A los 78 años, murió el profesor y especialista en arte argentino Miguel Ángel Muñoz

A los 78 años, murió este sábado en la ciudad de Buenos Aires el profesor y licenciado en Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA) Miguel Ángel Muñoz. Había nacido el 23 de diciembre de 1947. En las últimas semanas su estado de salud había desmejorado, informaron sus allegados.

Fue profesor en la cátedra de Historia del Arte Americano II en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesor emérito en las cátedras de Historia del Arte y la Cultura Americana y Argentina III y IV en la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador, y desde 1998 formaba parte el equipo de docentes de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (Aamnba). Participó de congresos nacionales e internacionales y publicó varios trabajos sobre sus especialidades académicas: el arte argentino y latinoamericano y los Artistas del Pueblo. En el canal de YouTube de Barroco Artes de Filosofía y Letras de la UBA se pueden ver episodios de la serie Una obra, una mirada, a cargo del profesor Muñoz (entre otros).

“La muerte de Miguel Ángel Muñoz es una verdadera pérdida para la cultura, desde ya, y también para nuestra Asociación. Él fue quien puso la piedra fundamental, hace ya tres décadas, del prestigio de nuestros cursos de historia del arte. Fue maestro de varias generaciones, enseñándoles a aprender y disfrutar del arte de una manera didáctica, cercana y amena. Lo vamos a extrañar mucho”, dice a LA NACION el presidente de la Aamnba, el escritor y coleccionista, Julio César Crivelli.

Colegas e instituciones despidieron a Muñoz en redes sociales. “Miguel Muñoz partió -posteó en su cuenta de Facebook la investigadora e historiadora del arte Andrea Giunta-. Un colega maravilloso en todos los años que compartimos enseñando en la cátedra de Arte Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. [...] Miguel fue un profesor grandioso. Sus clases eran las mejores. Los estudiantes, generaciones de estudiantes en la UBA y luego en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes lo recuerdan y llevaran con ellos la excelencia y la alegría con la que enseñaba. Querido amigo, descansa en paz“. La académica e investigadora Marta Penhos también despidió a su amigo y colega, y desde el Museo Nacional de Bellas Artes expresaron su pesar por la muerte de Muñoz.

“Su pasión por la historia del arte, su inmensa generosidad y la claridad con la que compartía sus conocimientos dejaron una huella profunda en toda la comunidad de Amigos del Bellas Artes -se lee en la cuenta de Instagram de la Aamnba-. A través de sus clases, acompañó y formó a miles de personas, despertando miradas curiosas, sensibles y atentas sobre el arte y su historia. Quienes compartieron sus clases y espacios de trabajo recuerdan su calidez, su compromiso con la enseñanza y la dedicación con la que transmitía cada tema. Su manera de enseñar, cercana y apasionada, hizo que el arte se volviera más accesible y significativo para muchísimas personas. Acompañamos con cariño a su familia, amigos, colegas y alumnos en este triste momento. Su legado permanecerá vivo entre nosotros, en cada clase, en cada conversación y en el recuerdo de quienes aprendieron junto a él”.

“Un gran disfrutador del arte y su historia, y realmente sabía transmitir esa pasión a sus alumnos y a todo aquel que se acercaba a hablarle -señala Andrés Grinbnicow, director ejecutivo de la entidad-. Sus clases eran una experiencia inmersiva completa, con imagenes y música que te trasladaban a esos otros tiempos. Ha dejado su legado intelectual en Santiago Erausquin y Mariano Gilmore, profesores que continuarán dando sus clases en Amigos del Bellas Artes”.