “Vamos a hablar sobre el arte, la gastronomía, el espectáculo y el cine, el mundo empresario y de los emprendedores”, dice Majul. Las charlas con los invitados tendrán lugar en el escenario Montenegro, a cielo abierto, y en el auditorio de Margen del Mundo.

Mañana, a las 13.30, el cocinero Fernando Trocca hablará desde Londres con Majul sobre la impronta argentina de la gastronomía en el mundo; a las 14, el filósofo y periodista Miguel Wiñazki reflexionará sobre la “posnormalidad” y la posibilidad de ilusionarse con un un país “en serio”; a las 14.30, se presentará en el auditorio la cocinera Juliana López May y, a las 15, Pietro Sorba y Diego Valenzuela dialogarán sobre el menú argentino que conquista el mundo. A 15.30, habrá un interesante debate de productores argentinos, con Héctor Gatto, de BA Capital Gastronómica; Ricardo Parra, de Las Quinas, y César Genoud, de Smookies. La escritora Florencia Etcheves hablará con Nilda Sarli sobre el éxito de la literatura argentina en el mundo (a las 16), y su colega, el escritor y periodista Federico Andahazi, desarrollará el tema de las “letras de exportación” una hora después. Entre medio, a las 16.30, los artistas Milo Lockett y Guillermo Mutis conversarán sobre el “Miloverso” y el arte digital.

Mario Pergolini: "Una buena idea te puede salvar"

A las five o’ clock no habrá té sino una degustación de vinos en el deck de Margen del Mundo (se repite el domingo). Y a las 17.30, el periodista Alejandro Wall presentará el best seller mundialista coescrito con Gastón Edul, La tercera (Planeta), en diálogo con su colega Daniel Arcucci. A las 18, el periodista y productor Mario Pergolini charlará con Majul y el público sobre cómo una buena idea puede salvarnos la vida; el escritor Bernardo Stamateas brindará recetas para la salud emocional de la Argentina y el mundo.

A partir de las 19 del sábado, Radio Berlín organiza tres conciertos en vivo, con shows de Carolina Donati, Mora Navarro y Juku Ares, presentados por Jowi Campobassi. De 14 a 18, ambos días habrá un taller de maquillaje artístico y otro de pintura destinados al público infantil.

El menú del domingo también es variado. A las 13.30, Mariano Cohn y Gastón Duprat conversarán con el anfitrión sobre la posibilidad de que el cine argentino gane nuevos mercados internacionales; a las 14, el “sushiman” Iwao Komiyama hablará sobre sushi nikkei y latinoamericano; a las 14.30, habrá una charla sobre vinos argentinos, con Alejandro Vigil, Patricia Ortíz y Sebastián Ríos; a las 15, el escritor Eduardo Sacheri se referirá al leitmotiv del encuentro, en diálogo con el periodista Gustavo Noriega, y a las 15.30, desde Estados Unidos, Juan José Campanella se conectará para hablar de las películas argentinas que el mundo elogia. A las 16, el periodista Gonzalo Bonadeo debatirá sobre si los argentinos se parecen más a Messi que a Maradona, y a las 16:30, Guillermo Olivetto presentará su ensayo sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y social, Humanidad ampliada.

La escritora Florencia Canale presentará su novela "Bastarda" el domingo, a las 17

La best seller de la novela histórica, Florencia Canale, conversará a las 17 con la periodista Belén Marinone sobre Bastarda (Planeta), su ficción sobre Manuela Sáenz y Simón Bolívar. “Seguramente, también vamos a hablar de otras cosas porque soy muy ‘hablera’ -dice la autora a LA NACION-. El impacto de los libros argentinos en el mundo, la presentación de Amores prohibidos en el Consulado argentino en Nueva York el 20 de abril y mi participación en la Feria del Libro de Bogotá el 26 de abril, que me tienen muy contenta. A Bastarda le va muy bien y ahora estoy a poco de entregar a mi editor mi próxima novela, que sale en agosto. En Leer y Comer contaré algo sobre lo que se viene, porque no me aguanto”.

A las 17.30, Luciano García y Laura Litvin conversarán sobre un producto típicamente argentino: el dulce de leche. A las 18, el doctor Daniel López Rosetti -que llegará al encuentro con el flamante ensayo La Gioconda y Leonardo (Planeta) bajo el brazo- hablará sobre cuánto pueden servir ciertas emociones argentinas para triunfar en el mundo; a las 18.30, Martín Migoya, CEO de Globant, dialogará con el periodista José del Río sobre el éxito de los unicornios argentinos. Y a las 19, la best seller Claudia Piñeiro conversará con la escritora Cynthia Edul acerca de su novela El tiempo de las moscas (Alfaguara), su trabajo como guionista en la serie El Reino y el proyecto de Netflix de hacer una serie con el personaje de Inés Pereyra, la protagonista de su primera novela, de 2005, y de la más reciente.

Acaban de anunciar que @CheNetflix hará una serie limitada sobre la protagonista de Tuya y El tiempo de las moscas, basadas, claro, en las novelas de @claudiapineiro 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3sUVqjfyLk — Maxi Legnani 🇦🇷 (@maxilegnani) March 28, 2023

Respecto de la gastronomía, los visitantes podrán elegir en los puestos propuestas económicas y gourmet, sabrosas y saludables, dulces y saladas; para veganos, vegetarianos y carnívoros; sin TACC, de cocina regional, peruana, coreana, española, latina y venezolana; cafés, pastelería y helados. Todo lo que suceda en la única edición del año de Leer y Comer se transmitirá por Radio Berlín (FM 107.9) y en redes se puede estar atento a la cuenta de Instagram @leerycomer y a los hashtags #LeeryComer #DeArgentinaAlMundo. A cargar bien los celulares para compartir fotos desde la feria gastronómica y cultural.

Para agendar

La decimosexta edición de Leer y Comer se hace este fin de semana en Concepción Arenal y Warnes, Chacarita, desde el mediodía del sábado y el domingo, con entrada libre y gratuita. Más información en este enlace.