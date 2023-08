escuchar

Abrazados entre ellos y a su vez a un poste, las miradas de los dos hombres manchados de negro son intensas y penetrantes: exudan determinación. El recorte de la imagen no permite verlo, pero la fuerza con la que se aferran parece demostrar que están en el aire, trepando hacia una cima que no sabemos cuán lejos se encuentra. Todo su lenguaje corporal transmite esfuerzo. Lejos estamos de imaginar que participan de Panjat Pinang, una de las tantas celebraciones para festejar el Día de la Independencia en Indonesia. Quienes logran ascender hasta la cúpula de este tronco de nogal engrasado se convierten en los ganadores de los premios que allí los aguardan: bicicletas, ropa, alimentos y demás. Sin embargo, en este recorte, nada remite a lo lúdico ni a lo festivo. Sin contexto, no se sabe si están perdiendo la contienda o a punto de ganarla. Todo es especulativo y resbaladizo, como los troncos mismos.

