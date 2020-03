Se duplicará la inversión en la compra de libros para las bibliotecas populares

Jornada de compras de las Bibliotecas Populares de todo el país, el año pasado, en la Feria del Libro de Buenos Aires Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

A juzgar por el marco inusual elegido otra vez -la segunda, en dos meses- para hacer anuncios vinculados con la lectura, la cuestión parece haberse convertido en un asunto de Estado. El ministro de Cultura de la Nación y la presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), María del Carmen Bianchi anunciaron esta mañana en una conferencia en la Casa Rosada que se duplicará la inversión para que las bibliotecas populares compren libros al 50% de su precio en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires , que se inaugura el 30 de abril. Semanas atrás, Alberto Fernández y varios ministros de su gabinete habían relanzado el Plan Nacional de Lecturas en el Museo de la casa de gobierno. "Para el Presidente, la promoción de la lectura y el libro es muy importante", señaló Bauer.

El Programa Libro% fue creado por la propia Bianchi en 2005, durante su anterior gestión en la Conabip. La de este año es la decimoquinta edición de ese plan que, en 2020, permitirá enriquecer el acervo de 913 bibliotecas de pueblos y ciudades del país, según las necesidades y preferencias lectoras de cada comunidad.

En 2019, debido a la reducción del presupuesto de Conabip, se entregaron $22.004.800 para el Programa Libro%, según datos del organismo. Bauer anunció hoy que este año los fondos ascenderán a $47.585.900. Cabe señalar que el precio de los libros nacionales, si bien no se ha duplicado, aumentó más del 40% en promedio de un año a otro. Según los funcionarios, serán entre 120.000 y 130.000 nuevos ejemplares los que se compren para las bibliotecas.Así, en promedio, cada biblioteca recibirá $53.000. Las "mañanas de compras" de ejemplares en la Feria ya tienen fecha: 8, 9 y 10 de mayo.

Consultada por LA NACION sobre los fondos, la presidenta de Conabip dijo que ese dinero no saldrá del presupuesto del organismo (que aún es el mismo que en 2019, porque no se aprobó la nueva ley de presupuesto), sino del Ministerio de Cultura de la Nación. Además, indicó que se investiga "la sustracción" de más de cien millones de pesos que en 2019 hubiera debido administrar la Conabip, en calidad de Fondo Especial para las bibliotecas populares (dinero recaudado por la Lotería Nacional). "De los 240 millones recaudados, solo se recibieron 102 millones de pesos". Leandro de Sagastizábal, presidente de la Conabip entre 2016 y 2019, indicó que, en efecto, no se habían girados esos fondos. "La Conabip es un ente no autárquico y depende de decisiones de otros para que el dinero esté", dijo.

El ministro agregó que se había firmado un acuerdo con la presidenta de la Fundación El Libro, María Teresa Carbano; el presidente de la Cámara Argentina del Libro, Martín Gremmelspacher, y el presidente de la Cámara Argentina de Publicaciones, Rodolfo Reyna para que las editoriales que adhieran al Programa Libro% mantengan los precios fijados en enero de 2020. En un contexto en que el sector editorial se encuentra, en palabras de Bauer, "muy castigado", con caídas acumuladas en la producción y en las ventas entre 2016 y 2019, esta política pública sería celebrada por editores, bibliotecarios y lectores. A esta iniciativa conjunta del Estado y el sector editorial se añade el aporte de Fundación El Libro, que otorgará "chequelibros" por un monto de $3000 para cada biblioteca y un apoyo en infraestructura y logística para que los nuevos libros lleguen sanos y salvos a destino.