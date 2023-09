escuchar

Un tribunal danés ordenó hoy a un artista devolver casi 70.000 euros que le había prestado un museo para que recreara con los billetes dos obras de arte, que él presentó vacías con el título Take the Money and Run (“Toma la plata y corre”). Así se titulaba en inglés la primera película escrita, dirigida y protagonizada por Woody Allen, de 1969, traducida al español como “Robó, huyó y lo pescaron”.

El museo Kunsten de Aalborg, en el oeste de Dinamarca, acordó en 2021 prestar esa importante suma de dinero en efectivo a Jens Haaning para que pudiera recrear para la muestra Work It Out dos de sus obras, que reflejaban el salario promedio anual de Dinamarca y de Austria: An Average Danish Annual Income (”Un ingreso anual promedio danés”, 2010), un cuadro lleno de billetes, 328.000 coronas -la moneda de Dinamarca- y An Average Austrian Income (”Un ingreso promedio austríaco”, 2007) otro similar, en el que se disponían dentro del marco 25.000 euros.

Fachada del museo Kunsten, que reclamó la devolución del dinero Allan Toft

Sin embargo, cuando llegaron al museo, los empleados constataron que los marcos estaban vacíos y las obras llevaban el nuevo título. “La obra de arte es que tomé su dinero”, afirmó entonces el artista al canal de televisión danés DR. Y agregó: “No es un robo. Es un incumplimiento de contrato y el incumplimiento de contrato es parte del trabajo”.

Según él, con esta obra no se alejó de la consigna de la exposición, sino que pretendía denunciar las condiciones de trabajo de los artistas en el mercado del arte. “Invito a otras personas con condiciones de trabajo tan miserables como las mías a que hagan lo mismo –declaró-. Si tienen un trabajo de mierda, no les dan dinero y les piden que usen el suyo para trabajar, que lo agarren de la caja y se larguen”.

"Invito a otras personas con condiciones de trabajo tan miserables como las mías a que hagan lo mismo", declaró Jens Haaning tras entregar las obras en blanco

El director del museo, Lasse Andersson, decidió incluir de todos modos las obra en la exposición, por considerar que “muestran una mirada humorística y hacen reflexionar sobre la manera en la que valoramos el trabajo”. De todos modos, advirtió que el museo recurriría a la justicia para recuperar el dinero.

Hoy, según informó la agencia AFP, Haaning fue condenado a devolver 492.549 coronas (el equivalente a 70.480 dólares), cifra que corresponde a la suma que la institución le prestó, menos los honorarios del artista y los costos de instalación.

LA NACION