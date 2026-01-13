LA NACION

Reconocimiento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONMaría José Rodríguez Murguiondo
Edición fotográfica de Jésica Rizzo
Edición fotográfica de Jésica RizzoEugene Hoshiko - AP

Tokio, Japón.–Uno de los hombres ya ha iniciado su acrobacia desde las alturas de un poste. Los demás aguardan su turno. Sin información sobre esta imagen, se puede pensar que se trata de un espectáculo artístico donde cada uno va a hacer alardes de sus destrezas. Sin embargo, esta es la exhibición anual de la brigada de bomberos de Tokio. Están demostrando aquí sus habilidades para desplazarse por una escalera durante un incendio. La muestra no solo presenta a los bomberos en acción ante distintas situaciones, sino que además exhibe todo el equipamiento con el que cuentan para combatir catástrofes. Convoca todos los años una gran cantidad de público que les rinde homenaje a estos héroes que, por estos días, en nuestro país, demuestran su compromiso, talento y dedicación al combatir el fuego en Chubut. La diferencia es que aquí también deberíamos rendirles homenaje todos los años, no solo cuando se los necesita.

Por María José Rodríguez Murguiondo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. Cambio de hábitos a la hora de elegir los libros en las vacaciones
    1

    Verano y lectura: cambio de hábitos a la hora de elegir los libros en las vacaciones

  2. Gauchos bajo la lupa: entre el mito y la mirada contemporánea
    2

    Gauchos bajo la lupa: entre el mito y la mirada contemporánea

  3. Censuran a Platón en una universidad de Texas por tocar temas de género y sexualidad
    3

    Platón, censurado en una universidad de Texas por tocar temas de género y sexualidad

  4. Revueltas en Irán: el nuevo foco de debate en redes sociales entre escritores e intelectuales
    4

    “Aterrador y magnífico”: las revueltas en Irán, el nuevo foco de debate en redes sociales entre escritores e intelectuales

Cargando banners ...