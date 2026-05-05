La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del martes 5 de mayo

A las 17

Coetzee y Dimópulos, en diálogo. El Premio Nobel J. M. Coetzee y la escritora Mariana Dimópulos presentan Don de lenguas, en una conversación sobre lenguaje, traducción y literatura. Coordina Flavia Pitella. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

Juventud, lecturas y dictadura. El escritor Franco Vaccarini propone un cruce generacional para pensar qué significaba ser joven en tiempos de dictadura y qué implica hoy crecer en un contexto de sobreinformación. Una reflexión sobre lecturas, vínculos y construcción de una voz propia. En la Sala Tribuna Joven, Pabellón Azul.

A las 17.30

Lengua, territorio y pertenencias. La mesa propone pensar cómo la literatura habita —y también deshabita— los espacios físicos y simbólicos, en relación con la lengua y la identidad. Participan Teresa Ruiz Rosas, Giorgina Cerutti, Andrés Montero y Carla Maliandi. Coordina Diego Erlan. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

A las 18.30

Mujeres artistas, entre imagen y palabra. La actividad propone un recorrido por 28 artistas del siglo XX que desarrollaron tanto obra visual como escritura, para pensar los cruces entre disciplinas y trayectorias. Participa Milagros Pochat. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.

Hoy hay diversas actividades en la 50° edición de la Feria del Libro Fabián Marelli

A las 19

Naturaleza, entre amenaza y fragilidad. La mesa propone pensar los vínculos conflictivos entre humanos y naturaleza en la literatura latinoamericana contemporánea, entre devastación, cuidado y ambivalencia. Participan Pilar Quintana, Karina Pacheco, Claudia Aboaf y Emanuel Bremermann. Coordina Emilio Jurado Naón. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Jeanmaire presenta libro. El escritor Federico Jeanmaire presenta Bali, su nueva novela. Coordinan Silvia Hopenhayn y Martín Sancia Kawamichi. En la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.

A las 20.30

Borges, memoria y legado. A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, la mesa propone pensar su obra y su vigencia en diálogo con otras tradiciones y memorias literarias. Participan el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y Alejandro Vaccaro. En la Sala Domingo Faustino Sarmiento, Pabellón Blanco.

Marciano. La escritora chilena Nona Fernández presenta su más reciente libro. En la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.