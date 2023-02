escuchar

La así llamada grieta, que es más vieja que el mundo, nos obsequia toda clase de percances. Algunos son obvios. Divididos, es más difícil progresar. Otros están más solapados. Por ejemplo, amigos y parientes que dejan de verse, tan solo porque han quedado de lados diferentes del abismo.

Pero dejando de lado estas sutilezas, la grieta, así, en carne viva, tiene un efecto social catastrófico. En sus etapas terminales, todo cae dentro de la grieta. No importa qué. Podés hablar del orégano, de la sequía, del Covid o de la tabla del 1. Digas lo que digas, opines lo que opines, razonado o no, con pruebas contantes y sonantes o con sofismas escandalosos, todo va a parar a la grieta. Nada puede ser referido de forma directa, porque antes de que esa referencia llegue al debate público va a ser atrapada en el aire por las mandíbulas de la grieta y va a ser convertida en otra cosa, otra controversia, una polémica diferente, una que nada que ver con la intención original que tenía esa conversación. Así, poco a poco, la grieta consigue algo escalofriante. Los más inteligentes y los mejor intencionados terminan por callarse, porque ya no vale la pena hablar. Sobreviene entonces un silencio que da miedo, solo roto por los ladridos de los trolls.

Temas Catalejo