Todo lo que hay que saber sobre Panorama, la semana del arte federal

Dos salchichas bailaban al compás de una pegadiza música árabe, hasta que un cuchillo sellaba su destino fatal. Aquella videoinstalación inspirada en el amor en tiempos de guerra, realizada por el artista rosarino Carlos Herrera, ganó en septiembre de 2007 el primer premio del Cultural Chandon. La quinta edición de aquel concurso de arte contemporáneo que recorrió varias provincias argentinas se alojó ese año en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, donde hubo también reconocimientos para las obras de Max Gómez Canle y Mariana Telleria.

La semana del arte Panorama, que propone desde hoy volver a mirar la producción nacional, invita también a comprobar el resultado de esa inversión: los tres artistas mencionados forman parte ahora del "dream team" de la creación contemporánea argentina. A tal punto que Telleria -también rosarina- representó al país en la última edición de la Bienal de Venecia.

La iniciativa federal impulsada por arteBA y la cámara de galerías Meridiano, que abarcará hasta el domingo actividades presenciales y digitales gratuitas organizadas por más de 130 espacios de arte contemporáneo de 18 provincias, tomará también la posta del programa Argentina Pinta Bien. Impulsado desde 2003 durante casi una década por el Centro Cultural Recoleta, la Asociación Amigos del Recoleta, y la Fundación YPF, recorrió el país, organizó muestras de artistas de las provincias y publicó una serie de catálogos que no solo se enviaron a bibliotecas públicas: ganaron además un lugar en las de coleccionistas como José Luis Lorenzo, flamante integrante del Consejo de Administración de arteBA.

"Panorama es una de las cosas buenas que trajo la pandemia, que ayudó a repensar las cosas, aunque era una idea que ya se venía gestando desde principios de año. Va a sentar las bases de acciones futuras, en las que cada parte aporta algo importante al todo", dice desde Córdoba Lorenzo a LA NACION. Se refirió de ese modo a un año particularmente difícil para la fundación que organiza una de las ferias de arte más importantes de la región. Tras haber suspendido la 29ª edición por el coronavirus, debió enfrentar otra crisis desatada por el recambio de sus autoridades. "Lo que viene para el mundo del arte es flexibilidad", anticipó el mes pasado a LA NACION Larisa Andreani, su nueva presidenta.

"No creo que haya que perder la internacionalización, pero hay que hacer foco también en la federalización bien entendida -agrega Lorenzo-. Ya no se habla de Buenos Aires y el interior sino de regiones, y se tejieron alianzas entre arteBA, Meridiano y otras tres asociaciones de galerías: Faro, Giro y Junta. Lograr que mucha gente trabaje para que la rueda gire permite una sinergia mayor".

Un reflejo de esa estrategia es el programa Mi primera obra, que ofrece una selección de obras por menos de 80.000 pesos como incentivo para "democratizar" la escena y derribar el mito de que el arte es un lujo reservado para elites. Eso demostró por ejemplo Georgina Valdez, directora de The White Lodge, que además de dedicarle una muestra a Juan José Cambre instaló otra "pop up" y una tienda de arte en un shopping de la ciudad de Córdoba. "Hay que derribar prejuicios, desmitificar el tabú con respecto al valor del arte -opina la galerista-. Tal vez al salir del supermercado te encontrás con cosas que no esperabas, y descubrís que podés comprar una obra por el mismo precio de una cartera".

Como socia fundadora de Faro y Meridiano, Valdez considera que Panorama "abre una perspectiva nueva de escuchar y construir en forma colectiva, y eso ya es un logro. Hay capacidad en todos los rincones del país; la estrategia es trabajar en bloque para tener un mayor impacto a través de la unión".

"Al actuar como una voz colectiva, Meridiano busca validar el rol de las galerías de arte como un agente esencial para el crecimiento cultural", dice la presentación que recibe desde octubre al usuario en el sitio www.artsy.net/feature/meridiano gracias una alianza lograda entre esta agrupación sin fines de lucro y la plataforma Artsy-líder en el mercado de arte online internacional-, que alojó en abril una edición especial online de arteBA.

Ahora llegó el turno de mirar también hacia adentro. "Desde 2010 hay una necesidad de reconfigurar el campo del arte, poniendo en foco herramientas de descentralización que permitan activar modos de pensar e inventar nuevas economías", observa la curadora rosarina Nancy Rojas, que integra la decena de referentes de las distintas zonas del país -artistas, curadores, docentes, investigadores y gestores- convocados para diseñar la programación de Panorama.

