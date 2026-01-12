“Aterrador y magnífico”: las revueltas en Irán, el nuevo foco de debate en redes sociales entre escritores e intelectuales

Las protestas en Irán, desatadas a finales de 2025 por la crisis ecomómica y la asfixia social impuesta por el régimen teocrático, tienen como heroínas a las mujeres que reclaman contra el uso obligatorio del hiyab en espacios públicos. Manifestantes del movimiento Mujeres, Vida y Libertad, creado en 2022, han sufrido persecución policial, procesamiento judicial, cárcel, azotes y hasta pena de muerte. El objetivo del régimen islámico iraní es, desde hace décadas, aterrorizar a los disidentes.

En 2025, Amnistía Internacional denunció que las autoridades iraníes están llevando a cabo una “guerra contra las mujeres y las niñas” que desafían la legislación sobre el uso obligatorio del velo. En las últimas horas, activistas de derechos humanos informaron que más de quinientos manifestantes fueron asesinados.

If you claim to support human rights yet can’t bring yourself to show solidarity with those fighting for their liberty in Iran, you’ve revealed yourself. You don’t give a damn about people being oppressed and brutalised so long as it’s being done by the enemies of your enemies. pic.twitter.com/eK3jjh3pD6 — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 11, 2026

En redes sociales, escritores e intelectuales expresaron su apoyo a las manifestantes. La creadora de Harry Potter, J. K. Rowling, escribió este domingo en X: “Si afirmas defender los derechos humanos pero no te atreves a solidarizarte con quienes luchan por su libertad en Irán, te has revelado. Te importa un bledo que la gente sufra opresión y brutalidad mientras lo hagan los enemigos de tus enemigos”. La publicación cosechó más de trescientos mil favs y cientos de reposteos.

“Es verdad”, le respondió el creador de X, Elon Musk. Varios usuarios le reprocharon a la autora británica no haber expresado su solidaridad con Renne Good, poeta y madre de tres hijos ejecutada por un agente migratorio de Estados Unidos la semana pasada, ni con los palestinos asesinados en Gaza. Uno de ellos la acusó incluso de ser “cómplice de la supremacía judía”. Rowling contraatacó: “Ciudadanos iraníes más valientes de lo que puedas soñar están sacrificando sus vidas en la lucha por su propia liberación, y lo único que se te ocurre decir es: ‘Es culpa de los judíos’. Estás más allá de la parodia”.

1979, recién caído el sha, cuando la izquierda española (poco viajada) aplaudía el islamismo y a Jomeini como adalid de libertad, igualdad y fraternidad. Lo bueno de tener años en la mochila (y memoria) es que lo acabas viendo casi todo y te acuerdas de casi todos. pic.twitter.com/OburWpF6O0 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) January 9, 2026

El escritor y periodista español Arturo Pérez-Reverte hizo memoria en X. “1979, recién caído el sha, cuando la izquierda española (poco viajada) aplaudía el islamismo y a Jomeini como adalid de libertad, igualdad y fraternidad. Lo bueno de tener años en la mochila (y memoria) es que lo acabas viendo casi todo y te acuerdas de casi todos”, posteó. También adjuntó un breve texto con su firma en el que observaba que “los muchachos de Jomeini empiezan poniéndole velo a las mujeres”, ironizando sobre el “prometedor comienzo” del régimen.

La escritora y psicóloga española Lucia Etxebarria apuntó contra las autoridades del gobierno español. “Las prisioneras vírgenes deberán ser violadas antes de ser ejecutadas para que no puedan acceder al paraíso. -Ayatollah Khomeini (Líder fundador del régimen teocrático de Irán). Un pequeño recordatorio de que esto es lo que defiende la muy feminista Irene Montero”, posteó en referencia a la eurodiputada y exministra de Igualdad de España.

▶️ Manifestations en Iran



🗣️ "Ce qui se passe aujourd'hui, à la minute où nous parlons, est à la fois terrifiant et magnifique. Magnifique par l'héroïsme de ces femmes et de ces hommes, et terrifiant parce que tout peut arriver", explique @BHL



📺Un Œil sur le Monde sur LCI pic.twitter.com/R8xSRwaTcB — LCI (@LCI) January 9, 2026

El filósofo francés Bernard-Henri Lévy apoyó las revueltas en Irán. En X, reposteó un fragmento de una entrevista realizada en la cadena de televisión francesa LCI. “Lo que está sucediendo hoy, en este mismo momento, es a la vez aterrador y magnífico. Magnífico por el heroísmo de estas mujeres y hombres, y aterrador porque cualquier cosa puede suceder”, alertó. En 1979, filósofos reconocidos como Jean-Paul Sartre y Michel Foucault reivindicaron la “revolución” de los ayatolás.

Ni idea si estas imágenes responden a alguna realidad, si circulan como símbolo entre los manifestantes contra la dictadura iraní, pero qué hermosas son. https://t.co/zSsboWMSnA — Gonzalo Garcés (@GonzaloGarces5) January 8, 2026

Escritores argentinos celebraron las protestas multitudinarias contra el régimen islámico. “Ni idea si estas imágenes responden a alguna realidad, si circulan como símbolo entre los manifestantes contra la dictadura iraní, pero qué hermosas son”, posteó Gonzalo Garcés, en referencia al debate sobre el origen de las imágenes de manifestantes que dan lumbre a sus cigarrillos con retratos en llamas del “líder supremo” iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

saben lo que significa esto?? el coraje y el amor que tenés que tener para plantar tu bandera prohibida y en tanto tiempo nunca olvidarla. pic.twitter.com/RH9gDmIMUD — Victoria Liendo (@liendovictoria) January 9, 2026

La escritora Victoria Liendo, al publicar en X una fotografía impactante de un manifestante con la bandera iraní, escribió: “saben lo que significa esto?? el coraje y el amor que tenés que tener para plantar tu bandera prohibida y en tanto tiempo nunca olvidarla”. En 1980, tras el cambio de régimen, se reemplazó la bandera monárquica por la “revolucionaria”.

Irán, dedicado a los que decían que el autoritarismo iraní era una cuestión cultural irreversible y a los que dicen que las dictaduras solo caen por intervenciones externas: la primera revolución feminista de la historia. pic.twitter.com/hryOhzsyyZ — marcelo gioffre (@marcelogioffre) January 10, 2026

“Irán, dedicado a los que decían que el autoritarismo iraní era una cuestión cultural irreversible y a los que dicen que las dictaduras solo caen por intervenciones externas: la primera revolución feminista de la historia”, reflexionó el escritor y abogado Marcelo Gioffré.