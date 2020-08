Chloe y sus libros favoritos Crédito: Solana Badgen

Natalia Blanc Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2020 • 09:00

Este domingo es el Día de los Niños (o de las Infancias, como se dice ahora) y, por esa magia de la casualidad, este año coincide con el cumple de Gustavo Roldán, que nació un 16 de agosto. El autor de Dragón y La canción de las pulgas, entre tantos otros libros maravillosos para chicos, cumpliría 85. Es por eso que durante todo el mes se hace por Facebook el homenaje Fogón de historias, con lecturas, videos, dibujos y hasta susurros de sus poemas.

Crimen en el arca, de Gustavo Roldán (Loqueleo). Ilustrado por Gustavo Roldán hijo, es uno de los libros que empezaron a leer después de las vacaciones de invierno los alumnos de cuarto grado de la escuela donde estudia mi hijo Miguel. Como hacemos las tareas en casa por la cuarentena (y a mí me encanta el humor y la picardía de Roldán) lo estamos leyendo juntos. A partir de la famosa historia del arca de Noé y a través de las actitudes de distintas especies de animales, el autor desarrolla una trama que podría estar protagonizada por personas. En uno de los capítulos finales de la novela, Roldán nos recuerda que "no hay mal que dure cien años". Habla del diluvio universal pero bien podría tratarse de la pandemia.

Los chicos y las chicas recomiendan

Esta semana les pasamos la palabra a los pequeños lectores para que recomienden a otros chicos sus libros favoritos. Dylan, que tiene 8 años, empezó en estos meses a leer el primer tomo de la saga de Harry Potter. Y le gustan, también, los libros con dinosaurios "porque se aprende Historia" y los cuentos de Paco del Tomate, de Fernando de Vedia.

Dylan está fascinado con Harry Potter Crédito: Solana Badgen

A Joan, su hermano de 6 años, que estudia música, le encantan los libros de la serie Música para niños, que edita El Ateneo, con adaptaciones ilustradas de relatos clásicos y botones para escuchar fragmentos de piezas musicales. "Me gusta Verano, de Las cuatro estaciones, de Vivaldi", dice muy seguro. Su melliza, Chloe, recomienda los de la serie "Si yo fuera.", de AZ:"Yo estoy aprendiendo a leer y ya puedo leer esas letras grandes que trae uno que se llama Si yo fuera princesa. También me gustan los libros sobre el cuerpo humano".

Joan elige libros con música y sobre el espacio Crédito: Solana Badgen

A Cata, de 4 años, le pedí opinión sobre un libro con brujas que trae ventanas y solapas para levantar y descubrir personajes. "Me dio un poco de miedo", me confesó la más chiquita de la familia. Pero le encantó Salta canguro, de Mariana Baggio.

El libro de las chicas audaces, de Emma Wonder (Capicúa). Salió una nueva edición de un libro que me recomendó mi sobrina Sofía, de 10 años: "Me encantan los tips que da el libro. Me gustó, en especial, uno que explica cómo hacer un cazador de sueños con alambre y lanas. Está también la historia de Drácula, el misterio de la Mona Lisa y un montón de chicas audaces, como se llama el libro, y un montón de protagonistas de películas. Me gustó mucho".

Sofía y el libro de las chicas audaces

Además, en la selección de libros para chicos de esta semana incluimos algunas novedades para distintas edades y los títulos más recientes de Pablo Bernasconi,Chanti y Felipe Pigna. Todos son excelentes opciones para regalar en el Día del Niño o cualquier otro día.

Jugando con cuero negro, vaca blanca, de Pablo Bernasconi (La Brujita de Papel). Un libro nuevo del autor e ilustrador con propuestas creativas para que los chicos dibujen, inventen personajes e historias, recorten, pinten, jueguen. Ideal para esta época de aislamiento en casa y sin clases presenciales, es un complemento perfecto del libro de cuentos Cuero negro vaca blanca (publicado por el mismo sello) que empieza con una vaca que un día se da cuenta de que su cuero está repleto de manchas negras. En este álbum con actividad también aparece la vaca preocupada por sus manchas.

