“Murió un grande que rompió con todo”: Marta Minujín y Aldo Sessa despiden a Julio Le Parc

“Murió un grande del arte argentino, en la cumbre de su carrera”, dijo a LA NACION Marta Minujín sobre su colega Julio Le Parc, fallecido hoy en París. Lo conoció cuando ella tenía apenas doce años, el primer día que entró en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. A mediados de la década de 1950, él dirigía el Centro de Estudiantes. “Hicieron una huelga –recuerda- y se quedaron a dormir”.

“Influenciado por [Víctor] Vasarely rompió con todo, con su grupo y el arte cinético”, agrega Minujín sobre ese espíritu rebelde que se convertiría en uno de los artistas más reconocidos a nivel global. A tal punto que la Tate de Londres inaugurará una retrospectiva dedicada a su carrera que abrirá al público el 11 de junio. “Cuando yo llegué a París ya era un grande allá, exponía en la galería Denis René”, recuerda la artista sobre la época en que ella recién iniciaba su carrera, con 18 años, a comienzos de la década de 1960.

Julio Le Parc retratado por Aldo Sessa en 1988, en su primera muestra en el Palais de Glace Gentileza Aldo Sessa/Moderno

Él había llegado allí en 1958, también gracias a una beca del gobierno de Francia, y en 1966 ganaría nada menos que el Gran Premio Internacional de Pintura en la Bienal de Venecia. Por entonces integraba el Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV) con sus compañeros de estudio Francisco Sobrino, Horacio García Rossi, Héctor García Miranda, Sergio Moyano y Hugo De Marco, y otros colegas franceses.

Julio Le Parc por Aldo Sessa en 1988 Gentileza Aldo Sessa

Con obras que invitan a rebelarse contra esas limitaciones, sin embargo, logró conquistar algunos de los espacios más codiciados del mundo. Una gran muestra de la Colección Daros –con obras compradas el año pasado por Eduardo Costantini- se exhibió en Río de Janeiro en 2013 y al año siguiente en el Malba, meses después de que otra exposición en el parisino Palais de Tokyo atrajera hasta 12.000 personas por día. En 2016 tuvo en el Pérez Art Museum Miami su primera muestra individual en un museo de Estados Unidos, y en Art Basel Miami Beach obras por cerca de medio millón de dólares. En los próximos días llegará nada menos que a la Tate, meses después de haber participado de París Photo. “No soy fotógrafo ni artista. Solo un experimentador”, dijo entonces a LA NACION.

Las manos de Julio Le Parc por Aldo Sessa, en 2017 Gentileza Aldo Sessa

“Julio adoraba Buenos Aires y le encantaba sacar fotos con el teléfono –recuerda su amigo Aldo Sessa, que lo retrató varias veces-. Cuando llegaba se instalaba en el Hotel Alvear y salíamos a recorrer Buenos Aires para sacar fotos con nuestros teléfonos, empezábamos siempre el recorrido haciendo fotos de los gomeros de Recoleta. Le encantaban los perros, se sentaba en un banco junto a varios de ellos, para acariciarlos. Después, íbamos a Plaza San Martín. Una vez me llevó a conocer la casa donde se instaló cuando vino a Buenos Aires y lo fotografié en su departamento. Al salir, la calle estaba invadida por manifestantes políticos y explotaban bombas de estruendo. Le dije: “¿Que hacemos?” Crucemos, respondió. La situación fue surrealista. Entre los bombazos, empujones y gritos, ¡Julio, inmutable, sacaba fotos!”

Aldo Sessa por Julio Le Parc

Si algo no le faltaba a Le Parc, era osadía. Tenía menos de treinta años cuando le tiró una carta en la cara al mítico Jorge Romero Brest, según contó en una entrevista con el curador Hans-Michael Herzog. El entonces director del Museo Nacional de Bellas Artes y luego del Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella le había pedido una recomendación para una beca en Canadá; cuando fue a buscarla, la curiosidad lo llevó a abrir el sobre apenas llegó a la vereda. Como “no decía gran cosa”, según él, decidió volver a su oficina y devolvérsela en persona.

Martha Le Parc retratada por Julio en 1966 Gentileza Vasari/ Atelier Le Parc

“Jamás en la vida me va a perdonar una cosa así”, pensó el artista mendocino poco después, cuando se presentó a otra beca de formación en Francia y se enteró de que Romero Brest integraba el jurado. Sin embargo, no solo tuvo su aprobación sino que también lograría más tarde su apoyo para representar al país en la Bienal de Venecia.