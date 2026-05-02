Entradas gratis a un museo para los que se animen a visitar una muestra de Cézanne en malla

RIEHEN (AFP).- La Fundación Beyeler fue protagonista este sábado de una inusual forma de invitar a los fanáticos del arte a su museo. Según un comunicado de la institución, los visitantes que se acercaran en malla podrían disfrutar de la exposición del postimpresionista francés Paul Cézanne de forma gratuita.

El mensaje se difundió en Riehen, Suiza, donde se encuentra el establecimiento, y decenas de personas se acercaron a ver la icónica muestra artística en traje de baño. Se trataba de una ocasión especial: el museo mostraba la reconocida serie de bañistas de Cézanne, que representa figuras desnudas integradas en la naturaleza, entrelazando estrechamente los cuerpos con el paisaje.

Visitantes en traje de baño se sientan en un banco mientras leen un libro durante la experiencia denominada "Día de los bañistas" inspirada en el artista italiano Maurizio Cattelan, con motivo de la exposición "Cézanne" del pintor francés Paul Cézanne en la Fundación Beyeler en Riehen, al norte de Suiza SEBASTIEN BOZON - AFP

“Esta intervención traslada de forma lúdica la visión del artista sobre el cuerpo humano en la naturaleza a la actualidad. El entorno insólito propicia un diálogo entre el arte y el espectador, transformando la percepción, disolviendo la distancia e introduciendo un toque de humor y libertad en el espíritu de Maurizio Cattelan”, escribieron en su sitio web.

Al final, aseguraron que los visitantes que lleguen a la Fundación Beyeler en traje de baño ese día entre las 10 y las 18 tendrían la entrada gratuita. Así evitaban el costo de 25 francos suizos, equivalente a aproximadamente 32 dólares.

Visitantes en traje de baño se sientan a leer libros durante la experiencia denominada "Día de los bañistas" SEBASTIEN BOZON - AFP

El aire se llenó de una energía jocosa y divertida. Algunas personas se presentaron con las mismas mallas que usaban para la playa o un día de pileta. En tanto, otros, decidieron tomarse la tarea con más humor, y vestirse en trajes de baño inusuales.

Una mujer se presentó con una llamativa malla enteriza con flores blancas y negras mientras, a su lado, pasaba un hombre que, entre risas, desfilaba un bikini verde y naranja. En sus orejas, unos auriculares negros llevaban a un dispositivo propiedad del museo, que te guía a lo largo de la exposición.

Una visitante en traje de baño se toma una selfie frente al cuadro "Baigneurs" ("Bañistas", 1890) del pintor francés Paul Cézanne SEBASTIEN BOZON - AFP

“Es una idea bastante absurda y atrevida, pero me gusta”, declaró a la AFP Julien Rondez, un diseñador gráfico suizo de 34 años que aceptó a “seguir el juego” con el concepto a pesar de que ya había visitado la exposición. Esta vez, dijo, los visitantes en traje de baño se convierten en “una especie de obra de arte dentro del museo”.

“Recorrer el museo en traje de baño fue difícil al principio, porque solo una minoría de visitantes hacía lo mismo. Pero al final es divertido”, dijo. Añadió que se sentía un poco como un día “en la pileta”, sobre todo porque hacía calor.

En los bancos, una pareja de la tercera edad miraba un catálogo de la exposición. El hombre, en cuero y con traje de baño verde claro, pasaba las hojas con sus anteojos puestos. En su cabeza tenía una gorra, un elemento que suele estar prohibido en los museos. En sus pies, unas ojotas negras.

Un visitante en traje de baño observa el cuadro "Rochers a Fontainebleau", de Paul Cezanne SEBASTIEN BOZON - AFP

“Es una experiencia bastante inusual. Siempre estás mirando a izquierda y derecha para ver si hay otros visitantes en traje de baño”, dijo Lionnel, una mujer de 53 años, que trabaja en recursos humanos y usaba un colorido bikini de lentejuelas.

“Si las hay, genial. Intercambiamos una mirada rápida, una sonrisa cómplice. Es muy agradable”, sostuvo, aunque admitió que “puede resultar un poco distractor” a la hora de concentrarse en las pinturas.

Los visitantes en traje de baño recibieron entrada gratuita para admirar el cuadro "Bañistas" de Paul Cézanne Peter Schneider - Keystone

Los visitantes podían cambiarse su traje de baño en un vestuario que se encuentra dentro del museo. “No quería perderme este evento; me gustan mucho los eventos únicos y especiales, y no todos los días se tiene la oportunidad de visitar un museo gratis”, contó Marc Schmidlin, un jardinero paisajista de 40 años, venía de Thurgau, a unos 150 kilómetros de distancia. Se vistió con un traje de baño naranja.

Ana Lopes, una arquitecta portuguesa de 34 años que vestía una malla enteriza, dijo: “En las pinturas de Cézanne se percibe que busca inspirarse en la naturaleza y plasmar esa experiencia orgánica de la naturaleza, de las personas. Vestirse con traje de baño es parecido, porque estás casi desnudo”.

El proyecto fue concebido por el renombrado artista italiano Maurizio Cattelan.