Samanta Schweblin, Mafalda y Mariana Enriquez, elegidas por la prensa estadounidense

La literatura argentina sigue cosechando elogios en Estados Unidos. Después del “histórico” National Book Award a Gabriela Cabezón Cámara por su novela Las niñas del naranjel en la categoría de literatura traducida, dos prestigiosas revistas -Time y The New Yorker- seleccionaron libros de autores argentinos entre los mejores de 2025.

En su ranking anual de títulos de ficción y no ficción publicados este año, The New Yorker eligió Mafalda (Elsewhere Editions), la historieta de Quino, traducida al inglés por Frank Wynne, y God and Evil and Other Stories (Knopf), es decir, El buen mal, libro de cuentos de Samanta Schweblin, con traducción de Megan McDowell.

“La tira cómica Mafalda se publicó en Argentina de 1964 a 1973 y desde entonces se ha mantenido como un referente cultural para los latinoamericanos, con decenas de millones de ejemplares vendidos solo en español -destaca la revista-. Traducida a más de veinticinco idiomas, abordó temas como la aniquilación nuclear, la ineficiencia gubernamental, la fuga de cerebros, los golpes militares, las huelgas laborales y las presiones inflacionarias, sin ser didáctica, ya que estos temas se abordaban desde la perspectiva de una niña precoz e incansablemente curiosa de seis años”. En junio se publicó el primero de los cinco volúmenes que reproducirán la serie completa de Mafalda en inglés.

Sobre El buen mal, The New Yorker observa que los cuentos de Schweblin exploran “momentos de peligro, en los que lo peor se avecina y depende de los personajes, quienes, en su mayoría, viven vidas aparentemente ordinarias, decidir si aceptarlo o tratar activamente de evitarlo”. Se bautiza además a la autora como “una maestra de lo siniestro”.

Hay un tercer libro vinculado con la Argentina en la lista de The New Yorker, de la periodista estadounidense Haley Cohen Gilliland, excorresponsal de The Economist en el país por varios años y actual directora de Yale Journalism Initiative: A Flower Traveled in My Blood (Avid Reader) cuenta la historia de Abuelas de Plaza de Mayo. El título proviene de un verso de Juan Gelman traducido al inglés.

“Durante la última dictadura militar argentina, de 1976 a 1983, un grupo de mujeres, ahora conocidas como las Abuelas de Plaza de Mayo, sufrió la pérdida de sus hijos -secuestrados, torturados y asesinados- y de sus nietos pequeños, que fueron robados y regalados. La búsqueda de esos nietos por parte de las Abuelas es el tema de este libro, que por primera vez presenta la difícil situación de estas mujeres en una narrativa de no ficción en inglés. Al desentrañar la historia de estas desapariciones, Cohen Gilliland, excorresponsal de The Economist en la Argentina, transmite un mensaje oportuno sobre la represión bajo regímenes autoritarios: sus peores acciones no terminan cuando termina el régimen. El dolor persiste, moldeando innumerables vidas durante años”.

El listado incluye títulos de ficción y no ficción de reconocidos autores como Arundhati Roy, Zadie Smith, Sophie Elmhirst, Katie Kitamura, Patti Smith, Dan Fesperman, Yoko Tawada y Jon Lee Anderson.

Por otro lado, Time seleccionó en su listado de los cien mejores libros de 2025 Somebody Is Walking on Your Grave: My Cemetery Journey (Hogarth), de Mariana Enriquez, con traducción al inglés de los relatos de no ficción de Alguien camina sobre tu tumba, en versión de Megan McDowell. En 2023, Time había seleccionado Our Share of Night, es decir, Nuestra parte de noche.

“Mariana Enriquez se ha inspirado durante mucho tiempo en lo sobrenatural: su ficción está repleta de fantasmas y zombis, manadas de hombres lobo y cultos demoníacos, a través de los cuales interpreta las injusticias sociales de nuestra era -sostiene la laudatoria crítica de Hamilton Cain-. Sin embargo, esta maestra del terror literario revela otra faceta en esta obra de no ficción, una colección de ensayos interconectados y un suntuoso diario de viaje por los cementerios más emblemáticos del mundo. [...] todos son ventanas a los misterios de la mortalidad y cómo moldean a los vivos, desde las familias hasta las culturas y las naciones. La magnífica traducción de Megan McDowell resalta la singular maestría de Enriquez y la universalidad de nuestra experiencia humana”.

