Se va la segunda. Vuelve a reabrir la Biblioteca Nacional

Y se va la segunda. Luego de un intento frustrado por la segunda ola de coronavirus en el otoño de este año, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) vuelve a reabrir hoy sus puertas. La atención presencial al público se llevará a cabo de lunes a viernes de 10 a 16, con un sistema de turnos y los cuidados necesarios. En esta nueva reapertura, la BNMM recibirá a todo tipo de usuarios, tanto lectores “rasos” como investigadores acreditados por la institución de Agüero 2572. En las salas se deberán cumplir las fases y modalidades de acceso a través de reservas anticipadas de turnos previstas en el Protocolo de Reinicio de Servicios Presenciales al Público, elaborado por el Departamento de Medicina Laboral de la institución.

El protocolo establece que en esta fase de la reapertura (fijada como 2 por los directivos) se podrá ocupar el 30% de las salas. Al ingreso se les tomará la temperatura a los asistentes, que deberán usar tapabocas en forma constante e higienizarse las manos con alcohol en gel. Se aconseja además, a los que pueden hacerlo, usar las escaleras en vez del ascensor (habrá uno para ascender y otro para descender).

Como se dijo, el acceso de los usuarios será mediante la reserva de turnos que, para concurrir a salas de libros y de hemeroteca, deberán hacerlo con 24 horas de anticipación como mínimo. Para asistir a las Salas de Materiales Especiales -servicio disponible para investigadores acreditados- hay que contactarse al correo electrónico de cada una de las salas. Una vez solicitado el turno para el uso de las salas de lectura, también online se puede reservar de forma anticipada el material a consultar en el día de la visita. En caso de no realizar la reserva de material con antelación, se la puede hacer in situ desde el celular o notebook.

Autoridades de la Biblioteca Nacional: Elsa Rapetti, Juan Sasturain, Guillemo David y Roberto Arno Alejandro Guyot - LA NACION

El ensayista y docente Guillermo David, a cargo de la Dirección Nacional de Coordinación Cultural de la BNMM, conversó con LA NACION. “Las expectativas por la reapertura son de algarabía por volver a la presencialidad luego del cierre tras la reapertura de marzo por el recrudecimiento de la pandemia -dice el funcionario-. Entre las enseñanzas que nos dejó esta experiencia fue que nos obligó a reformular el trabajo interno de manera remota y a intensificar los servicios digitales, que nos llevaron a propuestas como videos, conferencias, charlas y talleres, que tuvieron decenas de miles de inscriptos”. Este año, la BNMM “debutó” en televisión, en Canal Encuentro, con la serie Apalabradas, dedicada a la obra de autoras argentinas contemporáneas como Samanta Schweblin, Natalia Zito, Romina Paula y Selva Almada. David anticipa que están en producción otros dos programas para Encuentro y la Televisión Pública. Según contó, la pandemia forzó a los directivos a repensar en el rol estratégico de la BNMM en la sociedad argentina. “Comenzamos a desarrollar un innovador proyecto de descentralización de la institución, con la implementación de sedes en Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Salta y Catamarca, por ahora”.

Respecto de las críticas por el prolongado cierre de la biblioteca hecha por dirigentes de la oposición y el público, dijo que la dirección de la BNMM se había guiado por la situación epidemiológica y por las recomendaciones sanitarias. “Nos preocupamos por la salud de todo el público y de los trabajadores; mientras no estuvo desplegada la política sanitaria de vacunación, como sí lo está ahora, resultaba sumamente riesgoso la reapertura -indicó-. El edificio de la BNMM, como muchos otros edificios, no está preparado para una situación como esta; por ese motivo, en la reapertura tomamos todos los recaudos con aforo, turno previo, distanciamiento social y cuidado del público y los trabajadores”. El funcionario recordó que los servicios bibliotecológicos no se habían dejado de brindar nunca. “No consideramos gravoso el cierre de la presencialidad en la biblioteca en la medida en que se respodió a las demandas, que fueron muchas y fueron atendidas”.