Protagonista de una charla sobre escenas alternativas y modelos descentralizados, que ofreció la semana pasada y está disponible en la página de Facebook de arteBA, Rojas destacó espacios como Garra (Chaco); La Espejería (Corrientes); Azogue (Paraná); Bunker y Niggazaki (San Juan), Galería Contemporánea (La Rioja) y Castillo_arte (Catamarca), entre muchos otros.

"Panorama deja a la vista mucho de la vinculación que existe de manera espontánea, a veces institucionalizado pero otras no. Circulación de artistas, de docentes, encuentros y concursos han hecho que los vínculos regionales vayan consolidándose como otros centros, de otros círculos. Es una descentralización de facto, producida principalmente por los artistas y algo ignorada por las instituciones", dice por su parte desde Mendoza Laura Valdivieso, otra de las referentes convocadas. Y aclara que "lo federal no es recibir y repartir lo que sucede en Buenos Aires, sino generar dinámicas de circulación y posicionamiento de escenas y miradas diferentes".

"Panorama es una iniciativa realmente federal, recorrer el sitio web fue una muy agradable sorpresa. Tiene mucha información sobre espacios autogestionados y residencias", asegura Florencia Battiti, que conoce bien la producción de las provincias. La curadora en jefe del Parque de la Memoria no solo tuvo a su cargo el envío de Telleria a Venecia, sino también la selección de obras de arteBA Focus y espacios dedicados a la Argentina en las ferias Art Basel y Pinta Miami.

Convocada ahora para una de las charlas de Panorama, tuvo el privilegio de tener acceso previo al sitio panorama-galerias.com.ar, que quedará abierto al público desde hoy a las 12. "Dedicarle tiempo y recorrer con curiosidad, de forma virtual y presencial" fueron algunas recomendaciones que dio como primeros pasos para armar una colección, además de señalar algunos artistas que llamaron su atención.

Gracias al viaje maratónico que la plataforma permite emprender sin moverse de lugar, se encontró con obras de Victoria Liguori y María Gabriela López Trück (representadas por Esaa y La Cigarra, de Córdoba); Rosana Storti, Alicia Nakatsuka y Ariel Costa (Púrpura, Subsuelo y Crudo, Santa Fe); Ana Benedetti (La Arte, Salta), Suyai Otaño (Manta, Neuquén) y Walter Barrios (Nan, Mar del Plata).

Entre los que participan de Mi primera obra destacó a María Clara Romero (Casa Tremenda, Río Negro), y a varios de galerías porteñas como Mauricio Poblete (Pasto), Laura Códega (Mite) y Juan Reos (Atocha), así como las témperas del consagrado Ary Brizzi que ofrece María Calcaterra.

De esta manera, como su nombre lo indica, Panorama se propone "tejer una red entre galerías, residencias, colectivos de artistas y espacios independientes para visibilizar la producción del sector de las artes visuales, llegar a nuevos públicos, experimentar con nuevos formatos de exhibición, reactivar la escena local y, a la vez, fortalecer los lazos entre los agentes artísticos de nuestro territorio".

Para agendar:

Panorama, semana de galerías de arte en Argentina, desde el 23 de noviembre a las 12 hasta el 29 de de noviembre en www.panorama-galerias.com.ar

Lunes 23:

-Conversación entre los directores de Frontera, Manta, Ostrea y Casa Tremenda, con la coordinación de Irina Svoboda (Archivo TUNA). Las galerías de la Patagonia dialogan sobre el proceso de construcción de escenas de circulación y venta de obras de arte.

Miércoles 25:

-Experiencias del mercado de arte contemporáneo en Mendoza: charla videográfica propuesta por Amiga, Plataforma de Arte Contemporáneo.

-942KM y un deseo: diálogo proyectos de gestión entre representantes de las galerías Luogo (Rafaela) y Subsuelo (Rosario) con el coleccionista Hugo Albrieu (La Rioja).

Jueves 26:

-El viento nos llevará: encuentro en el puente General Belgrano entre artistas de las galerías Garra (Chaco) y La espejería (Corrientes).

- Aportes para la conformación de un coleccionismo federal: diálogo entre representantes de Púrpura (Santa Fe) y el coleccionista Gustavo Bruzzone.

