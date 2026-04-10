Reabre el Museo del Humor en una nueva sede en el casco histórico

Con una programación que incluye arte contemporáneo, fotografía, música, cine, archivo y actividades para la infancia, MuseosBA presentó hoy en la Casa Fernández Blanco su temporada 2026. La red de museos públicos de la Ciudad anunció 35 exposiciones temporarias repartidas en sus distintas sedes y dos novedades institucionales: la incorporación del Museo Benito Quinquela Martín a la órbita del Ministerio de Cultura porteño (antes pertenecía a Educación) y la reapertura del Museo del Humor en una nueva sede.

El Museo Quinquela Martín hasta el momento dependía del Ministerio de Educación, en línea con el proyecto original del propio artista, que integraba escuela, museo y el Teatro de la Ribera en La Boca. Según explicó la ministra de Cultura porteña Gabriela Ricardes, esa estructura hacía que el museo “quedara un poco solo en esa lógica”. El traspaso, acordado con el área educativa, permitirá incorporarlo a la red de MuseosBA y fortalecer su articulación con el resto de las instituciones.

El Museo Benito Quinquela Martín pasa a la órbita del Ministerio de Cultura porteño Gerardo Viercovich - LA NACION

Por otra parte, el Museo del Humor, que abrió en 2012 y terminó cerrando 10 años después luego de largas controversias, tendrá nueva sede en Altos de Elorriaga II (Defensa 187). En diálogo con LA NACION, la ministra Ricardes precisó el enfoque general del proyecto, cuya programación y equipo se darán a conocer a comienzos de mayo. A diferencia de otros museos, explicó, el espacio no parte de un acervo consolidado: “En su momento fue concebido con obras de los propios dibujantes y de coleccionistas, pero ese trabajo se discontinuó”. Frente a ese escenario, la apuesta no estará puesta en reunir patrimonio en el corto plazo, sino en construir un espacio activo.

Presentación programa 2026 de MuseosBA en Casa Fernández Blanco

“No nos preocupa en este momento tener o no tener patrimonio”, señaló. “Lo que nos interesa es construir a futuro un lugar donde ese acervo pueda existir. Hay una cantidad de material increíble que hoy está en manos de herederos, editoriales o coleccionistas, y no nos desvela ser los poseedores de ese patrimonio. Lo que sí nos importa es que eso se conozca, que inspire, y trabajar también sobre la creación contemporánea”.

En esa línea, confirmó que el museo tendrá un vínculo estrecho con la escena actual del humor gráfico, incluida la Bienal de la Historieta. “No va a ser solo un museo de patrimonio, sino un espacio para habitar hoy y para acercar a nuevas audiencias al arte del humor y la historieta”, explicó, al subrayar que la intención es combinar tradición y producción contemporánea.

En cuanto al edificio donde funcionará el Museo del Humor, en el complejo de Elorriaga II, indicó que las obras aún no están finalizadas. Recordó que el proyecto sufrió demoras cuando, en una etapa avanzada de la obra, aparecieron estructuras subterráneas que obligaron a realizar tareas de excavación, preservación y refuerzo estructural en un edificio con muros de adobe. “Nos pasó todo lo que puede pasar cuando trabajás en el casco histórico”, resumió.

Entre los anticipos más destacados aparecen una instalación de Jorge Macchi y una muestra de Patricio Gil Flood en el Museo Sívori, donde también se puede visitar el 29° Salón Bienal de Arte Textil Fabián Malavolta - LA NACION

Actualmente, MuseosBA reúne doce instituciones: Museo Sívori, Larreta, Museo del Cine, la Casa Carlos Gardel, el Fernández Blanco, Museo de la Ciudad, el Histórico Saavedra, Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), el de Arte Popular y el de esculturas Luis Perlotti. Con las nuevas incorporaciones, esa suma asciende a 14.

La temporada 2026 se desplegará en museos con perfiles muy distintos entre sí, pero que tienen en común “un mismo propósito: ser ámbitos de encuentro y formación, que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión sobre el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro”, según remarcan desde la cartera de Cultura de la ciudad.

Entre los anticipos más destacados aparecen una instalación de Jorge Macchi (Retour 2025) y una muestra de Patricio Gil Flood (Un affaire de colecciones) en el Museo Sívori, donde también se puede visitar el 29° Salón Bienal de Arte Textil. En el Museo Larreta, la programación incluirá El azulejo en el Río de la Plata (1949–2026), Estrada. El color tejido y nuevas ediciones de Intervenciones mínimas. También se presentará La imagen descifrada, una muestra que propone acercarse a la faceta menos conocida de Silvina Ocampo: la de artista visual, a partir de una selección inédita de obras y documentos.

En el Museo Larreta se presentará "La imagen descifrada", una muestra que propone acercarse a la faceta menos conocida de Silvina Ocampo: la de artista visual, a partir de una selección inédita de obras y documentos Walter Sangroni/AFS

En el Museo Casa Carlos Gardel, la exposición Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario, de Jorge Muscia, propone una nueva mirada sobre su figura como ícono cultural. La programación se completa con clases de historia del tango y una agenda de actividades que incluye clases para principiantes y propuestas orientadas a la difusión del género.

En el Museo Saavedra, una de las propuestas centrales será La palabra, un territorio en común, una exposición organizada junto con el Museo de las Escuelas que recorrerá la cultura escrita desde el siglo XIX hasta hoy. La programación también incluirá distintas iniciativas para activar el jardín del museo -entre ellas, un proyecto de producción escultórica en colaboración con el Museo Perlotti- y reforzará su perfil educativo con visitas escolares y actividades ligadas a fechas clave del calendario nacional, como el 25 de Mayo, el 9 de Julio y la Promesa a la Bandera.