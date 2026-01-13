Reconocimiento

Tokio, Japón.–Uno de los hombres ya ha iniciado su acrobacia desde las alturas de un poste. Los demás aguardan su turno. Sin información sobre esta imagen, se puede pensar que se trata de un espectáculo artístico donde cada uno va a hacer alardes de sus destrezas. Sin embargo, esta es la exhibición anual de la brigada de bomberos de Tokio. Están demostrando aquí sus habilidades para desplazarse por una escalera durante un incendio. La muestra no solo presenta a los bomberos en acción ante distintas situaciones, sino que además exhibe todo el equipamiento con el que cuentan para combatir catástrofes. Convoca todos los años una gran cantidad de público que les rinde homenaje a estos héroes que, por estos días, en nuestro país, demuestran su compromiso, talento y dedicación al combatir el fuego en Chubut. La diferencia es que aquí también deberíamos rendirles homenaje todos los años, no solo cuando se los necesita.