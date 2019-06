El famosos Ratón Pérez anda suelto entre el cine y los libros

Si hay algo que intriga a los chicos a la edad en la que pierden los dientes de leche es qué secretos conocen los adultos sobre el misterioso y famoso ratón Pérez. Crean o no en la historia, ninguno se resiste a guardar el diente debajo de la almohada y buscar al día siguiente si les dejó un regalito (billete, monedas, carta, sorpresa). A partir del relato del español Luis Coloma, fechado en 1894, que retomó una tradición popular de fuentes anónimas sobre el célebre ratón, muchos autores escribieron cuentos para chicos con historias ingeniosas y divertidas: quién es Pérez, por qué se lleva los dientes, qué hace con esa colección y qué tiene que ver la luna en ese asunto. También el cine y el teatro abordaron las aventuras de Pérez y compañía. Este jueves se estrenó en el país la película El ratón Pérez y los guardianes del libro mágico, de Juan Pablo Buscarini, que ya había dirigido otra versión en cine con las aventuras del ratón. A propósito de ese estreno (y del gran secreto sobre Pérez que quita el sueño a muchos chicos), hoy seleccionamos seis libros que cuentan todo pero todo todo todo sobre los ratones que canjean dientes por monedas. Además, otros dos títulos recomendados para compartir con los chicos con la luna y tres pícaras cerditas como protagonistas.

El ratón Pérez también perdió un diente

El ratón Pérez y su socio, de Jaquelina Romero (Del Naranjo). Ilustrado por Pilar Centeno, este cuento sorprende ya desde la tapa: aparece un ratón (de apellido Pérez, seguramente) mostrando el agujero que le quedó en la dentadura superior cuando perdió un diente. Sí, sorpresa: parece que a los ratones también se les caen los dientes. ¿Y reciben algo a cambio? Para descubrirlo, no se pierdan esta historia original y entretenida, ideal para compartir con los más chicos.

Ilustración interior de El ratón Pérez y su socio

Todavía quiero ser Pérez, de Margarita Maine (Hola Chicos). Esta es la continuación de Quiero ser Pérez, un cuento protagonizado por un grupo de ratones que estudian para ser Pérez. En la segunda parte, Ramoní y Buu compiten para convertirse en los elegidos para la tarea de visitar a los chicos de noche y llevarse los dientes que dejan bajo la almohada. Lo interesante de la historia de Maine es que ofrece el "detrás de escena" del trabajo de los ratones e imagina para qué usan los dientes de leche. Ese secreto, solo revelado a los elegidos, tiene que ver con la luna llena.

Boca de tiburón, de Paula Bombara (SM). De la colección El barco de vapor, ilustrado por Carolina Farías, es un libro para lectores iniciales. Está protagonizado por Sofía, una chica que tiene dos dientes flojos y siente miedo (y un poco de asco, también) ante la inminente visita del ratón Pérez. Es que ¿cómo no asustarse cuando te dicen que un ratón, por más Pérez que sea, se va a meter debajo de tu almohada a la noche mientras estás dormido? Bombara, a través de Sofía, ofrece algunas ideas para vencer ese miedo sin perder la ilusión ni la fantasía.

La verdadera historia del Ratón Feroz, de Graciela Montes (Loqueleo). "Dedico este libro a Diego, que me regaló el hilo de esta historia; a los lectores que con sus máscaras le insuflaron vida; a Santiago, que tanto hizo por volver a publicarla en papel; a Felipe y, en él, a todos los lectores nuevos, necesariamente -y dados los tiempos que corren-, más críticos, más valientes, más capaces de atar y desatar hilos". En la dedicatoria de la nueva edición del libro, la autora reconoce que los chicos de hoy son más incrédulos, pero también disfrutan de las historias fantásticas. Este cuento, que no debería faltar en la biblioteca familiar, comienza así: "Había una vez un ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos que estaba un poco preocupado. Y estaba preocupado porque lo que menos quería él en el mundo era ser un ratoncito de ojos redondos y bigotes cortitos. Lo que él quería, más que nada, era ser un Ratón Feroz". Este ratón creado por Montes no sueña con ser un Pérez sino con asustar a los demás. Hay muchas sorpresas que no voy a revelar. Y para los que se engancharon con esta historia les recomiendo seguir las aventuras de Feroz en el siguiente libro, titulado El Ratón Feroz vuelve al ataque, también ilustrado por Nana González y publicado por Loqueleo.

Para los más grandes, de 10 años en adelante, Marcelo Birmajer escribió la novela Juicio al Ratón Pérez, que plantea un misterio relacionado con la pérdida de un diente. El detective Ramón Escopeta, con la ayuda de un gato defensor de ratones, resuelve los enigmas de este extraño caso.

Cómo se envuelve la luna para regalo, de Fabián Sevilla (SM). Este cuento romántico y divertido, dirigido a primeros lectores, no tiene que ver directamente con el ratón Pérez, pero sí con la luna. Los que lean (o ya hayan leído Todavía quiero ser Pérez, de Maine, que recomendamos esta semana) van a entender por qué los vinculo. Y los que no, igual van a disfrutar de una tierna historia de amor, en la que el autor mendocino imagina cómo se podría regalar la luna llena a un ser querido. El protagonista prueba de muchas maneras pero no encuentra el camino para llegar a la luna y envolverla para regalo. Ilustrado por Nancy Brajer, integra la colección El barco de vapor.

El plan

El plan, de Ethel Batista y Eva Mastrogiulio (Calibroscopio). Un lanzamiento reciente del sello independiente, que descubrí en la última Feria del Libro de Buenos Aires. En este libro no hay ratones: hay cerditas. Son tres y (como en el relato clásico de Los tres chanchitos) idean un plan para enfrentar a un lobo que, por supuesto, también tenía su propio plan. Una vuelta de tuerca al cuento que ya conocemos, pero con protagonistas femeninas, pícaras y tan feroces como el lobo.

El clásico Los tres chanchitos en versión femenina empoderada