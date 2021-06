¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Sueños de dragón y cuentos con sombreros

Este sábado, desde las 19, se celebra una nueva edición virtual del Festival Roldán, en homenaje al gran Gustavo Roldán. La fiesta dedicada a los libros y la lectura cumple diez años y, a causa de la pandemia, se podrá “visitar” a través del canal de YouTube del Ecunhi. “A los dragones les gusta soñar. Les gusta porque siempre sueñan cosas hermosas. Los sueños de los dragones no son como los otros sueños, un humo que se va. Son sueños que van tomando forma hasta que se los mira y se los ve de cuerpo entero”, escribió el autor de Dragón, un libro favorito de esta sección que hoy volvemos a compartir para que sume nuevos lectores.

Con Laura Devetach como madrina del festival, participan con lecturas y narraciones invitados como Laura Roldán, Marcelo Bustos, Iris Rivera, Silvia Schujer, Margarita Mainé, Adela Basch, Mario Méndez, Istvansch, Luis Scafati, Claudio Ferraro y Verónica Parodi. Habrá, también, susurros de dragón con los Susurrantes solidarios y sorteos de libros de Boliche Rodante.

Dragón, de Gustavo Roldán (Sudamericana). “Cuando los dragones se aman se desatan los maremotos, los volcanes lanzan un fuego endemoniado y los huracanes largan una furia que hace pensar que ha llegado el fin del mundo”, escribió Roldán en uno de los relatos de este libro maravilloso ilustrado por Luis Scafati, que tiene más de veinte años. Los dragones de estas historias no solo se enamoran; también lloran y maldicen, bailan y vuelan. Pero lo más conmovedor es el modo en el que observan el mundo. “Aunque los dragones saben mucho, siempre tienen una mirada llena de asombro. Se asombran de las cosas que no conocen y de las cosas que conocen”. Un clásico de la literatura infantil argentina para rendirle homenaje a su autor.

Laura Devetach, madrina del Festival Roldán Archivo

Filbita cuenta

También esta tarde, pero a las 16, en el último día del Filba Nacional Especial Santa Rosa, Luciano Saracino lee “El regalo de mi abuelo”, que integra el libro Cuentos con sombrero, publicado por el autor en conjunto con el ilustrador Poly Bernatene. En el marco de #Filbitacuenta, una iniciativa que nació en 2020 en plena cuarentena con el objetivo de incentivar la lectura e invitar a leer en voz alta para acompañar a las chicas y los chicos durante el confinamiento, la lectura se podrá escuchar en el canal de Spotify de Filba.

Cuentos con sombrero, de Luciano Saracino y Poly Bernatene (Edición de autor). Muchos de los libros que encontramos en el sector infantil de las librerías no son exclusivos para chicos. Uno de ellos es Cuentos con sombrero, ideal para compartir con un papá que le guste leer en voz alta. Con tapa dura y una edición muy cuidada a cargo de los propios autores, incluye historias breves, poemas, relatos de intriga, de amor y fantásticos. Como dicen Saracino y Bernatene, el libro es muchos libros. “Si lo lee un niño, será un libro para niños. Si lo lee un adulto, será un libro para adultos. Pero si lo leen juntos serán miles de libros a la vez”. Saracino y Bernatene publicaron juntos Agendas monstruosas (Unaluna), Buscando al Conde (Editorial Progreso, México) y La Venganza del Yeti (Unaluna).

Mi papá, de Luciano Barberán y Cecilia Codoni (Gerbera). Otro libro para compartir este domingo, en el Día del padre. De la colección Nube de algodón, es un librito precioso de cartoné y está diseñado para las manos de los más chicos de la casa. “Este es mi papá. Me encantan las cosquillas que me hace con su barba”, cuenta la narradora que tiene el pelo azul, el mismo color de la barba del padre. Y esa frase me hizo acordar a mi papá y su barba pelirroja. Como el papá del cuento, el mío también jugaba como un chico con sus tres hijos y disfrutaba al inventarnos cuentos protagonizados por animales todas las noches, antes de dormir. Feliz día, papás.

Mi primer ovni, de Juan Guinot (AZ). Una historia fascinante que leí de un tirón porque no pude soltar el libro hasta que lo terminé. Con referencias generacionales, como el ya olvidado revelado de fotos, las cámaras analógicas y el Dodge 1500 (“detalles” que harán sonreír a los lectores de más de 40 años), el relato presenta una familia peculiar con un padre obsesionado por cazar ovnis y está narrado desde el punto de vista del hijo que le sigue la corriente al padre porque lo admira. Ilustrado por Gustavo Mazali, integra la Serie del Boleto, que trae código QR para acceder a contenido adicional: una entrevista con el autor sobre el proceso creativo y las ideas que inspiran su escritura. Otra novela de Guinot para preadolescentes que me encanta es Misión Kenobi (Corregidor), ideal para fans de La guerra de las galaxias.

Ciencia para pasar el invierno, de Valeria Edelsztein (Iamiqué). Con ilustraciones de Javier Reboursin, es un libro informativo imprescindible para entender todo lo que uno siempre quiso saber sobre la estación más fría del año, por ejemplo, por qué ahora mismo nieva en las sierras de Córdoba y en Buenos Aires nos morimos de frío, pero no tenemos la suerte de ver nevar. Y muchas otras cosas súper curiosas, contadas de manera muy entretenida.

Invierno, de Mónica López y Anita Morra (AZ). De la serie Las estaciones del año, un álbum ilustrado para compartir en casa y con los compañeros del jardín. De formato pequeño y cuadrado, con páginas a todo color, el libro propone observar los cambios en el medio ambiente (temperatura, horas de luz solar, tonos de las plantas y de los paisajes) para indicar el paso del tiempo con cada estación del año. Especial para leer en noches de frío y días de sol.