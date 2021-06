¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Universos fugaces, inventos inútiles y un libro que cobra vida

Esta semana recomendamos libros muy distintos entre sí, dirigidos a lectores de diferentes edades y estilos. Entre los seleccionados hay un cuento poético ilustrado de edición reciente, Universos fugaces, que me conmovió por su profundidad y sutileza; aventuras delirantes de Paco del Tomate, “inventor de cosas inútiles”; el primer tomo de un nuevo cómic para chicas y chicos; el volumen 8 de Amuleto, para fanáticos del manga; y un álbum para intervenir y destruir (literalmente). Además, como bonus track, nos sumamos al homenaje a Miguel Martín de Güemes, a 200 años de su muerte, con una novela histórica escrita por Nicolás Schuff. Pasen y lean. Hay libros para todos los gustos.

"Los cambios pueden ser despedidas y bienvenidas"

Universos fugaces, de Cintia Roberts, Ana Sagripanti y Sofía Chas (Casitas de Papel). Un bellísimo álbum ilustrado por Pilar Centeno con un texto poético delicioso que nos invita a pensar (y a disfrutar) de esos momentos “fugaces” de la vida cotidiana que no siempre sabemos apreciar. Desde “una sonrisa, un gesto, un abrazo” hasta la simple compañía de un ser querido pasando por un día de lluvia o un cambio inesperado. También, a enfrentar el dolor de un recuerdo, una pérdida, una despedida. Sencillo y conmovedor, es un libro para compartir con lectores de todas las edades al abrigo de uno de esos abrazos que tanto nos hacen falta.

Linda pelirroja, pecosa, pecosa, de Lilia García Bazterra (Edelvives). Este cuento de la colección Ala Delta, con ilustraciones de María Lavezzi, forma un lindo combo con el libro anterior porque ofrece, también, una historia tierna sobre pérdidas: de memoria, de objetos, de palabras. La narradora, una nena “pelirroja, pecosa, pecosa”, tiene un truco para encontrar cosas perdidas. Funciona con las llaves que no encuentra su mamá y por eso decide probar si sirve también para ayudar a su abuela, que fue quien le contó ese secreto.

Paco del Tomate y sus nuevos inventos inútiles, de Fernando de Vedia (Sudamericana). Ilustrado por Poly Bernatene, este volumen de la serie protagonizada por el inventor de cosas peculiares como una “armablanda” y unos “zapatortes” reúne los cuentos “Momento piñata”, “¡Bazena, bazena!” y “El árbol del amor”, en el que Paco se propone lograr un invento que revolucione la humanidad. ¿Lo logrará? No se los voy a revelar.

Amuleto, de Kazu Kibuishi (La Editorial Común). “Supernova”, el octavo título de este fascinante manga creado por el autor e ilustrador japonés (Tokio, 1978), es el anteúltimo episodio de la saga que atrapa a lectores de alrededor de 6 a 12 años. La trama combina fantasía, épica y grandes batallas contra fuerzas oscuras que quieren dominar el planeta Alledia. Ideal para los que sienten que el manga y el animé es un viaje de ida y, también, para los que quieren descubrir por qué estos géneros tienen tantos fanáticos en todo el mundo.

Otto & Vera, de Andrés Rapoport y Krysthopher Woods (Ralenti). Este cómic de origen nacional, que se suma al catálogo del sello independiente, está protagonizado por los hermanos que le dan título a la serie. Como suele suceder en las mejores familias, Otto y Vera son muy distintos. A ella le gusta ir al colegio; a él, la sola idea de salir de la cama para ir a la escuela le resulta terrorífica. A ella le encanta comer alimentos sanos; para él, las verduras son un asco. Y todo así. Esas diferencias quedan claras ya desde las primeras páginas del primer episodio, “La escuela”, que presenta distintos “capítulos” temáticos. Este mes salió el segundo tomo, “Mascotas”, en el que los hermanos vuelven a mostrar sus distintos puntos de vista, siempre con humor y un poco de ironía. Ya quisiera tener el número tres en mis manos. Mientras tanto, les recomiendo acercarse a esta historieta creada por un guionista y dramaturgo y un dibujante y diseñador gráfico con nombre anglo, que es autor del webcomic Al despertar (publicado por Maten al Mensajero) e ilustró la edición en español de El tigre en la casa, de Carl Van Vechten (Sigilo).

Destroza este álbum, de Keri Smith (Planeta). La autora del best seller mundial Destroza este diario propone pistas y consignas creativas para “hacer que un libro cobre vida” en su primera obra pensada para los más chicos. “¿Un libro es más bonito y está más vivo cuando se explora. Lo que para algunas personas es ‘destrozar’, para otras es vivir”, dice en el inicio. “Lo cierto es que los libros no están destinados a quedarse en las estanterías. Están pensados para usarlos, leerlos, sacarlos por ahí y llevarlos a la aventura. Un libro en una estantería no vive la vida para la que está destinado. Por favor, da vida a este libro. No hay tiempo que perder. ¡Este libro te necesita!”, remata. Ya desde la cubierta de tapa, los lectores se encontrarán con una serie de instrucciones para hacer muñecos de corcho. Pero, a diferencia de otros libros que también invitan a interactuar, en este álbum la artista visual canadiense va más allá y lanza desafíos creativos para intervenirlo (o “destrozarlo”, como dice ella) de manera activa. Así, a partir de la consigna “Agitar bien antes de usar”, Smith propone, entre otras cosas, tocar las páginas con los pies, enrollar y plegar las hojas, pasarlas rápido para escuchar el sonido del papel, oler el libro e, incluso, animarse a agregarle olores y sabores. Un álbum para disfrutar con todos los sentidos, igual para días aburridos o fin de semanas en casa.

Bonus track

200 años de la muerte de Güemes

Fuegos del Norte, de Nicolás Schuff

Fuegos del norte, de Nicolás Schuff (Norma). La vida de Martín Miguel de Güemes contada desde la primera infancia, con los juegos con su hermana Macacha, hasta su participación en la lucha por la Independencia. De la colección de novelas históricas de Torre Azul, sugerida para lectores desde los 9 años, tiene una tapa muy atractiva con un muñeco de plastilina realizado por Juan Pablo Zaramella, creador de la serie animada El hombre más chiquito del mundo.

Talleres de Filba

El miércoles 16 empieza la edición nacional y virtual del festival Filba. Entre las actividades vinculadas con la literatura infantil se destacan la mesa redonda “Catálogo en juego” (miércoles, a las 18), con la participación de las editoras Lola Rubio, Carla Baredes, Silvina Díaz, Carolina Musa y Lucía Mansilla Prieto. Por el canal de YouTube Fundación Filba. El jueves, a las 17.30, Estrellita Caracol dicta el taller de collage “Un viaje de papel”, para chicas y chicos a partir de 7 años. Por Zoom, con inscripción previa. Y el viernes, a la misma hora y por el mismo “baticanal”, Cristina Peuscovich coordinará un encuentro de lectura y escritura para participantes desde los 6 años.