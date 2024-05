“Aborigen y pop”: animales, ponchos y motivos oníricos, unidos por la original estética de Febe Defelipe

Escuchar

Una original exposición de Febe Defelipe tiene lugar en Vitriol (Perón 1253), un espacio sin fines de lucro del “distrito de las artes” del barrio de San Nicolás, en el centro porteño. Además de las pinturas y pequeñas esculturas de animales, en Febe, los ponchos y las tejedoras se exhiben textiles de artesanas. El motivo principal de los acrílicos de la artista son los ponchos: guardas y patrones de diseño de estos textiles tradicionales envuelven escenas oníricas con figuras de mujeres, animales, nubes, objetos y paisajes. Se exhiben frente al templo de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones ubicado en Perón 1242 y al lado del Café de Marco, del orfebre Marco Antonio Arslanian.

Las pinturas incluyen figuras de mujeres, animales, nubes, objetos y paisajes Gentileza

Al cuidado del crítico de arte Julio Sánchez Baroni, la serie de pinturas se exhibe junto con ponchos, fajas, alforjas y ruanas seleccionados por Roxana Amarilla, directora del Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas (Matria), y hechos por las tejedoras Marcelina Quintero, Martina Audelina Zárate, Edilberta Puca, María Domitila Millain, Myriam Mercado, Lucrecia Cruz y Gumensinda Dinamarca. Figuras de un águila emponchada, gatos y perros, flores de ceibo, caballos y un caballito de juguete, delfines y corazones se entretejen con formas geométricas y colores pop. También se esboza un autorretrato de la artista.

Textiles de tejedoras argentinas y pinturas de Defelipe en Vitriol Gentileza

“Seleccioné la obra de Febe que tenía que ver con ponchos, no un poncho en particular sino más bien la idea un poncho ideal, arquetípico que ella pinta con sus propios colores sin copiar a ninguno -dice Sánchez Baroni a LA NACION-. Y convoqué a Roxana Amarilla que es experta en artesanías, sobre todo en textiles, que hizo una selección de piezas inspiradas en cuadros específicos de Febe. Cada pintura la remontó a una pieza textil, ya sea por semejanza formal o por afinidad de colores, como por el espíritu más abarcador, por ejemplo, el amor que Febe tiene por los animales coincide con el cuidado que las artesanas tienen por las ovejas o llamas que les proveen la materia prima para sus tejidos”.

La artista, que comparte imágenes de sus obras en Instagram (@febe_pop), colabora con varios refugios de animales. Formada en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y en la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova, realizó varias muestras individuales y colectivas en salones, museos y galerías del país y del exterior.

El nombre de la galería proviene del acrónimo V.I.T.R.I.O.L., formado a partir de una máxima latina atribuida al alquimista Basilius Valentinus: Visita Interiora Terrae Rectificando Inveniens Occultum Lapidem (”Visita los interiores de la Tierra, rectificando encontrarás la Piedra Oculta”).

"Caballito de mi infancia" y una faja de Gumersinda Dinamarca Gentileza

“Hace unos años quise comprar un poncho que me gustaba y no pude porque era muy caro, llegué a casa y pinté una mesita, luego un banco, y así continué con figuras a tamaño natural de vaca, caballo, un corazón gigante, y cientos de objetos con esas guardas, pero con mis colores, y de ahí no paré más -dice la artista-. Mis guardas son de pueblos originarios, síntesis aborigen y pop porque mi pintura es pop; últimamente mis guardas, por sus formas y colores, fueron derivando a lo étnico más planetario antes que autóctono”.

Pintura contemporánea y textiles típicos del sur de América confluyen en una alianza de saberes, prácticas y visiones de mundo.

Una de las pinturas exhibidas Gentileza

Para agendar

La muestra se puede visitar hasta el viernes, de 12 a 20 horas, y el sábado de 12 a 18 horas, en Vitriol (Perón 1253).