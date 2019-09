Manos a los libros en la biblioteca La Nube Fuente: Archivo

Hoy recomendamos cinco libros para los más chicos que cuentan bellas historias con palabras y con dibujos sobre cuestiones que a todos nos tocan enfrentar alguna vez en la vida: la nostalgia por la ausencia de seres queridos, los miedos nocturnos, los celos por la llegada de un hermano. Además, en nuestro habitual bonus track, un festival de Cuentacuentos que termina el domingo en la nueva biblioteca porteña Parque de la Estación, del barrio del Abasto.

El jardín de los osos, de Fanny Ducassé (Periplo). Un álbum ilustrado por la autora francesa que tiene aroma a flores y poesía y parece creado a partir de recuerdos sensoriales y escenas de tiempos pasados. La narradora evoca a sus abuelos, sus rutinas diarias, su relación con la tierra, las plantas y los colores de la naturaleza. Tierno, nostálgico, con una paleta de tonos pasteles y verdes, ofrece a los pequeños lectores una receta familiar de una torta a base de yogurt. Con traducción de Ana María Shua, es un libro para saborear con todos los sentidos.

El hilo invisible, de Patrice Karate (Océano Travesía). Ilustrado por Joanne Lew-Vriethoff, este libro está dedicado a "todos los niños del mundo y a la magia de sus hilos". Está protagonizado por los gemelos Liza y Jeremy, que viven con su madre. Es ella quien les cuenta, en una noche de tormenta que asusta a los hermanos, el secreto del hilo invisible: un vínculo muy especial hecho de amor que une a las personas que se quieren y tiene el poder de hacernos sentir que nunca estamos del todo solos. Lo recomiendo, especialmente, para leer a los chicos antes de dormir.

Martina y Anitram en el país de los calcetines perdidos, de Santi Balones (Principal de los Libros). Ilustrada por Lyona, esta historia también habla del vínculo entre los hermanos. En este caso, sobre lo que siente una chica, Martina, cuando nace Marc, su hermano menor, "un muñeco rarísimo". Celosa, muy celosa, porque siente que sus padres ya no le prestan atención, Martina se refugia en su mundo de fantasía, donde vive una chica llamada Anitram, que tiene sus mismos problemas. O parecidos. Dos aclaraciones sobre la edición: en el texto abundan términos y modismos españoles, que acá no usamos y pueden sorprender a los chicos. Al mismo tiempo, presenta una tipografía cursiva, algo que no es común en los libros infantiles, y eso resulta ideal para practicar la lectura y jugar a reconocer palabras.

¿Cómo hacer un monstruo espantoso?, de Javier Garrido (La Brujita de Papel). Escrito y dibujado por el autor, es ideal para los más chicos de la casa. En especial, para los que están atravesando la etapa de los miedos. De manera sencilla y divertida, sin solemnidad, Garrido da instrucciones para construir un monstruo espantoso a partir de los miedos que cada uno tiene: a los bichos con patas, a la soledad, a los truenos, a perderse en el mundo y muchos más. Con todos esos ingredientes, cada lector puede armar una receta propia para armar un monstruo a su medida y, luego, enfrentarlo. O reírse en la cara.

La niña y el cordero, de Marina Colasanti (Sudamericana). De la colección Los Caminadores, para la primera infancia, este libro tiene ilustraciones preciosas de Nerina Canzi y fue traducido por María Teresa Andruetto. La protagonista del cuento le tiene miedo a un lobo que vive en sus sueños. ¿Qué puede hacer para vencer esos temores imaginarios?, se pregunta cada vez que despierta asustada. Hay muchos caminos, pero ella elige uno seguro: pedir ayuda y enfrentarlos.

Bonus track

Festival Cuentacuentos

Este domingo termina el Festival Cuentacuentos con una jornada de narración en la biblioteca Parque de la Estación

La costumbre de leer y que nos lean cuentos proviene del antiguo arte de la narración oral. Esta semana, en tres bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires se celebra el Festival Internacional Cuentacuentos Palabra Mía, que termina este domingo. Desde el jueves, chicos y grandes disfrutan de relatos narrados por invitados de la Argentina, Cuba, Colombia, Chile y España, con la dirección de Claudio Ledesma y la organización del Círculo de Cuentacuentos y Cuentería, Escuela Latinoamericana de Cuentacuentos.

Este domingo, a las 14.30, en la Biblioteca del Parque de la Estación (Presidente Perón y Gallo, Abasto), con entrada libre, el narrador colombiano Sebastián Fernández contará relatos de la tradición oral de la costa colombiana. Además, Lily Bassi y Yariel Salas, de Cuba, que forman el grupo "Vainilla y Chocolate", narrarán cuentos para a primera infancia.