El hijo de Christian Petersen celebró su cumpleaños con un mensaje conmovedor para su padre

Este 15 de enero, Hans Petersen, el hijo mayor de Christian Petersen, celebró sus 27 años de edad. A través de sus redes sociales, el joven recibió gran cantidad de saludos y mensajes de cariño de sus amigos y familiares. Es por eso que, para celebrar esta nueva vuelta al sol, decidió compartir una foto junto a su padre, quien durante todo diciembre luchó por su vida después de haber sufrido una falla multiorgánica en Mendoza.

La foto retro compartida por el hijo de Christian Petersen en redes sociales (Foto: Instagram @hhhaaaannnnsss)

La imagen que eligió fue una de su infancia, en la que su padre lo mira con ternura, mientras él le enseña un tatuaje temporal con forma de peces que se había hecho en su hombro izquierdo. Luego de esta fotografía subió otra de él solo en la actualidad y dijo: “Cuando te levantas con 27 años”.

Así está hoy el hijo mayor de Christian Petersen (Foto: Instagram @christianpetersen)

Hans es el primer hijo del chef junto a su exesposa, Mercedes Cristiani, con quien también tiene dos hijos más, Lars de 21 años y Francis de 17 años. Durante los días en los que Christian permaneció internado, el joven realizó distintas publicaciones en redes sociales llevando tranquilidad sobre el estado de salud de su padre.

¿A qué se dedica Hans, el hijo mayor de Christian Petersen?

Christian Petersen incentivó el amor por la cocina a todos sus hijos y es por esto que cada uno cumple un rol fundamental en la empresa familiar Los Petersen Cocineros & Cia. Hans, el hijo mayor del famoso chef, es el Director Creativo de la compañía y quien está al tanto de todos los detalles estéticos de cada una de las publicaciones en redes sociales y negocios físicos.

Esto se debe a que el joven es artista plástico y muy reconocido dentro del ambiente porteño por ser fundador de Departamento 112, una empresa de arte dedicada a la proyección y visibilización de arte emergente, argentino y contemporáneo. “Desde finales de 2021 propone un programa anual alrededor del sostenido desarrollo de exposiciones colectivas por convocatoria abierta. Ingreso al mercado por vía federal en 2023. Ha recibido dos distinciones: Mejor Artista en Plateada 2024 y Mejor Stand en Pinta Miami 2024″, explica el sitio oficial sobre sus funciones.

Invitación al primer corto de Hans Petersen (Foto: Instagram @departamento.112)

A su vez, en el último tiempo estuvo trabajando en un corto cinematográfico titulado Invasión Arte Argentino, que se estrenará durante el cierre de exposiciones de Departamento 112, que se realizará el sábado 17 de enero entre las 16 y 17 horas, en Avenida Fleming 1543, Martínez. El film se encuentra inspirado en una idea de Martín Deutsch y cuenta con la participación estelar de Pedro Greco, como Pedro, Juan Pierazzoli como Juan y Martin Agazzi el Keni como Keni.

Tras la función, se invita a los visitantes a participar de un torneo de metegol de 17:30 a 20:30 horas y, para el brindis final, se espera un show exclusivo del grupo musical Viva Victoria.