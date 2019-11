Noche de los Museos, Día de los Muertos

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2019 • 00:05

Después de la primera edición de Nochecita, este sábado llega la Noche de los Museos con programación especial para chicos. Hoy recomendamos un circuito cultural con lecturas, arte, performances y teatro para compartir en familia. Además, en la librería del Fondo de Cultura Económica habrá un tributo a grandes mujeres como Hebe Uhart y Liliana Bodoc. Y el domingo, la Compañía Teatral Tres Gatos Locos representa "Rojo", uno de los cuentos del libro Sucedió en colores, de Bodoc.

El gato que vivió un millón de vidas, de Yoko Sano (Niño Editor). Rescate de un clásico japonés de 1977. Con traducción de Amalia Sato, es un cuento inquietante protagonizado por un gato que tiene mucho más que siete vidas. "Moría un millón de veces y un millón de veces volvía a la vida", escribe la autora nacida en Pekín (1938-2010). La particularidad de este gato atigrado es que no podía (o no quería, según se mire) llorar. Sus sucesivos dueños, que lo quieren como un amigo, lo despiden con mucha pena cada vez que muere. Pero él no llora. La escena, con sus variantes, se repite un millón de veces. Hasta que un día. todo cambia. Una historia fuerte y conmovedora sobre la amistad, el amor, la vida y la muerte.

La serie de libros para los más chicos de Bruno Munari

Para agendar: hoy, de 20 a 23, en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555), se exhibirán los bellísimos libros del catálogo de Niño Editor, como El gato que vivió un millón de vidas y la Serie Munari, del artista italiano Bruno Munari (1907-1998), integrada por títulos como El ilusionista amarillo, Nunca contentos, Buenas noches a todos, El vendedor de animales e Historias de tres pajaritos. Precursores de los álbumes pop-up, todos fueron diseñados con ventanas y solapas que se levantan para descubrir lo que el autor escondió debajo. Así, en El ilusionista amarillo, por ejemplo, el narrador es un mago que hace desaparecer y aparecer objetos a la vista del lector. El recurso del diseño se justifica en la trama: el ilusionista esconde naipes en sus bolsillos y hasta un conejo en la galera.

La cripta de los Casares, una historia de miedo en el Cementerio de la Recoleta

La cripta de los Casares, de Gabriela Faillace y Pablo Miranda (Del Naranjo). Una novela de misterios y aventuras para lectores avanzados que tiene la ciudad de Buenos Aires como escenario. Cinco amigos adolescentes recorren el Cementerio de la Recoleta en una visita guiada repleta de mitos y anécdotas truculentas como la trágica historia de Rufina Cambaceres, que fue enterrada viva según la leyenda. Aunque el guía les advierte que salgan del cementerio cuando suenan las campanas de cierre, ellos se distraen entre tumbas y estatuas. Entonces, empieza una aventura espeluznante que incluye a la cripta de los Casares, la familia de Bioy. Este es el primero de los ocho títulos que integrarán la saga. Ya salieron el volumen 2, Un libro entre novecientos mil, y el 3, El arte de la cartografía. Pronto saldrá el cuarto, El tren de las 22:28. Ideal para los amantes de los relatos inquietantes que dan miedo.

Atlas de mitos, de Thiago de Moraes (Harperkids). "Mapas y monstruos, héroes y dioses de doce mundos mitológicos" dice el subtítulo de este libro de gran formato repleto de datos, leyendas y curiosidades. Del mundo azteca al polinesio, pasando por el yoruba, el griego, el egipcio y el eslavo, entre otros, es una invitación a navegar por tradiciones y costumbres arcaicas con mapas ilustrados, criaturas y personajes típicos de cada cultura.

Vida y obra de Frida Kahlo, según Lacombe

Frida, de Benjamin Lacombe y Sébastien Pérez (Edelvives). Una verdadera joya para atesorar. Este álbum creado a cuatro manos por los artistas franceses muestra la vida y la obra de la artista mexicana con el recurso visual del papel calado y recortado. Una exquisitez para regalar(se) que rinde tributo a la artista mexicana.

Para agendar:

Día de Muertos, tradición de vida. El Fondo de Cultura Económica inaugura esta tarde el Altar a las Mujeres, dedicado a Lohana Berkins, Diana Sacayán, Liliana Bodoc, Úrsula Le Guin, Hebe Uhart, Flora Tristán y Rosario Castellanos. Hasta las 20, en la Librería Arnaldo Orfila Reynal (Costa Rica 4568) habrá "calaveritas literarias" (juegos de escritura que conjugan rimas, tradición y humor), música de mariachis por Claudia Espin y pan de muertos y hojaldras (simbología y degustación con café de olla).

Un altar dedicado a grandes mujeres

El teatro sucede en colores, de Liliana Bodoc (Alfaguara Infantil y Juvenil). En julio de este año se publicó la versión teatral del libro de cuentos Sucedió en colores: una obra narrada en cinco actos. En ese precioso libro, Bodoc cuenta una historia para cada color. "Rojo" narra las peripecias de un pobre diablo enamorado; "Blanco" está centrado en una familia de esquimales que atesora muchos relatos; "Amarillo" está protagonizada por el emperador Ye-low que es fanático de las siestas; "Verde" habla sobre un matrimonio de campesinos que debe salvar sus verduras de una plaga de langostas; y "Negro" cuenta las aventuras de un deshollinador llamado Bruno. Ya que hablamos de Bodoc, la compañía de teatro Tres Gatos Locos, de la que participa Galo, el hijo de la autora fallecida en febrero de 2018, representa mañana a las 15 en Ciudad Cultural Konex una adaptación teatral del cuento "Rojo". Y el domingo 17, a la misma hora y en el mismo lugar, subirá a escena Ye-lou, versión del cuento "Amarillo".

La Compañía Teatro Tres Gatos Locos junto a la autora Liliana Bodoc

Además, hoy a las 20, en el marco de la Noche de los Museos, Tres Gatos Locos presenta una función de Un cuento Negro, en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso (Alsina 1835). También habrá narraciones y lecturas en homenaje a Bodoc. Hasta la 1 de la mañana, se podrá conocer el Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso, equipado con diez computadoras provistas de juegos pedagógicos y un espacio de lectura, acondicionado como biblioteca, tienen más de 5 mil libros.