Trump y la caballería

Tres películas en una tarde. Un placer que nos dábamos los hoy mayores en nuestra infancia/adolescencia. En el cine de la parroquia Medalla Milagrosa, los westerns eran un clásico. Y si hay una escena típica santificada por Hollywood es la de colonos o tropas del ejército norteamericano sitiados por los indios, hasta que, cuando el asalto final parece inevitable, se oyen las trompetas y llega la caballería salvadora, con sus siluetas recortadas en la cima de las colinas. “Resistan, que ya llega la ayuda”, era el mensaje de los jefes. Algunas toman personajes reales como el teniente coronel George Armstrong Custer, que tuvo una participación destacada (y cuestionada) en la avanzada contra los pueblos indígenas del oeste. Como jefe del 7º Regimiento de Caballería, participó en varias batallas hasta que, en junio de 1876, cuenta la historia real, ignoró los informes que advertían sobre el tamaño real de las tribus locales y arremetió sin esperar refuerzos. Encontró la muerte en Little Bighorn junto a más de 200 de sus hombres.

“Patriotas iraníes, ¡sigan protestando!”, arengó el presidente Donald Trump el martes 13 desde la comodidad de su red Truth Social. “La ayuda está en camino”, prometió, aunque sin dar mayores precisiones, y sin trompetas.