Suspendieron las cuentas de Facebook, Instagram y X del exministro de Cultura Pablo Avelluto y los usuarios reclaman

Desde hace varios días, las cuentas de redes sociales del exministro de Cultura y editor Pablo Avelluto en Facebook, Instagram y, desde el sábado, también la de X (@pabloavelluto, con suscripción activa y más de 50.000 seguidores) están suspendidas. “Hice todos los reclamos y hasta ahora, nada -dice en diálogo con LA NACION-. No puedo acceder, y no hay explicaciones ni motivos”.

Hoy, intelectuales, periodistas y políticos como Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Daniel Lipovetzky, Jorge Asís, Guadalupe Tagliaferri, Maximiliano Ferraro, Romina Manguel, Luis Novaresio, Gabriel Levinas y Silvia Mercado, entre otros, reclamaron en X la restitución de la cuenta del exfuncionario. Las tomas de posición de Avelluto en redes sociales suelen ser objeto de atención. El tema fue tendencia esta mañana.

Suspendieron sin razón la cuenta de @pabloavelluto . Eso restringe su libertad de expresión. Urge que @X la restituya de inmediato. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) July 27, 2026

“Pablo Avelluto tiene pecados secretos pero dista de ser motivo de meritorio ataque cibernético -posteó Asís-. Pero desconocidos lo castigaron hasta dejarlo fuera del combate de las redes sociales. Al menos se le debe reponer la cuenta de X @pabloavelluto”. Incluso usuarios que habían sido bloqueados por Avelluto en X, como el actor Alejo García Pintos, hicieron el reclamo.

Pablo Avelluto tiene pecados secretos pero dista de ser motivo de meritorio ataque cibernético. Pero desconocidos lo castigaron hasta dejarlo fuera del combate de las redes sociales. Al menos se le debe reponer la cuenta de X @pabloavelluto — Jorge Asis (@AsisOberdan) July 27, 2026

Avelluto revela que había sido hackeado semanas atrás. “Al principio no me quise poner paranoico, pero ahora sospecho que hay algo más. Es un poco desesperante”, admite. El exministro del macrismo es un usuario activo en redes, hipercrítico del Gobierno y sus aliados.

Parece que le bajaron la cuenta a @pabloavelluto. No se porqué, ni importa. Que se la repongan por favor. — Carlos Burgueño (@cburgueno) July 27, 2026

“Nunca más pude acceder; las respuestas que recibí fueron automáticas, de acuse de recibo -cuenta-. La gente con la que hablé me dice que no hay mucho margen de reclamo. Pienso que en estos tiempos de inteligencia artificial cada vez más sofisticada se está haciendo difícil saber qué pasa en este tipo de casos. Antes te hackeaban cuentas bancarias o la cuenta de WhatsApp para pedirles plata a tus contactos. Pero atacarte en X y en otras redes es otra cosa: no se logra más que silenciarte. Guita no te pueden sacar, solo silenciarte y obligarte a empezar de nuevo”.