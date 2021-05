Un artista creó una escultura invisible y la vendió por más de 18 mil dólares

Salvatore Garau (67) es un artista italiano de amplia trayectoria. Sin embargo, en las últimas horas se volvió noticia por un logro muy particular: desde su taller en Milán, creó una escultura invisible y la subastó en más de 18 mil dólares.

Nacido en Santa Giusta, en la isla de Cerdeña, Garau ya era reconocido por su trabajo, pero su última obra le hizo cobrar enorme notoriedad: su “escultura inmaterial” titulada Io sono (Yo soy) se vendió en 15 mil euros.

Según informa Il Giorno, el artista dio indicaciones muy específicas para la instalación de la pieza invisible: debe colocarse en una habitación especial, que no tenga obstáculos y cuyas dimensiones sean de 1,5 metros por 1,5 metros. Sobre la iluminación y las condiciones de humedad no hay que preocuparse dado que, como es evidente, nadie podrá verla.

Salvatore Garau en su estudio de Milán Instagram @Salvatore_Garau

Aunque muchos pueden considerar a Garau un estafador por la naturaleza de la obra, él asegura que no vendió la nada misma, sino un vacío. “El vacío no es más que un espacio lleno de energía, y aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, esa nada tiene un peso. Por lo tanto, tiene la energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros”, argumentó.

“Cuando decida exponer una escultura inmaterial, en un espacio determinado, ese lugar concentrará cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que desde mi título adoptará las formas más variadas”, concluyó.

