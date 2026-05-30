Naná Gallardo. Todas las fotos y los invitados del divertido cumpleaños de la artista y último amor de Rogelio Polesello

El universo de Naná Gallardo no conoce de límites, como tampoco sus convites. El pasado 22 de mayo dio una fiesta por su cumpleaños en su residencia de Palermo Hollywood. Entre los setenta invitados estuvieron sus amigos íntimos y familiares, que brindaron por un nuevo año en la vida de esta artista visual que, por coquetería, evitó decir la edad.

Naná sopla las velitas rodeada por muchos de sus grandes amigos: Cora Reutemann, Verónica Santesteban, Laurencio Adot, Astrid Muñoz y Fabián Zitta

Radiante y en absoluta sintonía con su presente creativo, la anfitriona coronó su estilismo con un original fascinator de plumas de pavo real diseñado por ella e inspirado, según le contó a ¡HOLA! Argentina en la frase popular “se me volaron todos los pájaros”, con la que hoy se siente plenamente identificada.

Cora Reutemann (con vestido corto y saco de piel), la ex modelo Astrid Muñoz (con look de Curatoria, su marca de lujo sustentable) y Naná. La dueña de casa lució babuchas de seda con un blazer de Iro París, stilettos de cebra de Dolce Gabbana y fascinator de plumas, diseñado por ella

El menú tuvo como protagonista a la carne braseada al Malbec. Primero se sirvió una selección de bocados finger food. El ritmo de la noche fue creciendo a medida que avanzaban las horas y se extendió hasta la madrugada en la pista de baile.

Diego Diamante acompañado por Camila y Valentina Loss

“Para mí, uno de los momentos más especiales fue ver a mi ahijada, Imán [Kaumann, modelo, hija de Miuki Madelaire], y a su novio adueñarse de las consolas para pasar música”, dijo la homenajeada. “Y también quiero mencionar a mi sobrino Gabriel, hoy mi incondicional mano derecha”, acotó Naná.

El actor Ángelo Mutti Spinetta y el cantante Franco Niro

MUSA Y CUSTODIA DE UN LEGADO

Hablar de Naná es hablar de una mujer que supo construir su propio camino en la escena cultural, tras haber sido durante veinte años la musa inspiradora, compañera de vida y custodia del legado del artista plástico Rogelio Polesello, que murió el 6 de julio de 2014. Vivieron una relación apasionada, que rayó la admiración y la locura.

Naná Gallardo posa junto a la arquitecta y diseñadora de moda Min Agostini

A través de los años, Naná se ganó por derecho propio un espacio como la contraparte lúdica de aquel prolífero artista de cabellera alocada. Al recordarlo, evoca la intensidad de aquellos tiempos y el desafío de sumergirse en su mundo para ordenar su monumental obra. “Le titulé los cuadros, armé su archivo, clasifiqué sus fotos... ‘Pole’ era un desbole. Estuvimos toda una vida juntos, crecí con él”.

Naná saluda a la actriz Alejandra Radano

Plena y consolidada en su propio viaje creativo, Naná celebra este nuevo capítulo de su historia. “Lo recibo rodeada de afecto y, en lo personal, muy acompañada por mí misma. Hoy disfruto de una libertad plena, de mi espacio y de mi tiempo, sin la necesidad de ser completada por otra persona”, concluye.

La cumpleañera con el Public Relations Gaby Álvarez y Julieta Kemble

Nana conversa con su amigo, Gerard Confalonieri

La modelo Imán Kaumann, ahijada de Naná, ofició de DJ

Íntimas amigas, Cora Reutemann y Naná

Los diseñadores Fabián Zitta (con su pareja Charly Fonseca) y Laurencio Adot