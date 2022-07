Siguen las protestas de artistas por el estado crítico del Palais de Glace: anuncian un nuevo abrazo en señal de alerta

Del antiguo esplendor del Palais de Glace no queda nada. Afuera, el abandono es visible en los desprendimientos de mampostería y en la ridícula pintura a rayas que quedó como un castigo, ya decolorada y sin gracia. Adentro, las imágenes que circulan por mensajes privados son la ruina: la antigua lucerna desmantelada, andamios cubiertos de polvo, los pisos levantados, las columnas cayendo a pedazos, montañas de ladrillos olvidados, el techo descascarado como una fruta pasada.

Tres vistas actuales del interior del Palais de Glace Collage

Por todo esto, más que por el improbable proyecto de instalar en la histórica sede del Salón Nacional un museo dedicado a la figura de Gardel, este sábado a las 11 en Posadas 1725 los artistas vuelven a abrazar al edificio. “Yo, Leandro Santoro, aseguro que no tengo ninguna intención de que el Museo Nacional del Tango Carlos Gardel se instale en el Palais de Glace. Eso no va a pasar”, dice y repite el diputado a LA NACION.

“Traé tu cuadro, fotografía, lámina, escultura, cartel. El Palais de Glace es de las artes visuales y de todos desde hace 90 años. No nos quiten las salas nacionales de exposición”, insiste el flyer de la convocatoria. Otro volante reclama: “Reinicio de las obras edilicias. Estado actual del reciclado”. En este sentido, las imágenes son desoladoras.

El interior del Palais de Glace hoy

Las reformas anunciadas en febrero de 2018 prometían abarcar desde los cimientos hasta la cúpula, con una inversión de $160 millones de pesos. La obra comenzó en 2017 y solo alcanzó un avance de 22%, hasta quedar paralizada durante 2019. “Esta administración pagó las deudas que quedaron pendientes, dejó el contrato al día y obligó a la empresa a continuar la ejecución. Si bien la contratista se comprometió a hacerlo, finalmente incumplió, entonces el Estado le rescindió el contrato y llamó a una nueva licitación con un proyecto mejorado y aumentado”, detallaron fuentes del Ministerio de Obras Públicas. La apertura de ofertas está programada para el próximo 3 de agosto, y según lo manifestado, la intención es continuar y terminar la obra que hoy está en completo abandono.

Feda Baeza, directora del Palais, que funciona interinamente en la Manzana de las Luces, destaca: “Es importante señalar que el Palais de Glace, y mi gestión en particular, está apoyando una edición del Salón Nacional muy particular. Se están duplicando las pensiones y los premios adquisición, se generó un nuevo sistema de 65 premios, se repensaron las instancias de representación ampliando jurados regionales, aumentando la participación de espacios educativos como universidades en los lugares de presentación de candidates... Un gran esfuerzo que tiene además una consecuencia presupuestaria. Desde que llegamos, el Salón está invirtiendo cuatro veces lo que se invertía antes. Estamos comprometidos en generar un salón más grande, inclusivo, federal y diverso”.

Con respecto al edificio, destaca: “La gestión anterior dejó una importante deuda con el contratista, que en un largo proceso de negociación esta gestión pagó, terminó la relación con este contratista que decidió no continuar una vez que el Estado pagó y reencauzó la licitación de obras. A principios de agosto sabremos quiénes son las empresas que van a continuar la obra. Eso es lo que se está haciendo para recuperar este lugar histórico, el edificio, la sede y el Salón Nacional. El Ministerio de Cultura no avala esa intención de instaurar un museo que no mejora ni amplia los derechos de los artistas”.

Protesta de trabajadores y artistas en el Palais de Glace Gerardo Viercovich

El proyecto de Ley que motiva la revuelta es obra del diputado del Frente de Todos Leandro Santoro. En los fundamentos dice: “...se propone como alternativa de lugar de establecimiento del Museo Nacional del Tango - Carlos Gardel al Palais de Glace, sito en la calle Posadas 1725, de la Ciudad de Buenos Aires, actual Salón Nacional de Artes Visuales, declarado Monumento Histórico Nacional por Dec. 570/2004, destacándose en los considerandos de dicho Decreto la relevancia del lugar por haber sido una de las sedes más emblemáticas e importantes del Tango, en los siguientes términos: ‘Que, a cinco años de inaugurado, dicho edificio se transformó en un elegante salón de baile, donde el tango fue adoptado por la élite porteña, y en el que actuaron las orquestas de los maestros Francisco Canaro, Roberto Firpo, Julio De Caro, y el pianista Juan Carlos Cobian’”.

“Ese párrafo es el que no debe figurar. Hay otros espacios como la Biblioteca Nacional de la calle México que serían muy adecuados para el Museo del Tango y Gardel y otros a evaluar. En el CCK se hacían las milongas con gran concurrencia y tiene muchos espacios poco utilizados que podrían destinarse para esto. Estamos reclamando también que se reanuden las obras y se informe el estado del patrimonio”, dice la artista Zulema Maza.

“Los fundamentos de la ley no son la ley, yo ya no sé cómo explicarlo –insiste Santoro–. Nunca va a estar ahí si genera rechazo. No tengo ningún interés en generar este conflicto. Soy diputado nacional, no puede ser que me discutan que los fundamentos no son la ley. La ley no tiene relación con el emplazamiento. De hecho, ya estamos trabajando en la posibilidad de que el Museo del Tango esté en algún piso de la Confitería del Molino”.

“Hoy los artistas dejan el silencio de su taller y elevan la voz ante tanta injusticia. Al abandono del Palais de Glace se suma la incertidumbre por los premios del Salón Nacional y Manuel Belgrano”, dice Julio Sapollnik, director del Palais de Glace entre 1991 y 2000. “En todas las épocas los artistas fueron apoyados: en la Edad Media la Iglesia, en el Renacimiento por Reyes y Príncipes y desde el SXIX el Estado –agrega Sapollnik–. Hoy es nulo el apoyo al coleccionismo y cada vez tienen menos espacios reales para exponer. Las redes son los Médici contemporáneos”.