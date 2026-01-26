Rodrigo Moura deja la dirección artística del Malba

A tan solo un año de su nombramiento, el curador brasileño Rodrigo Moura dejará su cargo como director artístico del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) a partir de febrero. Al momento de su designación, tras el paréntesis de la pandemia, Moura se impuso “fortalecer el perfil del museo como referente del arte latinoamericano a nivel global”. Trascendió que se retira en buenos términos.

Creado en septiembre de 2001, el Malba tuvo como directores artísticos a Agustín Arteaga, Marcelo Pacheco, el español Agustín Pérez Rubio y la venezolana Gabriela Rangel. Cada gestión, con luces y sombras, tuvo su propia impronta.

Rodrigo Moura a pocos días de asumir su cargo, el año pasado Soledad Aznarez

Desde la institución, comunicaron que la reciente adquisición de la Colección Daros Latinamerica, que incorpora más de 1200 obras contemporáneas, el proyecto de ampliación del museo, la construcción de una nueva reserva técnica para albergar su acervo y el manejo integral de la Colección Malba-Costantini dan paso una “modificación sustancial en las prioridades institucionales”.

Así es como, de cara a su 25º aniversario, que se celebra este año, en el Malba comenzaría una “nueva etapa institucional orientada a acompañar su crecimiento y proyección futura”. De ahora en más, el Malba no tendrá director artístico y confiará en las decisiones del actual equipo curatorial, que ha ido creciendo a lo largo del tiempo.

La muestra actual "Pop Brasil", en Malba Alejandro Guyot

“Para alcanzar estos objetivos, se avanzará en una reestructuración del organigrama ejecutivo, liderada por un Director Ejecutivo (CEO), lo que implicará ajustes en la organización y en las dinámicas de trabajo conjunto”, destacan.

“Ha sido un gran privilegio trabajar en Malba en este momento en que esta importante institución se acerca a su 25º aniversario -dijo Moura-. Agradezco profundamente a mis colegas y a las personas e instituciones con las que trabajé, y espero poder seguir acompañando al museo en el desarrollo de sus próximos capítulos”.

En su breve gestión, se inauguró la muestra Pop Brasil: Vanguardia y Nueva Figuración, 1960s-70s, al cuidado de Pollyana Quintella y Yuri Quevedo y en colaboración con la Pinacoteca de San Pablo, que concluirá el 2 de febrero. También se consolidaron alianzas internacionales estratégicas y se puso en marcha el lanzamiento de una publicación de distribución internacional. A través del trabajo del Comité de Adquisiciones, con la guía de Moura se compraron obras significativas como una pintura de la artista brasileña Teresinha Soares y otras de los argentinos Luis Ouvrard, María Martorell, Dalila Puzzovio y Luis Frangella, y del uruguayo Ulises Beisso. Durante arteBA 2025, la colección continuó ampliándose con la incorporación de piezas de Marcelo Benítez, Flor Alvarado, Joan Wall, Laura Ojeda Bär, Sandro Pereira y Martín Legón.

Abdulaziz Al Thani, Teresa Bulgheroni, María Amalia García, Issa Al Shirawi y Rodrigo Moura en la muestra "Latinoamericano", en el Museo Nacional de Qatar

El fundador y presidente de la Fundación Malba, Eduardo F. Costantini, le deseó suerte al último director artístico del Malba. “Tanto a nivel personal como institucional, reconocemos las innegables aptitudes profesionales y humanas de Rodrigo, así como su vasta experiencia, y le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro”, dijo.

No obstante, Moura continuará trabajando con el equipo del museo para concluir colaboraciones en marcha. El próximo jueves 29 de enero a las 18, se llevará a cabo la última actividad pública de Moura en el auditorio del museo. En el marco de la exposición Pop Brasil: Vanguardia y Nueva Figuración, 1960s-70s, conversará con la artista multidisciplinaria brasileña Anna Bella Geiger.

Actualmente se presenta en Malba la primera exposición de la artista venezolana Valerie Brathwaite fuera de su país de origen. Asimismo, como resultado de su gestión, el museo presentará próximas exposiciones de gran relevancia internacional, entre ellas una dedicada a Dan Flavin, en colaboración con Dia Art Foundation, y otra a Abel Rodríguez, en colaboración con el MASP, entre otros proyectos en desarrollo.