Un nuevo libro de Bernasconi con un personaje conocido: la vaca blanca preocupada por sus manchas

Mayor y Menor, de Chanti (Sudamericana). Acaba de salir el tomo 16 de la exitosa historieta de Chanti que fascina a los más chicos. Con Lola, la hermanita menor de Nacho y Tobías como centro de las travesuras, continúan las aventuras de los protagonistas en el marco de la escuela y la casa familiar. Las viñetas centradas en las mascotas son geniales: no dejen pasar las reflexiones de la tortuga. Y atención con la brava Lola que, según parece, tiene habilidades muy especiales.

Siguen las aventuras de los tres hermanos creados por Chanti

El ratón más famoso, de Istvansch (AZ). Reedición de un libro publicado por primera vez en 2003, que es ideal para los chicos que están empezando a leer: tiene letras imprenta de buen tamaño pero, lo mejor, es que trata sobre letras. Es que, además de juntar dientes de leche, Pérez es un gran coleccionista de letras, de libros y de elementos que aparecen en los libros como palabras, títulos, tapas e ilustraciones. Sencillo e ingenioso, es de esos libros que hay que tener en la biblioteca si uno tiene lectores en formación en casa. Trae código QR para acceder gratis al audiolibro.

El ratón más famoso es un gran coleccionista

O.D.N.I., de Angie Juanto (Muchas Nueces). Me encantó este libro para intervenir que se presenta como un "Objeto dibujable no identificado". Y me encantó también cómo se despide: "Fue ideado entre España y Argentina y se terminó de editar durante unas semanas de cuarentena en todo el planeta que nos enseñaron a valorar más aún los encuentros y la posibilidad de abrazarnos y compartir unos mates con lxs otrxs cada vez que se pueda". Totalmente de acuerdo. La propuesta de la ilustradora rosarina que vive en Barcelona es poner manos a la obra y hacer de este libro con dibujos, consignas y páginas en blanco un libro propio habitado por unos seres extraños pero muy amigables.

¿Qué se esconde adentro de un elefante?

Los animales por dentro, de Nadia Batalla (La Marca Terrible). Para todos aquellos que alguna vez se preguntaron qué hay adentro de un elefante, un sapo, un flamenco o cualquier otro bicho en este álbum están las respuestas. No voy a revelarlas, por supuesto, porque pierde la gracia. Pero les adelanto que es cierto lo que aparece en la tapa: "Los animales por dentro. Como siempre supiste que son y nadie se animó a mostrártelos". Será cuestión de animarse y pasar las páginas. No se van a arrepentir, se los aseguro.

Canciones de cuna para leer y cantar

Canciones de cuna para dormir cachorros, de Silvia Schujer (AZ). Un libro con catorce poemas ilustrados por artistas como Virginia Piñón y Pablo De Bella para leer y cantar a la hora de dormir. Cada canción tiene un código QR que permite escuchar la versión musical con arreglos y dirección de Mariano A. Fernández y la participación de cantantes, guitarristas y percusionistas. Todo es precioso en este álbum: las letras, los dibujos, las canciones. Y recomiendo, especialmente, leer la historia que cuenta la autora al final: son nanas de cuna que nacieron hace 16 años junto con Iara, su nieta, que inspiró la idea del libro y la música de las poesías. Forma un gran dúo con otro título de la misma autora y la misma colección, Pasen y vean. Canciones del circo, que está ilustrado por Matías Trillo.

¿Querés saber más sobre las mariposas?, de Ana Laura Pietrantuono y Rosario Oliva (Eudeba). Novedad de la colección de divulgación ¿Querés saber?, que dirige Paula Bombara, este libro informativo ofrece todo lo que uno siempre quise saber sobre los insectos y bichitos que se transforman al crecer. Con datos científicos precisos y de muy buena fuente, es un complemento ideal para hacer las tareas de la escuela y los trabajos de Ciencias.

El legado de Belgrano, más allá de la creación de la bandera

Los cuentos de don Manuel, de Felipe Pigna (Planeta). En el año del bicentenario de la muerte de Belgrano, el historiador publicó un nuevo libro que sigue la estética del anterior con los cuentos que el abuelo José de San Martín le contaba a sus nietas. Ilustrado también por Augusto Costhanzo, en esta biografía ficcionalizada de Belgrano Pigna apunta a resaltar el legado del prócer más allá de la creación de la bandera: sus ideas adelantadas sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sobre economía, sobre la abolición de la esclavitud, entre otras cuestiones.

Atención: Pigna presenta el libro el miércoles 19 a las 18 con una charla en vivo desde su cuenta de Instagram.