Y mañana serán obras: el Fondo Nacional de las Artes anunció un récord de Becas Creación

Días atrás, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) anunció la “cifra histórica” de beneficiarios de la Beca Creación 2021 en distintas disciplinas como música, patrimonio, artesanías, danza, literatura, audiovisual, diseño y teatro y artes circenses. El listado de proyectos ganadores -individuales y grupales- alcanzó los 2793 seleccionados, contra los 800 de 2019 y los 500 de 2018. El año pasado, estas becas no se entregaron y en 2021 la institución que preside Diana Saiegh destinó 273.160.000 de pesos para el desarrollo de diversas iniciativas. Apenas se difundió la noticia, cientos de beneficiarios compartieron su alegría en redes sociales mientras que otros se divertían con la leyenda “yo no gané una beca del FNA”. En total, los proyectos inscriptos este año fueron 24.658, tres veces más que los 7320 de 2019 y los 6958 de 2018.

Según difundió el FNA, el total de proyectos seleccionados de todo el país involucra a 5363 beneficiarios, que se dividen en 1844 proyectos individuales y 949 grupales. El “récord” tiene explicaciones sencillas: el presupuesto del FNA aumentó considerablemente en 2021 (en parte, porque en 2020 no hubo Beca Creación), casi tanto como la participación de artistas que, en medio de la crisis desatada en el sector cultural por la pandemia, necesitan financiamiento. En 2020, este programa se interrumpió por la emergencia sanitaria y la logística del FNA se orientó a las Becas Sostener Cultura I y II.

Proyectos de música, danza, teatro, música y artes circenses de todo el país, entre otras áreas, recibieron apoyo shutterstock

Los proyectos individuales recibirán 80.000 pesos; los grupales que tengan entre dos y cuatro integrantes, 120.000 pesos, y los grupales de más de cinco integrantes, 160.000 pesos. Si bien se eligieron propuestas de varias provincias del país, son mayoría los beneficiarios de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Para conocer los proyectos ganadores, que mañana serán obras, se puede consultar este enlace.

“Fue un trabajo impresionante de nuestro equipo que no dejó consulta sin responder -dice la arquitecta Saiegh a LA NACION-. Incluso se hicieron encuentros por Zoom con representantes de todas las provincias para aclarar las particularidades de esta beca que se diferencia de las Becas Sostener que dimos el año pasado. Esta convocatoria tuvo además una enorme participación de los directores del FNA”. Según dijo la funcionaria, el involucramiento de los directores de cada área fue “crucial” en la elección de los jurados. “Los miembros del jurado en esta oportunidad estuvieron de acuerdo en tener muy en cuenta todos los proyectos que tuvieran que ver con diversidad, derechos humanos y medio ambiente”, agregó.

La presidenta del FNA señala que se llegó a un récord de inscriptos por la proporción de participantes de las provincias, que este año aumentó considerablemente. “En cuanto a los proyectos seleccionados, un 68,7% proviene de las provincias, haciendo de esta la edición más federal de Becas Creación de la historia del FNA. Es una maravilla la variedad y originalidad de temáticas que se presentaron, como es el ejemplo de Espacio Aula, un proyecto de Misiones que propone desde la disciplina Diseño crear equipamiento educativo destinado a merenderos y comedores, proponiendo una alternativa en la enseñanza al aire libre que desarrolle la creatividad de las infancias en un contexto de naturaleza. Otro ejemplo es de un grupo mendocino que presentó un proyecto en la disciplina Audiovisual de creación de un documental sobre las mujeres indígenas de los pueblos harpe, mapuche y kolla que son líderes en su comunidad. Detrás de cada proyecto hay un artista, un creador, un escritor, un cineasta o un futuro diseñador o un futuro coreógrafo, y en este caso incluso grupos de ellos ya que quisimos promover además el trabajo colectivo con esta propuesta de montos diferenciados para proyectos grupales e individuales”, concluyó la funcionaria.

Un párrafo aparte merecen las críticas que -sobre todo- editores y escritores hicieron a la entrega de becas y premios en el área de literatura este año, al denunciar en redes sociales “incompatibilidad” de algunos ganadores de premios o becas que habían oficiado de jurados en el concurso de letras. Desde el FNA señalaron que la selección se hizo conforme a la reglamentación vigente. “La designación de jurados en el llamado para Becas Creación 2021 no guarda relación con los premios otorgados, razón por la cual no existe incompatibilidad legal entre un caso y el otro (Concurso de Letras y Becas Creación) por ser convocatorias del FNA totalmente independientes -comunicaron desde el organismo-. Por lo expuesto, no se encuentra vulnerada la restricción establecida en el artículo 6º, inciso a) del reglamento del Concurso de Letras 2021″. Y respecto de las Becas Creación, el directorio de la institución recalcó que se destacan proyectos y no personas. “Este cuestionamiento deforma la esencia de lo que estamos tratando de hacer con las Becas Creación, que es fomentar el desarrollo de propuestas, ideas y proyectos”, se informó.