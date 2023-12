escuchar

En la Argentina no habrá plata, pero sobra talento. Días atrás, la Fundación Finestres (”ventanas”, en catalán) anunció la “longlist” de los Premios de Narrativa en catalán y en español que entrega desde 2020. En la segunda lista, seis de los nominados son escritores argentinos. Compiten por este premio de 25.000 euros (sujetos a impuestos) una obra de narrativa originalmente escrita en catalán y otra escrita en español entre todas las que hayan llegado a las librerías españolas a lo largo de 2022. Pueden concursar libros de cuentos, novelas, crónicas o basados en hechos reales.

Los autores argentinos seleccionados son Marina Closs, por el libro de cuentos Pombero (Páginas de Espuma); María Negroni, por la ficción autobiográfica El corazón del daño (Random House); Camila Fabbri, por la novela La reina del baile (finalista del Premio Herralde Novela 2023, publicada por Anagrama); Michel Nieva, por la distopía ciberpunk La infancia del mundo (Anagrama); Patricio Pron, por su nueva novela La naturaleza secreta de las cosas de este mundo (Anagrama), y Luis Sagasti, por el “inclasificable e hipnótico” conjunto de relatos Lenguas vivas (Eterna Cadencia), que recién llegó a las tierras del Quijote el año pasado.

Completan la lista de los libros de narrativa en español El último día de la vida anterior (Anagrama), nouvelle de fantasmas del español-argentino Andrés Barba (con lo cual se podría decir que son siete los nominados locales); Si las cosas fuesen como son (Random House), primera novela de la uruguaya Gabriela Escobar Dobrzalovski; Peregrino transparente (Periférica), séptima novela del colombiano Juan Cárdenas (publicada en la Argentina por Sigilo), y El cielo de la selva (Lava), obra de terror caribeño de la cubana Elaine Vilar Madruga.

Hay también presencia argentina en el jurado del premio: la escritora Mariana Enriquez. La autora de Nuestra parte de noche comparte tribunal literario con la editora Camila Enrich y los escritores Carlos Zanón, Mathias Énard y Jordi Costa. No está en la nómina uno de los libros más sorprendentes del año: La mala costumbre, primera ficción de la española Alana S. Portero.

En enero se conocerán los nombres de los seis finalistas (tres por premio) y los ganadores serán anunciados en la primavera de 2024. Desde la fundación catalana observaron que la obra premiada “preferentemente no debería haber recibido ningún otro premio o ayuda”; no obstante, no es esta una condición obligatoria.

En 2020, con la novela Las malas, Camila Sosa Villada había ganado la primera edición del certamen (en el premio de narrativa en español). En 2021, la ganadora fue la española Laura Fernández, con La señora Potter no es exactamente Santa Claus (en la “shortlist” figuraban Tres truenos, de Closs, y Huaco retrato, de la peruana residente en España Gabriela Wiener). Y en 2022, el ganador fue el español Miguel Ángel Oeste, por la estremecedora novela Vengo de ese miedo.

