“La Argentina de Milei”. El fotógrafo Tadeo Bourbon ganó el World Press Photo con una imagen de la represión a los jubilados

Con la impactante foto del cura Jorge “Chueco” Romero detenido por miembros de la policía durante la protesta de jubilados ante el Congreso, el 14 de mayo de 2025, el fotógrafo argentino Tadeo Bourbon (Vicente López, 1993), colaborador de LA NACION, resultó ganador de uno de los premios de la prestigosa organización internacional World Press Photo (WPP), que se anunciaron hoy.

Foto del brasileño Eugenio Anizelli sobre la sangrienta operación policial masiva contra el grupo criminal Comando Vermelho en las favelas Complexo do Alemão y Penha de Río de Janeiro Eduardo Anizelli

Se premiaron 42 trabajos de seis regiones en tres categorías; además de la foto de Bourbon, se distinguió el proyecto “El costo humano de las agrotóxicos”, que desarrolla el argentino Pablo Piovano (1981), que ya había sido premiado en 2024. Participaron 3747 fotógrafos de 141 países, que presentaron 57.376 fotografías tomadas en 2025.

Pablo Piovano, nuevamente premiado por los World Press Photo, en esta ocasión por su proyecto sobre los efectos de los agrotóxicos Pablo E. Piovano

World Press Photo, que dirige Joumana El Zein Khoury, presenta la foto de Bourbon con el título de “La Argentina de Milei”, con el siguiente comentario: “Captura un momento decisivo durante las protestas contra el gobierno de Milei en Argentina, destacando la lucha de los ciudadanos mayores por sus pensiones y el acceso a medicamentos. Mediante una sincronización precisa y una composición dinámica, subraya la marcada disparidad y el desequilibrio de fuerzas entre la policía fuertemente armada y un anciano sacerdote solitario. La fotografía constituye una poderosa representación del movimiento en general y de los desafíos que enfrentan quienes defienden la justicia social”. Al ser detenido, el padre Romero intentaba socorrer al padre Francisco “Paco” Olveira, que había sido detenido minutos antes por la policía. Ambos sacerdotes integran el grupo de curas católicos Opción por los Pobres.

La imagen de la represión policial en la ciudad de Buenos Aires a adultos mayores y sacerdotes católicos llegará a una exposición internacional en Ámsterdam Tadeo Bourbon

En los WPP se premiaron a fotorreporteros de seis regiones del mundo en tres categorías: tres fotos individuales, tres historias cortas y un proyecto a largo plazo por región. Bourbon ganó en la primera categoría de la región sudamericana, junto con el ecuatoriano Santiago Arcos y la brasileña Priscila Ribeiro, y Piovano, en la de proyecto a largo plazo. En la categoría de historias cortas, fueron premiados el brasileño Eugenio Anizelli y los colombianos Ferley A. Ospina y Ever Andrés Mercado Puentes. La presidenta del jurado de la región sudamericana fue la mexicana Gael Almeida.

La prohibición gubernamental de 26 plataformas de redes sociales el 4 de septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión para la juventud nepalí, que asaltó e incendió Singha Durbar, el complejo histórico que alberga la sede del gobierno de Nepal; foto de Narendra Shrestha Narendra Shrestha

Los ganadores recibirán mil euros, una distinción honorífica y la invitación a Ámsterdam para asistir a la ceremonia de premiación y a encuentros profesionales. Del 24 de abril al 27 de septiembre, las fotos seleccionadas se exhibirán en De Nieuwe Kerk, una iglesia del siglo XV situada en una plaza de Ámsterdam.

La emergencia humanitaria en Gaza, registrada por Saber Nuraldin Sable Nuraldin

Bourbon -que se formó como fotoperiodista y fotógrafo documental- hizo la foto para la revista MU, de la cooperativa La Vaca. “La foto tuvo mucha repercusión, en parte porque la compartieron muchos personajes de la cultura, como el Indio Solari, Dolores Reyes, María Florencia Freijo, y giró bastante; se hicieron reversiones, reproducciones y dibujos, dípticos que la comparaban con escenas de la pintura renacentista -recuerda Bourbon-. Ese día fue uno de los más violentos del año pasado, después del 12 de marzo, cuando le dispararon a Pablo Grillo. Hubo más de cien heridos y después comenzaron a vallar el Congreso”.

Foto de Halden Krog sobre la matanza selectiva de cincuenta elefantes en la Reserva del Valle de Savé, en Zimbabue Halden Krog

Bourbon se especializa en trabajos vinculados con derechos humanos, pueblos originarios y medio ambiente. Es autor del proyecto Pecati: esterilizaciones forzadas en Perú, acerca de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante la dictadura de Alberto Fujimori, en el Perú, que se expuso en Lima. Actualmente, trabaja en un proyecto sobre salud mental y en otro sobre las aldeas escolares en la meseta de Chubut, con comunidades que resisten a la desidia estatal.

Foto de Tyrone Sui sobre el incendio masivo en el complejo residencial Wang Fuk Court en Tai Po, donde murieron 168 personas, en Hong Kong Tyrone Siu

En el comentario de WPP al proyecto de Piovano, se informa: “Mediante imágenes íntimas y líricas, y un compromiso constante, el fotógrafo construye una narrativa visual esencial de la vida cotidiana y sus efectos en la salud, presentando la acción comunitaria con dignidad y respeto. Financiado parcialmente con recursos propios y ejecutado con meticulosidad, el trabajo utiliza eficazmente un estilo documental clásico para identificar el problema y transmitir su propia relación con la comunidad. Este trabajo constituye un ejemplo inspirador de fotoperiodismo de gran impacto“.

Osos polares se alimentan de un cachalote muerto y "encallado" en el hielo, foto de Roie Galitz Roie Galitz

En la región europea, resultaron ganadores el ucraniano Evgeniy Maloletka, la alemana Paula Hornickel, el israelí Roie Galitz, el español Brais Lorenzo, el francés-camboyano Guillermo Keo, la iraní residente en Suecia Sanna Sjöswärd y el estadounidense David Guttenfelder.

En la región de América Central y América del Norte, el mexicano César Rodríguez y los estadounidenses Alex Kent, Jan Sonnenmair (con una foto sobre las deportaciones masivas en Portland), Víctor J. Blue, Carol Guzy, Ethan Swope y Jahi Chikwendiu.

Retrato hecho por Abdulmonam Eassa en Sudán, que registra las consecuencias de la guerra en ese país africano Abdulmonam Eassa

En África, ganaron los sudafricanos Halden Krog e Ihsaan Haffejee, la iraní Kiana Hayeri, el sirio Abdulmonam Eassa, la alemana Chantal Pinzi, el español Luis Tato y el egipcio Mohamed Mahdy.

Fueron premiados, de la región Asia-Pacífico y Oceanía, la australiana Edwina Pickles, el estadounidense Rob Green, el chino Tyrone Sui, los filipinos Jes Aznar y Aaron Favila, el estadounidense Mathew Abbott y el taiwanés Wu Fang.

Y en la región Asia occidental, central y meridional, el nepalí Narendra Shrestha, los palestinos Saher Alghorra y Saber Nuraldin (con fotos sobre la emergencia humanitaria en Gaza), el indio Yasir Iqbal, la estadounidense Elise Blanchard (con una historia corta sobre las condiciones de vida de las mujeres afganas), la china residente en Siria Nicole Tung y el español residente en el Líbano Diego Ibarra Sánchez, con un proyecto sobre el impacto de las guerras y los desplazamientos forzosos en los niños.

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