Naná Gallardo. Todas las fotos y los invitados del divertido cumpleaños de la artista y último amor de Rogelio Polesello

Musa y último gran amor de Rogelio Polesello, celebró con sus íntimos en su casa de Palermo Hollywood
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El universo de Naná Gallardo no conoce de límites, como tampoco sus convites. El pasado 22 de mayo dio una fiesta por su cumpleaños en su residencia de Palermo Hollywood. Entre los setenta invitados estuvieron sus amigos íntimos y familiares, que brindaron por un nuevo año en la vida de esta artista visual que, por coquetería, evitó decir la edad.
Radiante y en absoluta sintonía con su presente creativo, la anfitriona coronó su estilismo con un original fascinator de plumas de pavo real diseñado por ella e inspirado, según le contó a ¡HOLA! Argentina en la frase popular “se me volaron todos los pájaros”, con la que hoy se siente plenamente identificada.
El menú tuvo como protagonista a la carne braseada al Malbec. Primero se sirvió una selección de bocados finger food. El ritmo de la noche fue creciendo a medida que avanzaban las horas y se extendió hasta la madrugada en la pista de baile.
“Para mí, uno de los momentos más especiales fue ver a mi ahijada, Imán [Kaumann, modelo, hija de Miuki Madelaire], y a su novio adueñarse de las consolas para pasar música”, dijo la homenajeada. “Y también quiero mencionar a mi sobrino Gabriel, hoy mi incondicional mano derecha”, acotó Naná.
MUSA Y CUSTODIA DE UN LEGADO
Hablar de Naná es hablar de una mujer que supo construir su propio camino en la escena cultural, tras haber sido durante veinte años la musa inspiradora, compañera de vida y custodia del legado del artista plástico Rogelio Polesello, que murió el 6 de julio de 2014. Vivieron una relación apasionada, que rayó la admiración y la locura.
A través de los años, Naná se ganó por derecho propio un espacio como la contraparte lúdica de aquel prolífero artista de cabellera alocada. Al recordarlo, evoca la intensidad de aquellos tiempos y el desafío de sumergirse en su mundo para ordenar su monumental obra. “Le titulé los cuadros, armé su archivo, clasifiqué sus fotos... ‘Pole’ era un desbole. Estuvimos toda una vida juntos, crecí con él”.
Plena y consolidada en su propio viaje creativo, Naná celebra este nuevo capítulo de su historia. “Lo recibo rodeada de afecto y, en lo personal, muy acompañada por mí misma. Hoy disfruto de una libertad plena, de mi espacio y de mi tiempo, sin la necesidad de ser completada por otra persona”, concluye.
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