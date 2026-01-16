Sin acuerdo entre Ivan Jablonka y Esther Pineda G. por la denuncia de “apropiación intelectual”

Esta mañana, la doctora en Ciencias Sociales y escritora venezolana Esther Pineda G. –al dar por finalizada la “fase de intento de resolución conciliatoria” con el historiador y escritor francés Ivan Jablonka– publicó en redes sociales un informe en el que señala “más de 30 infracciones” a su derecho de propiedad por la obra Cultura femicida (Prometeo, 2019) por parte del autor de La culture du féminicide (Éditions du Seuil, 2025). Horas después, la casa editorial de Jablonka emitió un comunicado, que anticipó en forma exclusiva a LA NACION.

El escrito de Seuil recuerda que Pineda G. había acusado a Jablonka de “haberse apropiado del concepto de ‘cultura feminicida’, que [ella] considera haber creado y expuesto en 2019 en su obra Cultura femicida: el riesgo de ser mujer en América Latina”. Según la editorial francesa, la escritora venezolana dio a entender que Jablonka se había apropiado de su obra de manera deshonesta. “Se trata de acusaciones graves, que pueden considerarse difamación”, señala.

“En diciembre, la autora contactó a Éditions du Seuil para solicitar el retiro de La culture du féminicide y el pago de una suma de dinero, bajo la amenaza de publicar un dosier que supuestamente demostraría la veracidad de sus acusaciones -prosigue el comunicado-. Si bien lamentamos un método que podría parecerse a una forma de chantaje, de todas formas encargamos a profesionales la revisión de fondo y forma de ambos libros, con toda la seriedad que requieren este tipo de acusaciones”.

Seuil -que preside Coralie Piton– indica que del análisis se desprende que no hubo plagio, que hay “ideas que son comunes”, pero que “no se expresan en los mismos campos, ya que Esther Pineda G. realizó un trabajo de socióloga e Ivan Jablonka de historiador”.

Las portadas de "Cultura femicida" y "La culture du féminicide"

“Además, las ideas, tanto en el derecho como en la investigación, circulan libremente y no pertenecen a nadie”, se afirma; a continuación, se destaca que las portadas de los libros de Pineda G. y Jablonka “tienen simbolismos diferentes”. A mediados de diciembre de 2025, el autor había solicitado un derecho de réplica en LA NACION en el que rechazó la denuncia de “apropiación intelectual”.

Seuil niega que el concepto de “cultura del feminicidio” haya sido inventado por Pineda G. “De dicha investigación se concluye que varias autoras norteamericanas y sudamericanas (Monárrez Fragoso, Caputi, Lagarde) ya lo empleaban, al menos desde 1993, en trabajos sobre la violencia sistémica sufrida por las mujeres. Por lo tanto, ella no es la creadora del concepto, y no lo desconoce ya que cita a estas tres autoras en su obra”, consigna.

“Por lo tanto, hemos decidido mencionar a todas las autoras identificadas que hayan utilizado el término ‘cultura feminicida’ en las ediciones digitales y en futuras impresiones de La culture du féminicide de Ivan Jablonka. Entre estas autoras, por supuesto, se encuentra Esther Pineda G.”, anticipa la editorial; además, informa que han pedido, tanto a la autora como a su editor, Raúl Carioli, que “cesen las declaraciones públicas que dañan la reputación de Editions du Seuil”. “En caso contrario, ejerceremos nuestros derechos”, alertan.

“Editions du Seuil está decidida a promover el trabajo de todas y todos, independientemente del género o la nacionalidad, y aborda con extrema seriedad cualquier problemática de invisibilización –concluye–. Las ideas avanzan porque se genera un diálogo a su alrededor a través de épocas y lugares. Para facilitar este intercambio, es necesario reflexionar para que las obras estén mejor registradas más allá de los idiomas y los orígenes geográficos”.

LA NACION pudo saber que los abogados de Editions du Seuil intimaron formalmente a la autora y al director de Prometeo a que cesen “de inmediato” de hacer afirmaciones públicas que insinúen o aseveren que la obra de Jablonka constituye una infracción al libro de Pineda G. También solicitan que la autora elimine todas las publicaciones que inicien o amplifiquen la polémica redes sociales, especialmente en Instagram.

En diálogo con LA NACION, Pineda G. desmintió que hubiera “chantajeado” a Jablonka y Seuil con un pedido de dinero. “Mis exigencias son el retiro del libro de Jablonka, que él se abstenga de atribuirse el concepto, una disculpa pública y reparación económica por los daños y perjuicios. Nunca les pedí una suma de dinero”, aseguró. “La única herramienta que tienen es la amenaza, pero no pienso borrar ninguna publicación“, sostuvo la autora e investigadora. ”Si ya la fase conciliatoria terminó, ahora solo queda el camino legal".