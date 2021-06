Repercusiones en la cultura por la frase fallida de Alberto Fernández

Con la fallida frase que el presidente Alberto Fernández le dijo ayer al primer ministro español Pedro Sánchez, en el marco de un encuentro en la Casa Rosada, el actual mandatario aporta lo propio a la lista de desatinos de presidentes argentinos, de Carlos Menem en adelante. “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. Así construimos nuestra sociedad”, dijo el presidente. Las repercusiones no se hicieron esperar, y no solo por la diferencia estilística que hay entre los verbos “salir” y “llegar”.

Por un lado, se señaló la atribución errónea que había hecho el mandatario argentino. La frase, que resonó en toda América Latina, tiene al menos dos registros bibliográficos conocidos. El primero de ellos no tiene que ver con Paz sino con otro escritor mexicano, Carlos Fuentes. En el prefacio de Los cinco soles de México, una selección de textos de su obra literaria y ensayística, escribió: “Recientemente, un periodista nos preguntó a un grupo de mexicanos: ‘¿Cuándo empezó México?’ Un tanto perplejo, consulté mi respuesta con un amigo argentino, toda vez que la Argentina es, en América Latina, el polo opuesto de México, tanto geográfica como culturalmente. Mi amigo, el novelista Martín Caparrós, me contestó primero con el famoso chiste: ‘Los mexicanos descienden de los aztecas. Los argentinos descendimos de los barcos’. Y es cierto: el carácter migratorio reciente de la Argentina contrasta con el perfil antiquísimo de México. Pero Caparrós me dijo algo más: ‘La verdadera diferencia es que la Argentina tiene un comienzo, pero México tiene un origen’”. Por otro, se recordó a la popular canción Lito Nebbia, de 1982, “Llegamos de los barcos”. Se conoce la afición del presidente Fernández por citar en sus intervenciones públicas letras de canciones del rock nacional de sus años de juventud, que es lo que en definitivamente parece haber querido hacer ayer.

Varios escritores e intelectuales hispanoamericanos expresaron su opinión, en su mayoría satírica, sobre las palabras del presidente argentino. El escritor mexicano Aurelio Asiain, en su cuenta de Twitter, compartió varios mensajes sobre la frase presidencial. “Octavio Paz no escribió eso: lo contaba como boutade. No involucraba a los brasileños, sí a los peruanos. ‘Los mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos’. Lo eurocentrista no es ese chiste, sino el comentario bobo de Fernández”, tuiteó. También compartió en redes un discurso de Paz de 1991, donde se esboza una ucronía: los aztecas invaden España. “Imaginemos por un instante que no son los españoles los que desembarcan en la playa de Veracruz una mañana de 1519 sino que son los aztecas los que llegan a la bahía de Cádiz”, se lee en el texto “La democracia: lo absoluto y lo relativo” del Premio Nobel de Literatura 1990. La premiada narradora mexicana Guadalupe Nettel también compartió un mensaje en redes sociales con el video del presidente junto a Sánchez. “‘Para el colonizado, la vida solo puede brotar del cadáver en descomposición del colono’, escribió Frantz Fanon. Si a lo mejor crees que exageraba, aquí hay una excelente sustentación, cortesía del presidente de Argentina”.

Pola Oloixarac también intervino en el debate. “Qué gloria Octavio Paz dejando ese paquetito cargado de ironía (un mexicano riéndose de los argentinos y su origen ‘top’) para que venga un mandatario y le explote en la cara cuando intenta agradarle al premier español”, observó la escritora argentina. Además enmendó a Revista Anfibia, que había caracterizado las palabras de Fernández de modo condescendiente. “Ahora las ideas racistas y eurocéntricas son un ‘viejo adagio del nacimiento de la nación’”. Por su parte, el exsecretario de Cultura Pablo Avelluto compartió en su cuenta un texto del sociólogo Julián Gadano para la revista digital Seúl: Alberto, perdido en su selva. “La pandemia no nos hizo mejores pero distinguimos mejor a los peores”, bromeó sutilmente el escritor Guillermo Piro. Desde España, el ensayista Santiago Gerchunoff escribió: “La frase ‘el brasileño salió de la selva’ se va a recordar 300 años. Va a ser la frase más recordada de este presidente”. Las palabras de Fernández “llegaron” a las tapas de los medios internacionales.

Muchos tuiteros bromearon sobre el “silencio de redes” de los intelectuales hoy oficialistas que, a la hora de criticar los desaciertos verbales del expresidente Mauricio Macri durante su gestión, se mostraban más predispuestos. El historiador Ezequiel Adamovsky escribió: “Un espanto que Alberto Fernández diga esto. Lo dije cuando lo dijo Macri, lo digo de nuevo: los argentinos descendemos de los barcos europeos tanto como de los amerindios y de los barcos negreros. Terminemos con la fantasía del país blanco y europeo”. El escritor Sergio Olguín, también en Twitter, expresó: “El imaginario tan nuestro y tan bucólico de ‘somos hijos de inmigrantes que vinimos en barco’ deja afuera a muchos que vinieron a América en barco, pero como esclavos”. No de la mejor manera, el debate sobre el racismo en la Argentina se actualiza con las palabras del presidente.