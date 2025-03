Sin novedades sobre la programación del Conti, Baños insiste en que es “falso” que el centro cultural esté cerrado

Pese a que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el exjuez Alberto Baños, había asegurado que, tras un verano para repensar el perfil del espacio, a inicios de este mes se conocería la programación del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la página web aún se anuncian actividades que se hicieron en temporadas anteriores en el predio de lo que fue ESMA. LA NACION se comunicó con Baños, que solo respondió que era “falso” que el Conti estuviera cerrado y que la nueva programación se anunciará “próximamente”.

En el centro cultural se desarrollan actividades de varias disciplinas: teatro, música, artes visuales, danza y letras; además tiene áreas transversales como educación, logística y comunicación. Posee una colección de obras de arte donadas por artistas como León Ferrari, Luis Felipe Noé, Juan Carlos Distéfano, Carlos Alonso y Marcia Schvartz, entre muchos otros. Hace semanas, un grupo de bordadoras de Ingeniero White (una de las localidades más afectadas por las inundaciones en Bahía Blanca) reclama a las autoridades del Conti que les devuelvan las obras expuestas en 2024 en la muestra No hay puntada (ni puerto) sin hilo.

El Gobierno despidió a los delegados del Conti, que tenían contratos por tiempo indeterminado. “Nos preocupa que el Conti siga cerrado, pero no nos sorprende -dice Naná González, extrabajadora y exdelegada del espacio de memoria-. Alberto Baños no ha podido sostener, en toda su gestión, su palabra y tomar decisiones con algún grado de planificación. Nos preocupa el retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia que sigue quedando en evidencia. Es necesario, este 24 de Marzo, ser muchos en las calles del país para reafirmar el compromiso con las políticas de derechos humanos”. Actualmente, trabajan en el centro cultural cuarenta personas; hasta inicios de 2024, eran cien. A comienzos de año, en medio de una “reestructuración” que parece no haber terminado, las autoridades dispusieron una “guardia pasiva” entre el personal.

Selva Almada, Martín Kohan y Luis Gusmán, en la primera Feria del Libro de Derechos Humanos

Mañana y el sábado, desde las 10, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (avenida del Libertador 8305) se hará “Derechos en Letras”, la primera Feria del Libro de Derechos Humanos, con la participación de escritores y más de ochenta editoriales e instituciones con producciones literarias y artísticas vinculadas a los derechos humanos. La entrada es libre y gratuita.

Confirmaron su presencia Selva Almada (que el viernes, a las 11, hablará sobre literatura en las escuelas con Pablo Avelluto, exministro de Cultura; el profesor Gabriel Brener y la docente y secretaria general adjunta de Ctera, Angélica Graciano), Félix Bruzzone (con Kike Ferrari, Marcelo Guerrieri, Fernanda Nicolini y Gabriela Blanco participará de una mesa sobre oficios y escrituras, el viernes a las 14), Rita Segato y Martín Kohan (el viernes, a las 18, conversarán con Marlene Wayar, Marcelo Ferreira y Florencia Halfon sobre necesidades y derechos), Miriam Lewin, Horacio Lutzky, Juan Mattio (el sábado. a las 12. conversará con Natalia Mazzei, Claudia Aboaf y Alejandra Bruno sobre literatura y activismo ambiental), Nicolás Igarzabal, Marta Dillon (dará un taller de crónica el sábado, a las 16), Luis Gusmán (el sábado, a las 17, participará de la charla sobre mundos distópicos con Raquel Robles, Lucio Greco y Juan Diego Incardona), Mónica Zwaig, Julián Axat, Gito Minore, Mario Santucho, Diego Genoud y María Adela Antokoletz (hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que el viernes, a las 17, presentará su libro Desovillando la historia), entre otros invitados.

Selva Almada, Raquel Robles, Luis Gusmán, Martín Kohan y Rita Segato, invitados a la primera Feria del Libro de Derechos Humanos

“La lucha por los derechos humanos es más larga y más ancha que los gobiernos y que las instituciones -dice la escritora y editora Raquel Robles a este diario-. Con el Conti abierto o cerrado, la memoria es una trama que persiste y persistirá”.

Los puestos de más de ochenta editoriales e instituciones estarán ubicados en el Pabellón Central del edificio Cuatro Columnas del Espacio Memoria. Y en distintos auditorios y edificios de los organismos de derechos humanos situados en el predio de la ex-ESMA se realizarán presentación de novedades (como Pensar los 30.000, de Emilio Crenzel; Alicia en el país, sobre Alicia Eguren, de Miguel Mazzeo; Nieto 133. Mi camino hacia la verdad, de Daniel Santucho Navajas, y Tu nombre no es tu nombre, de Federico Bianchini), charlas, talleres, muestras, conferencias y lecturas colectivas.

También se exhibirá la muestra Democracia 40 años. Luchas, conquistas y asuntos pendientes, de la fotógrafa Mónica Hasenberg y, el domingo a las 16, en la Plaza Rodolfo Walsh, se inaugurará el Bosque de Poesía Ana María Ponce. La programación completa se puede consultar en este enlace.

Además de las propuestas culturales, habrá otras dos ferias: la Feria Migrante, con productos de distintas comunidades y un patio de comidas típicas de diferentes países del mundo, y Feria y Memoria, de economía popular y cooperativa.

