LA NACION

Silencio de maniquí

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONDiana Fernández Irusta
Dmitri Lovetsky - AP

Desde que Sigmund Freud lo definió, sabemos que lo familiar siempre anida en lo siniestro. Y viceversa. Dobles, autómatas, antiguas muñecas de trapo o porcelana: objetos privilegiados para alojar cierto tipo de inexplicable estremecimiento. Los maniquíes –y qué decir de sus descendientes, los robots antropomórficos– forman parte de esa singular cofradía. Así lo vemos en esta foto. ¿Qué más cercano, aquí o en la ciudad rusa donde están, que una hilera de maniquíes luciendo sombreros y gorros a la venta? La mujer que los observa no muestra terror, sino cálculo: probablemente esté evaluando costos, calidad, necesidades. Y sin embargo, ¿qué más inquietante que unos perfiles iguales y a la vez distintos al de cualquier ser humano, plástico decapitado y mudo, que no mira a nadie pero está allí: una hendidura extraña entre tanto objeto cercano.

Por Diana Fernández Irusta
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. Qué pasó con Ludovica Squirru y los astrónomos en el Planetario
    1

    Polémica: qué pasó con Ludovica Squirru y los astrónomos en el Planetario

  2. Marta Minujín, en Abu Dhabi y en cuatro museos de Nueva York
    2

    “Soberanía cultural”: Marta Minujín, en Abu Dhabi y en cuatro museos de Nueva York

  3. Organizan en Flores una “vigilia antimufa” para que gane César Aira y el “asesino de X” confirma: “Será para él”
    3

    Organizan en Flores una vigilia por el Nobel de Literatura a César Aira y el “asesino de X” confirma: “Será para él”

  4. El nuevo libro de Javier Milei tiene lanzamiento asegurado en Israel, Estados Unidos, Japón, Brasil y Alemania
    4

    El nuevo libro de Javier Milei tiene lanzamiento asegurado en Israel, Estados Unidos, Japón, Brasil y Alemania

Cargando banners ...