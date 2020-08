El lunes empieza una semana de homenajes al poeta y novelista al cumplirse diez años de su muerte Fuente: EFE

"Murió Fogwill": pasaron ya diez años desde que esas dos palabras sacudieron el ambiente literario con una noticia de esas que pegan fuerte donde más duele. Tanto los que lo admiraban como los que criticaban su personaje de eterno provocador coincidieron entonces en señalar que la muerte del autor de Los Pichiciegos causaba un vacío intolerable. Ya nada sería igual.

Alfaguara reeditará tres de sus libros que se suman a los inéditos publicados en los últimos años Fuente: LA NACION - Crédito: Gustavo Cherro

"La muerte de Rodolfo Enrique Fogwill, o Fogwill a secas, como él se llamaba a sí mismo, no deja solamente un desamparo literario y afectivo. Más allá del cuerpo está lo ya escrito, esa extensa obra radioactiva en todos los géneros, que seguirá discutiéndose de acá a muchos años; acaso nada le habría gustado más que eso. Pero con él desaparece también una verdadera fuerza de la cultura argentina que se manifestaba, al margen de los libros, en artículos, conferencias, entrevistas. La provocación era para él una variedad del pensamiento, una esgrima intelectual que forzaba la inteligencia a superarse, a pensar en ocasiones lo que no podía ni debía ser pensado", escribió Pablo Gianera en la nota de despedida publicada en LA NACION el 22 de agosto de 2010. Fogwill tenía 69 años.

Esa "extensa obra radioactiva", que incluye novelas, cuentos y poesía, será abordada por escritores y críticos en una serie de homenajes que empiezan este lunes. Organizada por el sello Alfaguara, la Semana Fogwill se desarrollará hasta el viernes 21 en la web y redes sociales de la editorial (@megustaleerarg) con lecturas, charlas y videos de archivo cedidos por su familia. Participan Gabriela Cabezón Cámara, Diego Erlan, Leila Guerriero, Martín Kohan, Pola Oloixarac, Alan Pauls, Patricio Pron, Maximiliano Tomas y Patricio Zunini.

Además, la Biblioteca Nacional prepara para compartir el mismo 21 en su canal de YouTube una playlist Fogwill con un corto documental realizado por la coordinación de Prensa y Comunicación de la BN y el registro audiovisual de las Jornadas Fogwill de septiembre de 2013. Entre otros colegas y amigos habían participado de aquellas jornadas Luis Chitarroni, Alan Pauls, María Moreno, Horacio González, Sergio Bizzio, Vera Fogwill y Selva Almada.

En uno de los videos se puede ver y escuchar a Fogwill leyendo "Llamado por los malos poetas" en el XVI Festival de Poesía de Rosario, en 2008. Ese poema largo y ácido, que a algunos les puede resonar de una publicidad de Coca Cola Light, empieza así:

Se necesitan malos poetas.

Buenas personas, pero poetas

malos. Dos, cien, mil malos poetas

se necesitan más para que estallen

las diez mil flores del poema.

Que en ellos viva la poesía,

la innecesaria, la fútil, la sutil

poesía imprescindible. O la in-

versa: la poesía necesaria,

la prescindible para vivir.

Otro material recuperado sobre Fogwill es un capítulo del ciclo "El libro perdido", producido por la BN y la TV pública en 2014 y dirigido por Gabriel Reches, dedicado a Los Pichiciegos. En su búsqueda de un libro que nunca se sabe cuál es, el protagonista, interpretado por el actor Luis Ziembrowski, se cruza en esa ocasión con María Pía López y hablan sobre la metáfora de la guerra que narra Fogwill en la novela.

En marzo de 2021, Alfaguara publicará una edición especial de sus tres primeros libros de cuentos en formato facsimilar: Mis muertos punk, Pájaros de la cabeza y Música japonesa. Estos títulos se suman a las obras póstumas también editadas por Alfaguara: La gran ventana de los sueños (2013), un registro de sus sueños durante varias décadas, y La introducción (2016), su última novela. Entre el material inédito, la editorial Blatt & Ríos publicó en 2018 Memoria romana, que incluye textos encontrados entre los papeles de Fogwill, uno guardado por el editor desde 2002 y el proyecto de una novela breve que da título al libro.

En una entrevista con la revista Rolling Stone realizada en junio de 2007 mientras le lavaban el auto en un lavadero automático, dijo: "Escribir para mí es pensar. Es cierto, aunque sea pensar sobre la frase (y no sé si hay maneras de pensar fuera de una frase). Y escribo para no ser escrito, para no ser narrado por el discurso social que circula y tengo que repetir". Palabra de Fogwill.

Programa de la Semana Fogwill

Lunes 17: Video de lectura cruzada: Maximiliano Tomas y Patricio Zunini. Anecdotario: Alan Pauls.

Martes 18: ¿Por qué leer a Fogwill hoy?, por Patricio Pron. Los tres imprescindibles de la obra de Fogwill, según Pola Oloixarac

Miércoles 19: GPS: Guía para leer a Rodolfo Fogwill, de Diego Erlán.

Jueves 20: "Máquina Fogwill": extractos del perfil de Leila Guerriero sobre el escritor.

Viernes 21: Poesía completa de Fogwill: trastienda del diseño de la tapa. El valor de Fogwill en la literatura argentina, por Martín Kohan

Sábado 22: Gabriela Cabezón Cámara sobre Los pichiciegos.

Biblioteca Fogwill

Los imprescindibles publicados por Alfaguara

Cuentos completos (2010)

"Yo vivo en música. De hecho, dedico más horas a la audición que a la lectura de textos literarios, y, por supuesto, que a la escritura. Todos mis textos fueron escritos bajo el influjo de algunas músicas, o de algunos textos que, solamente cantados, revelan el sentido que la lengua tuvo previsto en su articulación", dijo Fogwill a LA NACION cuando se publicó este libro que reúne todos sus relatos.

Todos los cuentos en un solo libro

Poesía completa (2016)

Con prólogo de Arturo Carrera y un libro inédito, Gente muy fea, este volumen es fundamental para aquellos que no conocen al Fogwill poeta. Editadas en orden cronológico incluye desde "Las horas de citar" hasta "Últimos movimientos".

Un volumen fundamental

Vivir afuera (reeditado en 2018)

Publicada originalmente en 1998, es la novela fundamental sobre la década de los 90 en la Argentina. Seis personajes marginales hablan sobre lo que les importa: las drogas, la prostitución, el Sida. No importa tanto lo que dicen sino cómo lo dicen. En el lenguaje está todo lo oculto.

Los Pichiciegos (reeditado en 2019)

Escrita durante la guerra de Malvinas, en tres días, según contaba el propio Fogwill, su primera novela es la piedra basal en la que se sostiene su obra. Narra la supervivencia de un grupo de conscriptos que eligen desertar y esconderse en un refugio subterráneo, desde donde vigilan los pormenores del combate, comercian con el enemigo y discuten los posibles finales de la dictadura militar.

La gran ventana de los sueños (2013)

Especie de diario de sueños elaborado a lo largo de varias décadas, este libro salió después de su muerte. "A diferencia de la mayoría de los sueños, que sólo interesan a quien los sueña, los de Fogwill interpelan también, por sus premoniciones, a quien no los soñó ni los protagoniza. En algunos, conversa con Franz Kafka o con Gabriel García Márquez. En otro, pasea con la Presidenta luego de la muerte de Néstor Kirchner, de la que él no llegó a enterarse. Su último sueño es simplemente un título: "Sueño con hospitales? Italiano, París y Quilmes..." El resto está inconcluso. Meses después, Fogwill murió en el Hospital Italiano y fue enterrado en Quilmes, donde había nacido". (Pablo Gianera).

El retrato de Fogwill hecho por el grupo Mondongo en la tapa de uno de sus libros póstumos

La introducción (2016)

La última novela -que corrigió hasta poco antes de su muerte- narra un día en la vida de un hombre que va dos veces por semana a las Termas de Flores. En el prólogo, Fogwill Dice: "Se trata de una obra del siglo XXI y se limita a narrar lo que hacen, piensan, desean y padecen sus personajes, humanos del tercer milenio con deseos, acciones, sufrimientos y pensamientos que rondan la banalidad".